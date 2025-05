Ansgar Knauff und Frankfurt feiern in Freiburg. Bild: www.imago-images.de

BVB und Eintracht Frankfurt in der Champions League – Heidenheim muss in die Relegation

Eintracht Frankfurt und Borussia Dortmund qualifizieren sich am letzten Spieltag für die Champions League. Heidenheim muss in die Relegation.

Borussia Dortmund – Holstein Kiel 3:0

Nach der 26. Runde lag Dortmund mit dem Schweizer Goalie Gregor Kobel noch zehn Punkte hinter dem 4. Tabellenplatz, der als letzter Rang zur Teilnahme an der Champions League berechtigt. Seither spielte der BVB in der Bundesliga gross auf und holte in den nächsten sieben Partien 19 von 21 möglichen Punkten. Dadurch hatte es Dortmund im Heimspiel gegen den Absteiger Holstein Kiel in den eigenen Füssen, sich für die Königsklasse zu qualifizieren, es benötigte dafür einen Sieg mit zwei Toren Unterschied.

Die Gastgeber lösten die Aufgabe mit einem 3:0, wobei sie auch davon profitierten, dass Kiel ab der 9. Minute und einem Platzverweis gegen Carl Johansson nur noch zu zehnt spielte. Zu diesem Zeitpunkt führte der BVB nach einem verwandelten Penalty von Serhou Guirassy (3.) bereits. Das erlösende 2:0 gelang Marcel Sabitzer in der 47. Minute, für das 3:0 zeichnete Felix Nmecha (73.) verantwortlich.

In Dortmund war schon vor dem hier bejubelten Tor zum 3:0 früh alles klar. Bild: keystone

Borussia Dortmund – Holstein Kiel 3:0 (1:0)

81'365 Zuschauer. - Tore: 3. Guirassy (Penalty) 1:0. 47. Sabitzer 2:0. 72. Nmecha 3:0. - Bemerkungen: 9. Rote Karte gegen Johansson (Holstein Kiel, Notbremse). Borussia Dortmund mit Kobel.

Freiburg – Eintracht Frankfurt 1:3

Den 3. Tabellenrang machten Freiburg und Eintracht Frankfurt im Direktduell unter sich aus, wobei die Eintracht nach einem 0:1-Rückstand (27.) mit 3:1 gewann. Den Gästen hätte bereits ein Unentschieden für die Teilnahme an der Champions League genügt. Für Freiburg wäre es eine Premiere in der Königsklasse gewesen, stattdessen spielen die Breisgauer in der Europa League.

Feuchter Traum jedes Abwarts: Einmal eine Choreo in einem Fussballstadion wegblasen. Bild: www.imago-images.de

Freiburg – Eintracht Frankfurt 1:3 (1:1)

34'700 Zuschauer. - Tore: 27. Doan 1:0. 45. Knauff 1:1. 61. Kristensen 1:2. 63. Skhiri 1:3. - Bemerkungen: Freiburg mit Manzambi (bis 82.), ohne Ogbus (nicht im Aufgebot). Eintracht Frankfurt mit Amenda (ab 83.).

Mainz – Bayer Leverkusen 2:2

Auch Mainz 05 spielt nächste Saison europäisch, und zwar in der Qualifikation für die Conference League. Die Mannschaft des ehemaligen FCZ-Trainers Bo Henriksen, der in der 87. Minute den Schweizer Silvan Widmer einwechselte, verteidigte den 6. Platz trotz eines 2:2 zu Hause gegen das ohne Granit Xhaka angetretene Bayer Leverkusen, da das zuvor punktgleiche Leipzig gegen Stuttgart vor heimischen Publikum 2:3 verlor. Bemerkenswert: Nicht weniger als vier (!) Mainzer Tore wurden nach VAR-Intervention aberkannt.

Mainz 05 – Bayer Leverkusen 2:2 (1:0)

33'305 Zuschauer. - Tore: 35. Nebel 1:0. 49. Schick (Penalty) 1:1. 54. Schick 1:2. 63. Burkardt (Penalty) 2:2. - Bemerkungen: Mainz 05 mit Widmer (ab 87.). Bayer Leverkusen ohne Xhaka (Ersatz).

Die anderen Spiele

Heidenheim muss wie erwartet in die Barrage gegen den Dritten der zweiten Bundesliga – dies nach einer 1:4-Heimniederlage gegen Werder Bremen.

Heidenheim – Werder Bremen 1:4 (0:2)

15'000 Zuschauer. - Tore: 14. Schmid (Penalty) 0:1. 33. Stage 0:2. 66. Ducksch 0:3. 80. Kerber 1:3. 86. Topp 1:4.

Derweil ist Hoffenheim trotz einer 0:4-Niederlage zu Hause gegen Meister Bayern München gerettet. Bei den Gästen bestritt Thomas Müller sein letztes Spiel für die Bayern in der Bundesliga. Er wurde in der 61. Minute durch Harry Kane ersetzt; der Engländer erzielte in der 87. Minute mit dem 4:0 seinen 26. Treffer in der abgelaufenen Saison. Mit diesem Total verteidigte er die Torjägerkrone.

Letzter Meisterjubel mit Bayern: Thomas Müller. Bild: www.imago-images.de

Hoffenheim – Bayern München 0:4 (0:1)

30'150 Zuschauer. - Tore: 33. Olise 0:1. 53. Kimmich 0:2. 80. Gnabry 0:3. 86. Kane 0:4.

Leipzig – VfB Stuttgart 2:3 (2:1)

47'800 Zuschauer. - Tore: 8. Simons 1:0. 23. Undav 1:1. 44. Baku 2:1. 57. Woltemade 2:2. 78. Demirovic 2:3. - Bemerkungen: VfB Stuttgart mit Jaquez (bis 84.), ohne Stergiou (verletzt) und Rieder (Ersatz).

Augsburg – Union Berlin 1:2 (1:0)

30'660 Zuschauer. - Tore: 41. Tietz 1:0. 68. Ilic 1:1. 94. Ilic 1:2. - Bemerkungen: Augsburg mit Zesiger (bis 79.).

Borussia Mönchengladbach – Wolfsburg 0:1 (0:0)

53'048 Zuschauer. - Tor: 50. Nmecha 0:1. - Bemerkungen: Borussia Mönchengladbach mit Omlin und Elvedi.

St. Pauli – Bochum 0:2 (0:1)

29'546 Zuschauer. - Tore: 10. Boadu 0:1. 66. Boadu 0:2.

