Sport

Fussball

Super League: Stéphane Henchoz geht beim FC Sion



Die lange Liste der Sion-Trainer unter Christian Constantin

Stéphane Henchoz wirft den Bettel bei Sion hin – und kommt damit wohl «CC» zuvor

Stéphane Henchoz ist nicht mehr Trainer des FC Sion. Der Freiburger reichte am Sonntagmorgen nach der 0:3-Niederlage am Vorabend in St. Gallen seine Demission ein. Die Nachfolge ist noch nicht geklärt.

Communiqué officiel de Stéphane Henchoz, à lire ici.



👉https://t.co/jakwIPSEnd pic.twitter.com/AuH9mTlNqu — FC Sion (@FCSion) November 3, 2019

Eine Serie schlechter Resultate und schwacher Auftritte haben Henchoz den Job gekostet. Die Partie gegen St. Gallen war bereits im Vorfeld als Schicksalsspiel deklariert worden. Mit der Demission kam Henchoz wohl dem Verdikt von Präsident Christian Constantin zuvor.

Der Ex-Internationale (72 Einsätze) hatte Ende der vergangenen Saison mit Neuchâtel Xamax in extremis den Super-League-Erhalt geschafft, ehe er ins Wallis wechselte. Der 45-Jährige verzeichnete einen tollen Start, der FC Sion lag kurzfristig sogar an der Tabellenspitze. Nach einer Serie von fünf Niederlage und einem Unentschieden zählte dies im schnelllebigen Fussballgeschäft nicht mehr viel.

Bild: KEYSTONE

Es ist wahrscheinlich, dass Christian Zermatten, der technische Koordinator des Klubs, am kommenden Sonntag in Zürich an der Seitenlinie stehen wird. Danach dürfte in der Länderspielpause eine definitive Lösung gefunden werden. (sda)

