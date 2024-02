Yann Sommer behält auch gegen Atlético Madrid eine weisse Weste. Bild: keystone

Sommer gewinnt mit Inter gegen Atlético Madrid – kein Sieger zwischen PSV und BVB

Inter Mailand reist mit einem knappen Vorsprung zum Rückspiel nach Madrid. Derweil ist nach dem 1:1 zwischen PSV Eindhoven und Borussia Dortmund noch alles offen.

PSV Eindhoven – Borussia Dortmund 1:1

Nichts wurde es aus dem Fernduell der Schweizer Nationaltorhüter Yann Sommer und Gregor Kobel. Letzterer verspürte beim Einlaufen muskuläre Probleme und verzichtete vorsichtshalber auf den Einsatz im Auswärtsspiel gegen Eindhoven. Für den 26-Jährigen rückte der sechs Jahre ältere Alex Meyer in die Startelf des BVB.

Hummels foult, PSV kriegt Penalty. Video: SRF

Dieser stand in der 56. Minute im Fokus, als die PSV Eindhoven einen etwas schmeichelhaften Penalty zugesprochen bekam. Meyer entschied sich zwar für die richtige Torecke, doch Luuk de Jongs Schuss war zu platziert. Für mehr reichte es den Niederländern, die in der heimischen Liga noch ungeschlagen sind und die Tabelle mit zehn Punkten Vorsprung auf den ersten Verfolger anführen, jedoch nicht mehr.

Dass sie ohne Polster zum Rückspiel nach Dortmund reisen, lag an der zaghaften Leistung in der ersten Hälfte. In dieser waren sie in der 24. Minute in Rückstand geraten, wobei der Torschütze ausgerechnet Donyell Malen hiess. Der niederländische Nationalspieler hatte vor seinem 2021 erfolgten Wechsel zu den Borussen vier Jahre die Farben der PSV Eindhoven getragen.

PSV Eindhoven - Borussia Dortmund 1:1 (0:1)

35'100 Zuschauer. - SR Jovanovic.

Tore: 24. Malen 0:1. 56. de Jong (Penalty) 1:1.

PSV Eindhoven: Benitez; Teze, Schouten, Boscagli (90. Obispo), Dest; Tillman, Veerman, Saibari (83. Mauro Junior); Bakayoko, de Jong, Lozano (75. Pepi).

Borussia Dortmund: Meyer; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Sabitzer, Can; Malen (82. Özcan), Reus (62. Brandt), Sancho (68. Wolf); Füllkrug (82. Moukoko).

Verwarnungen: 22. Lozano, 42. Maatsen, 45. Schlotterbeck. Borussia Dortmund ohne Kobel (Verletzung während des Einlaufens).

Inter Mailand – Atlético Madrid 1:0

Im anderen Achtelfinal kam Inter Mailand zu einem verdienten, jedoch knappen 1:0-Heimsieg gegen Atlético Madrid. Das einzige Tor des Spiels erzielte der zur Pause eingewechselte Marko Arnautovic in der 79. Minute. Dies war eine Erleichterung für den 34-jährigen Österreicher, der davor mehrere Chancen ausgelassen hatte. Unter anderem schoss er in der 63. Minute aus kurzer Distanz über das Tor.

Arnautovic staubt ab. Video: SRF

Von Yann Sommer war wenig zu sehen. Es dauerte gut eine Stunde, bis der Goalie des Tabellenleaders in der italienischen Serie A mal eingreifen musste. Dabei kam es zu einem Zusammenstoss, nach diesem Sommer kurz liegen blieb, danach aber weiterspielen konnte. Damit blieb er zum 21. Mal in dieser Saison ohne Gegentor.

Inter Mailand - Atlético Madrid 1:0 (0:0)

73'709 Zuschauer. - SR Kovacs.

Tor: 79. Arnautovic 1:0.

Inter Mailand: Sommer; Pavard, de Vrij, Bastoni; Darmian (69. Dumfries), Barella, Çalhanoglu, Mkhitaryan (72. Frattesi), Dimarco (69. Carlos Augusto); Thuram (46. Arnautovic), Martinez (88. Sanchez).

Atlético Madrid: Oblak; Witsel, Giménez (46. Savic), Hermoso (68. Reinildo); Molina (68. Barrios), De Paul, Koke, Niguez (54. Morata), Samuel Lino; Llorente, Griezmann (78. Correa).

Verwarnungen: 53. Hermoso, 82. Savic, 84. Morata, 86. Frattesi, 92. Koke, 94. Carlos Augusto. Inter Mailand mit Sommer. (abu/sda)