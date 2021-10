Mit seinen Saisontreffern Nummer 8 und 9 zog Robert Lewandowski mit Erling Haaland gleich. Bild: keystone

Fünf Tore in 37 Minuten – die Bayern demütigen Seoanes Leverkusen im Spitzenkampf

Leverkusen – Bayern 1:5

Weder Trainer Gerardo Seoane noch seine Leverkusner Spieler wissen, wie ihnen geschieht. Sie verlieren das Bundesliga-Spitzenduell mit Bayern München daheim 1:5. Nach 37 Minuten steht es 0:5.

Vom 0:2 bis zum 0:5 in der ersten Halbzeit dauerte es sieben Minuten. Die ersten zwei Treffer steuerte Robert Lewandowski bei, der mit nunmehr neun Toren Erling Haaland an der Spitze der Bundesliga-Skorerliste einholte. Auch Serge Gnabry traf in der ersten Halbzeit doppelt, nachdem Thomas Müller das 3:0 für die an diesem Nachmittag unantastbaren Serienmeister gelungen war. Patrik Schick erzielte das Ehrentor nach 55 Minuten.

Für den dreifachen YB-Meistertrainer Seoane war es die zweite Niederlage in der Meisterschaft - und eine, die mit dem spektakulären 3:4 daheim gegen Borussia Dortmund in keiner Weise zu vergleichen ist.

Bayer und Bayern liegen im täglichen Leistungsvermögen nicht so weit auseinander, wie es das brutale Ergebnis und der brutale Unterschied in diesem einen Match suggerieren mögen. Auch die Münchner um Trainer Julian Nagelsmann liefern, wie jetzt Leverkusen, ab und zu schwächere oder schwache Spiele ab. Sonst hätten sie kaum unmittelbar vor der Länderspielpause daheim gegen Eintracht Frankfurt 1:2 verloren.

Die Euphorie, die bei «Vizekusen» in den letzten Monaten aufgekommen ist, wird durch dieses Erlebnis gedämpft. Aber mehr als ein Spiel, für das es keine Punkte gibt, ist es dennoch nicht.

Bayer Leverkusen - Bayern München 1:5 (0:5)

Tore: 4. Lewandowski 0:1. 30. Lewandowski 0:2. 34. Müller 0:3. 35. Gnabry 0:4. 38. Gnabry 0:5. 55. Schick 1:5. (pre/sda)

Die Tore:

Lewandowski bringt die Bayern bereits in der 3. Minute mit 1:0 in Führung. Video: streamja

Lewandowski doppelt nach einer halben Stunde zum 2:0 nach. Video: streamja

Müller lenkt den Ball zum 3:0 ins Netz. Video: streamja

Gnabry erhöht auf 4:0 für die Bayern. Video: streamja

Gnabry schnürt beim 5:0 seinen persönlichen Doppelpack. Video: streamja

Schick erzielt in der zweiten Halbzeit den Ehrentreffer für Leverkusen. Video: streamja