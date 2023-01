PSG-Superstar Kylian Mbappé hatte in Lens nicht viel zu lachen. Bild: keystone

In Lens gibts für PSG aufs Dach – Tottenham startet mit Niederlage ins Jahr

Premier League

Tottenham Hotspur – Aston Villa 0:2

Der 24-jährige Douglas Luiz wurde zum Matchwinner im ersten Spiel des neuen Jahres. Der Exfreund der Schweizer Nationalspielerin Alisha Lehmann stand am Ursprung des Führungstreffers und erzielte den zweiten Treffer der Gäste gleich selber.

Dem ersten Gegentor ging eine verunglückte Abwehr von Tottenhams Keeper Hugo Lloris voran. Der Franzose liess in seinem ersten Einsatz seit dem verlorenen WM-Final einen Distanzschuss des Brasilianers Luiz nach vorne abprallen.

Für die Spurs ist der Fehlstart ins Jahr 2023 ein weiterer Rückschlag im Kampf um die Champions-League-Plätze. Tottenham hat nur zwei der letzten sieben Partien gewonnen.

Nottingham Forest – Chelsea 1:1

Ohne Sieger endete dieses Duell zweier Schweizer WM-Teilnehmer. Während Remo Freuler bei Nottingham Forest durchspielte, wurde Chelseas Mittelfeldspieler Denis Zakaria nach einer Stunde ausgewechselt.

Raheem Sterling hat in seiner Karriere schon schwierige Treffer erzielt als das 1:0 im City Ground. Nach einer Bogenlampe prallte der Ball an die Latte und von dort direkt vor die Füsse des freistehenden Stürmers.

Forest glich nach rund einer Stunde aus. Serge Aurier traf aus dem Gewühl, das nach einem Eckball enstanden war.

Nottingham Forest - Chelsea 1:1 (0:1)

Tore: 16. Sterling 0:1. 63. Aurier 1:1. - Bemerkungen: Nottingham Forest mit Freuler. Chelsea bis 61. mit Zakaria.

Ligue 1

RC Lens – Paris Saint-Germain 3:1

Das Titelrennen in Frankreich wird vielleicht doch keine so einseitige Angelegenheit. Verfolger Lens schlägt PSG zuhause und verkürzt damit den Rückstand auf den Tabellenführer aus der Hauptstadt auf vier Punkte. Den Parisern fehlten bei ihrer ersten Saisonniederlage in der Ligue 1 Lionel Messi (Ferien nach dem WM-Titel) und Neymar (Sperre nach Gelb-Rot), vom Dreizack der Superstars stand daher einzig Kylian Mbappé auf dem Feld, der durchspielte.

Lens - Paris Saint-Germain 3:1 (2:1)

Tore: 5. Frankowski 1:0. 8. Ekitiké 1:1. 28. Openda 2:1. 48. Claude-Maurice 3:1.

AS Monaco – Stade Brest 1:0

Monaco – Brest 1:0 (0:0)

Tor: 54. Golowin 1:0. – Bemerkungen: Monaco mit Embolo.

Angers – Lorient 1:2 (1:0)

Tore: 10. Sima 1:0. 79. Sima (Eigentor) 1:1. 88. Le Fée 1:2. – Bemerkungen: Lorient ohne Mvogo (verletzt).

