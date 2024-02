Andi Brehme im Jahr 1990 mit Lothar Matthäus und dem WM-Pokal. Bild: www.imago-images.de

Deutschlands WM-Held von 1990 Andreas Brehme ist tot

Andreas Brehme ist 63-jährig gestorben. Dies bestätigte seine Lebensgefährtin Susanne Schaefer der Deutschen Presse-Agentur im Namen seiner Familie. Brehme wurde durch seinen verwandelten Elfmeter in der 85. Minute des WM-Finals 1990 in Rom zum Helden. Dieses gewann Deutschland 1:0 gegen Argentinien. In der Nacht auf Dienstag ist der ehemalige Fussballprofi in München nun einem Herzstillstand erlegen.

Der gebürtige Hamburger begann seine Profikarriere beim 1. FC Saarbrücken, wechselte aber bereits nach einem Jahr zu Bundesligist Kaiserslautern. Dort wurde der Linksverteidiger, der auch im defensiven Mittelfeld spielen konnte, zur Legende. Insgesamt 319 Spiele machte Andi Brehme zwischen 1981 und 1986 sowie von 1993 bis zum Ende seiner Karriere im Jahr 1998 für die Lauterer, mit denen er 1995/96 den DFB-Pokal und in seiner letzten Saison als Aufsteiger die Meisterschaft gewann.

Dazwischen spielte er zwei Saisons für Bayern München, vier Jahre bei Inter Mailand und eines bei Real Saragossa. Auch mit dem FC Bayern und den Italienern wurde er je einmal Meister. Mit Inter Mailand wurde er in der Saison 1990/91 zudem UEFA-Cup-Sieger. Ausserdem absolvierte er 86 Länderspiele für das deutsche Nationalteam, in denen er neben dem Penalty zum WM-Triumph sieben weitere Tore erzielte.

Andi Brehme (r.) bei der Gedenkfeier für Franz Beckenbauer am 19. Januar. Bild: www.imago-images.de

Der Tod seines Mentors und Nationaltrainers Franz Beckenbauer Anfang Januar hatte ihn schwer getroffen. Brehme hinterlässt neben Lebensgefährtin Schaefer zwei erwachsene Söhne aus einer früheren Ehe. (nih)