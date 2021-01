Sport

Netzreaktionen: Bayern werden nach Pokal-Aus in Kiel mit Häme eingedeckt



Bild: keystone

«Wer DAS nicht feiert …» – Bayern werden nach Pokal-Aus mit Häme eingedeckt

Bayern München muss seine Jagd auf das Triple in dieser Saison früh einstellen. Der deutsche Rekordmeister scheiterte in der 2. Runde des DFB-Pokals völlig überraschend am Zweitliga-Spitzenklub Holstein Kiel. Nachdem die Norddeutschen in der 95. Minute zum 2:2 ausglichen hatten, schlugen sie den Titelverteidiger im Penaltyschiessen mit 6:5. Den entscheidenden Elfer verschoss Bayern-Neuzugang Marc Roca.

Während sich die Bayern-Fans über das Pokal-Aus und die vorzeitig verpasste Triple-Verteidigung ärgerten, freute sich der Rest von Fussball-Deutschland diebisch über das Scheitern des erfolgreichsten Klubs des Landes. Auf Twitter wurde der ausgeschiedene Rekord-Pokalsieger nur so mit Häme eingedeckt. Hier die besten Reaktionen:

Die Freude in Kiel ist grenzenlos: +++EILMELDUNG+++



Holzbein Kiel schmeißt den FC Bayern aus dem DFB Pokal! #KSVFCB #DFBPokal pic.twitter.com/gRlTbl1QNo — Der Bengel (@Lausebengel_) January 13, 2021

Weil es so schön war – das Bayern-Aus mit ARD-Originalkommentar: Weil es so schön war #KSVFCB pic.twitter.com/ud0BgBq13F — Frank deTank (@FrankHenneick) January 13, 2021

Kiel ist die neue Sport-Hauptstadt: Wahnsinn! Champions-League-Sieger 🖤🤍 und Champions-League-Sieger-Besieger 💙🤍❤️ aus einer Stadt - Riesen-Glückwunsch an unsere Nachbarn von @Holstein_Kiel ! Hier ist Kiel! #WirSindKiel #KielAhoi #KSVFCB — THW Kiel (@thw_handball) January 13, 2021

Das sind sich fast alle einig: Freude und Hohn bei einer Bayer Niederlage bringt dieses Land einfach zusammen.

In diesen Zeiten so wichtig! #KSVFCB — Laura (@_laura_stern) January 13, 2021

Kaum jemand kann sich ein Lachen verkneifen: Bayern München ist aus dem Pokal geflogen.

Hö Hö! 😁 pic.twitter.com/aoNk5AmvVH — Andvaka (@Andvaka_) January 14, 2021

Sogar «Schweini» nahm es gelassen: Ein Bild, das den Abend sehr gut beschreibt. Alex Bommes & ich konnten unseren Augen beinahe nicht trauen - doch diese Überraschung hat sich @Holstein_Kiel absolut verdient! Vielen Dank an die @sportschau für den tollen Abend, aus diesem Grund lieben wir den @DFB_Pokal! #KSVFCB pic.twitter.com/BdACtEJ3OV — Basti Schweinsteiger (@BSchweinsteiger) January 13, 2021

Das wird ziemlich schwer ... Ich sach‘ mal so: Wird schwer mit dem Triple! #bayern #KSVFCB #DFBPokal — Rudolf Gehrig (@RudolfGehrig) January 13, 2021

Glückwünsche aus dem ganzen Land: Aus Kiel kann man auch wunderbare ein Like machen. Passt gerade 😊



Glückwunsch in den Norden.#KSVFCB — Muhlic (@MuhleMeister) January 14, 2021

Die gerechte Strafe: Im Dezember das Spiel wegen der hohen Belastung verlegen und zur Belohnung heute über 120 Minuten spielen. Nur gerecht. #KSVFCB — Benn_i king (@BenTheMan1980) January 13, 2021

Die Ausreden der Bayern: Unfair, dass es nur auf der Bayern-Spielfeldseite schneite #KSVFCB @Holstein_Kiel — Doris Heldt (@echteheldenkiel) January 14, 2021

Dazu braucht's keinen Kommentar: Wer DAS nicht feiert, hat Fußball nie geliebt. #KSVFCB #ARD — kasch (@ambrosianuss) January 13, 2021

Ah, ein Bayern-Fan: Sind das jetzt eigentlich auch die Dusel-Kieler, weil sie erst in der Nachspielzeit getroffen haben? 🤔#KSVFCB #DFBPokal #sensation — Fabian (Rabona 1976) (@Rabona1976) January 14, 2021

Gleich noch einer: So ist der Pokal. Jetzt machen sich Dortmund, Leipzig und Leverkusen schon in die Hose, weil sie keine Ausreden mehr haben #KSVFCB — Schmachte10er (@schmachte10er) January 14, 2021

Rummenigge ist jetzt Kiel-Fan: Kalle hat sich schon neu orientiert #KSVFCB pic.twitter.com/nQ9p4AfkR8 — Schwien (@fappolus) January 13, 2021

Hoeness fehlt der Durchblick: Ich weiß, Uli, man blickt bei den ganzen Maßnahmen nicht mehr durch, aber Sehen ist noch erlaubt #ksvfcb pic.twitter.com/0FFXzRwiDz — käsi⚜ (@kikabalika) January 13, 2021

Was Uli Hoeneß gerade sieht... pic.twitter.com/mnEVyjo2pM — Flo Reising (@uschi1981) January 13, 2021

Alle sehen sich bestätigt – Neuer ist eben doch ein Fliegenfänger: Neuer schon wieder 8 Gegentore...#KSVFCB #FUMSLIVE — FUMS (@fums_magazin) January 13, 2021

Häme pur: Allein wegen dieses Bildes hat es sich heute gelohnt! #ksvfcb pic.twitter.com/IDspzJl33p — Kampfokapi (@kampfokapi) January 13, 2021

Ob das die Schalker auch so sehen? Einmal Schalker.

Immer Schalker.#KSVFCB pic.twitter.com/IEwxaKpyeV — Richard Jahnke (@RxchxBxtchx) January 13, 2021

Das war nicht die feine Art: Man achte auf den Ball. Was soll das von Neuer? Verletzungsgefährdend, den da mitten reinzuschießen. #ksvfcb pic.twitter.com/nQxPt07z3S — nö (@hassmelder104) January 13, 2021

Zum Schluss eine Klarstellung: «Nicht beklagen!» #FCBayern-Fans, die sich heute über zu viele hämische Tweets etc. beklagen 🥱

Ihr verschont uns dann sicher demnächst mit Heldenposts nach Siegen, oder !?

Der ersten Spott, den ich gesehen habe, kam übrigens von einem befreundeten jungen Bayern-Fan. #Chapeau #KSVFCB — Markus Morfeld (@MarkusMorfeld) January 14, 2021

(pre)

