Newcastle plant Transfer-Offensive – diese Spieler könnten schon im Winter kommen

Wer wird der erste Top-Transfer von Newcastle United? Nach der Übernahme durch ein Konsortium rund um den saudischen Kronprinz Mohammed bin Salman und dem damit verbundenen neuen Reichtum ist die Liste der möglichen Kandidaten bereits ziemlich lang.

Über 300 Milliarden Euro ist der neue Newcastle-Besitzer Mohammed bin Salman schwer. Um die hohen Ziele – «Pokale in der Premier League und in der Champions League» – zu erreichen, muss auch mächtig in die Mannschaft investiert werden. Derzeit dümpeln die «Magpies» in der Premier League nämlich am Tabellenende herum. Mit nur drei Unentschieden aus den ersten sieben Spielen liegt der Traditionsverein aus dem englischen Nordosten sieglos auf dem enttäuschenden vorletzten Rang.

Damit sich das möglichst bald ändert, hat Newcastle für den Winter eine Transferoffensive geplant. Gleich mehrere neue Spieler sollen kommen. Zwar spielt Geld keine grosse Rolle, mangels Perspektiven werden die absoluten Topstars allerdings (noch) nicht nach Newcastle wechseln. Deshalb müssen die «Magpies» zunächst noch kleinere Brötchen backen. Doch auch die Namen, die derzeit für einen möglichen Winter-Wechsel herumgereicht werden, können sich durchaus sehen lassen.

Spielerkandidaten

Keylor Navas 🇨🇷

Position: Torhüter

Klub: Paris St-Germain (Vertrag bis 2024)

Alter: 34

Marktwert: 12 Mio. Euro

Quelle: «The Sun» und «Marca»

Der Costa-Ricaner ist bei PSG zwar derzeit gesetzt, mit Gianluigi Donnarumma hat er aber eine starke Nummer 2 im Rücken. Gut möglich, dass der ehemalige Real-Keeper sich in Newcastle nochmals einer letzten Herausforderung stellt.

Wesley Fofana 🇫🇷

Position: Innenverteidiger

Klub: Leicester City (Vertrag bis 2025)

Alter: 20

Marktwert: 40 Mio. Euro

Quelle: «RMC Sport»

In der Abwehr hat Newcastle – trotz Fabian Schär – dringend Handlungsbedarf. Deshalb haben die «Magpies» den französischen Innenverteidiger als erstes offizielles Transferziel ausgegeben. Obwohl er wegen eines Wadenbeinbruchs in dieser Saison noch kein Spiel absolvierte, soll der Wechsel im Januar unter Dach und Fach gebracht werden.

Niklas Süle 🇩🇪​

Position: Innenverteidiger

Klub: Bayern München (Vertrag bis 2022)

Alter: 26

Marktwert: 35Mio. Euro

Quelle: «Bild»

Der Vertrag des Abwehr-Hünen mit den Bayern läuft im kommenden Sommer aus, er wäre also ablösefrei zu haben. Süle geriet beim deutschen Rekordmeister zuletzt immer wieder in Kritik. Aufgrund von Verletzungen war er zuletzt in der Innenverteidigung mehrheitlich gesetzt, das könnte sich aber bald ändern. Deshalb ist auch ein Winter-Wechsel nicht ausgeschlossen.

Stefan de Vrij 🇳🇱

Position: Innenverteidiger

Klub: Inter Mailand (Vertrag bis 2023)

Alter: 29

Marktwert: 50 Mio. Euro

Quelle: «Tuttosport»

Berater Mino Raiola wollte seinen Schützling schon im abgelaufenen Sommer in der Premier League, was allerdings nicht geklappt hat. Im nächsten Jahr soll nun Newcastle das Ziel sein. Mit De Vrij könnte auch gleich Inter-Teamkollege Marcelo Brozovic mit nach Nordengland ziehen.

Clément Lenglet 🇫🇷

Position: Innenverteidiger

Klub: FC Barcelona (Vertrag bis 2026)

Alter: 26

Marktwert: 18 Mio. Euro

Quelle: «Sport»

Seit 2018 spielt der Franzose nun schon bei Barça, so richtig glücklich ist er bei der «Blaugrana» aber nie geworden. In dieser Saison kam Lenglet in der Liga bei vier Einsätzen erst einmal über 90 Minuten zum Einsatz.

James Tarkowski 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Position: Innenverteidiger

Klub: FC Burnley (Vertrag bis 2022)

Alter: 28

Marktwert: 25 Mio. Euro

Quelle: «Daily Express»

Der Vertrag des zweifachen englischen Nationalspielers läuft im Sommer aus und eine Verlängerung steht derzeit nicht zur Diskussion. Ein Transfer bereits im Winter wäre für Burnley und Newcastle deshalb eine Win-Win-Situation.

