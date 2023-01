Spurs tauchen zum Jahresauftakt gegen Aston Villa – Embolo siegt mit Monaco

Dem ersten Gegentor ging eine verunglückte Abwehr von Tottenhams Keeper Hugo Lloris voran. Der Franzose liess in seinem ersten Einsatz seit dem verlorenen WM-Final einen Distanzschuss des Brasilianers Luiz nach vorne abprallen.

Der 24-jährige Douglas Luiz wurde zum Matchwinner im ersten Spiel des neuen Jahres. Der Exfreund der Schweizer Nationalspielerin Alisha Lehmann stand am Ursprung des Führungstreffers und erzielte den zweiten Treffer der Gäste gleich selber.

Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Skurrile Bilder, bei denen du dich fragst, was passiert ist

Ukraine: 45 Kamikaze-Kampfdrohnen an Neujahr zerstört ++ Selenskyj wünscht Jahr des Sieges

Was mein Neffe über das Leben und Sex wissen sollte

Picdump #17 – … and a Happy New Year 🎶

Macho-Influencer Andrew Tate will Greta provozieren – ihre Antwort sitzt tief

Der Aufstieg und Fall des Andrew Tate: Ein Drama in 5 Akten

Das sind die wichtigsten und interessantesten Spieler der Liga – Rang 10 bis 1

Wer war in dieser Saison der wichtigste und interessanteste Eishockey-Spieler der National League? Wer könnte dies besser wissen als einer der grössten Eishockey-Experten und mehrfacher «Sportjournalist des Jahres» Klaus Zaugg? Eben. Darum hier seine Liste.

Wer die Besten sind, sagt die Statistik. Was aber «blutleere» Zahlen nicht verraten können, sind die Geschichte, die Bedeutung für das Team, die Rolle, die Ausstrahlung eines Spielers. Oder sagen wir es so: Die Wichtigkeit eines Spielers für seinen Klub, für die Liga, für unser Hockey können wir nicht in Zahlen erfassen. Und wie interessant einer ist, auch nicht.