Aaron Ramsey 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿

Position: Zentrales Mittelfeld

Klub: Juventus Turin (Vertrag bis 2023)

Alter: 30

Marktwert: 14 Mio. Euro

Quelle: «Daily Express»

Bei Juve hat es der Captain der walisischen Nationalmannschaft seit seinem Wechsel 2019 von Arsenal nie über den Status des Ergänzungsspielers hinweg geschafft, deshalb soll die «Alte Dame» bereit sein, Ramsey im Winter ablösefrei abzugeben. Neben Newcastle haben aber auch West Ham und Everton ihr Interesse angemeldet.

Jesse Lingard 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

Position: Offensives Mittelfeld, Rechtsaussen

Klub: Manchester United (Vertrag bis 2022)

Alter: 28

Marktwert: 22 Mio. Euro

Quelle: «Daily Mirror»

Trotz zwei Treffern in nur 45 Einsatzminuten ist der 32-fache englische Nationalspieler bei Manchester United aussen vor. Letzte Saison hat Lingard während seiner West-Ham-Leihe gezeigt, dass er einen kleineren Klub aber durchaus weiterbringen kann. Das Gleiche erhofft sich Newcastle, das trotz auslaufendem Vertrag auf einen Wintertransfer drückt.

Donny van de Beek 🇳🇱

Position: Zentrales Mittelfeld

Klub: Manchester United (Vertrag bis 2025)

Alter: 24

Marktwert: 25 Mio. Euro

Quelle: «Daily Mirror»

Auch der 24-jährige Niederländer kommt bei den «Red Devils» nicht an der übermässigen Konkurrenz vorbei. Ein Abgang scheint nur eine Frage der Zeit, Newcastle liebäugelt mit einer Leihe mit anschliessender Kaufoption, doch auch Juventus Turin soll interessiert sein. Für Van de Beek wäre es allerdings sicher die bessere Option, seine Karriere bei einem kleineren Klub neu zu lancieren.

Philippe Coutinho 🇧🇷

Position: Offensives Mittelfeld

Klub: FC Barcelona (Vertrag bis 2023)

Alter: 29

Marktwert: 20 Mio. Euro

Quelle: «Sport»

Schon im Sommer wollte das krisengeschüttelte Barça den Brasilianer von der Lohnliste haben, was allerdings nicht geklappt hat. Im Winter will man es mit einer Leihe inklusive Kaufoption erneut versuchen. Neben Newcastle sind auch Tottenham und Arsenal als Abnehmer im Gespräch. Wegen seiner Verletzungsanfälligkeit bleibt der offensive Mittelfeldspieler, dessen Stern einst bei Liverpool so richtig aufgegangen war, aber eine Risiko.

Anthony Martial 🇫🇷

Position: Mittelstürmer

Klub: Manchester United (Vertrag bis 2024)

Alter: 25

Marktwert: 35 Mio. Euro

Quelle: «Daily Mirror»

Spätestens seit der Ankunft von Cristiano Ronaldo ist der 30-fache französische Nationalspieler bei ManUnited auf dem Abstellgleis. Newcastle wäre definitiv eine Option für Martial – allerdings müssten die «Magpies» bis im Januar wohl einen grossen Schritt aus dem Tabellenkeller machen, damit der Torjäger einem Wechsel zustimmen würde.

Mauro Icardi 🇦🇷

Position: Mittelstürmer

Klub: Paris St-Germain (Vertrag bis 2024)

Alter: 28

Marktwert: 35 Mio. Euro

Quelle: «Estadio Deportivo»

Der Argentinier, der aktuell bei PSG meist Kylian Mbappé, Neymar und Lionel Messi den Vortritt lassen muss, soll Newcastles oberstes Transferziel in der Offensive sein. Doch Berater Gabriele Giuffrida erteilte dem Werben aus Nordengland bereits eine Absage. Grund dafür ist auch Icardis Frau Wanda Nara, die die Modestadt Paris nicht gegen das nasskalte Newcastle tauschen möchte.

Trainerkandidaten

Doch nicht nur neue Spieler stehen in Newcastle derzeit zur Diskussion, eine erste wegweisende Entscheidung der neuen Besitzer wird bereits für die kommenden Tage erwartet: Trainer Steve Bruce steht vor dem Aus. Beim Spiel gegen Tottenham vom kommenden Sonntag sitzt er wohl noch einmal auf der Bank, im Falle einer erneuten Niederlage werden seine Tage aber endgültig gezählt sein.

Interimsmässig würde zunächst wohl Co-Trainer Graeme James übernehmen, werden aber bereits zahlreiche Kandidaten gehandelt. Neben den Namen von Brendan Rodgers, Frank Lampard, Steven Gerrard, Graham Potter und Antonio Conte fiel auch derjenige von Lucien Favre. Der 63-jährige Romand, der im Sommer ein Angebot von Crystal Palace ausschlug, ist derzeit ohne Klub, erklärte aber unlängst, dass er sich eine längere Auszeit vom Profi-Fussball gönnen möchte.