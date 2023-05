Die Folgen des Bayern-Bebens – so geht es in München jetzt weiter

Ein Problem sieht Uli Hoeness in der freien Stelle des Sportchefs nicht, wie er dem Kicker bestätigte. Mit der Suche nach dem Nachfolger wird sich der FC Bayern Zeit lassen, auch wenn diese Herangehensweise nicht bei allen gut ankommt.

Doch klar ist, dass die Wahl des neuen Sportchefs für die Bayern enorm wichtig ist. Im Verein herrscht aufgrund der Ereignisse der letzten Wochen eine enorme Unruhe, was auch bei den Spielern nicht sonderlich gut ankommt. Unter anderem stoppten die Berater von Linksverteidiger Alphonso Davies wegen der unklaren sportlichen Situation die Gespräche bezüglich einer Vertragsverlängerung des Kanadiers.

Als Kandidaten für die Nachfolge von Salihamidzic werden aktuell vor allem der erst kürzlich zu RB Leipzig gewechselte Max Eberl und Eintracht Frankfurts Markus Krösche gehandelt. Mit dem Ex-Bayern-Spieler Eberl sollen die Bayern schon Kontakt aufgenommen haben. Da er allerdings erst seit Anfang Dezember 2022 und noch bis 2026 in Leipzig unter Vertrag steht, ist sein Abgang eher unwahrscheinlich.

Trotzdem soll die aktuelle Lösung nicht zum Dauerzustand an der Säbenerstrasse werden. Die Führungsriege der Münchner ist bereits auf der Suche nach einem neuen Sportvorstand. Dieser soll bis spätestens Dezember gefunden werden. Präsident Hainer sagte auf der Meisterfeier gegenüber ARD: «Wir suchen ein grosses Kaliber.»

Dieser verschob wegen der neuen Situation gar seinen Urlaub und bleibt vorerst in München. «Ich muss da sein, Verantwortung übernehmen, meine Meinung sagen, weil ich Verantwortung für die sportliche Weiterentwicklung der Mannschaft habe.» Dies hat er unterdessen wohl bereits getan. Laut Informationen von Sky Sport News soll der deutsche Trainer bereits Kontakt mit Mittelfeldspieler Declan Rice aufgenommen haben, um sich nach einem möglichen Transfer des englischen Nationalspielers zu erkundigen.

Tuchel selbst sagte nach dem Titelgewinn: «Es wäre natürlich wünschenswert, dass Ruhe einkehrt und wir uns auf das Sportliche konzentrieren können. Wir haben sportlich genug zu tun. Wir müssen schneller spielen, besser spielen, konstanter spielen. Wir wollen uns in allen Ebenen verbessern.» Dazu gehöre, dass das Team wieder stärker zu einer Einheit werde und das Familiengefühl zurückkomme. Zudem müsse der Klub sich auch vor äusseren Einflüssen und Meinungen schützen können. «Das ist ganz wichtig. Nur dann können wir auch alles von den Spielern abverlangen», sagt der Trainer.

Für die kommenden Wochen wird sich nun ein Quintett um die Kaderplanung beim deutschen Meister kümmern. Zu diesem zählen Präsident Herbert Hainer, der neue Vorstandsvorsitzende Dreesen, Uli Hoeness, Karl-Heinz Rummenige, welcher auch in den Aufsichtsrat einziehen soll, und Trainer Thomas Tuchel.

Deshalb gilt Dreesen auch nicht als ausgewiesener Fussballexperte. Dennoch erinnerte der neue Vorstandsvorsitzende der Münchner daran, dass sie 2016, nach dem Ausscheiden von Matthias Sammer als Sportchef, bereits eine ähnliche Situation zu meistern hatten. Damals arbeitete er gemeinsam mit Karl-Heinz Rummenige an den Transfers der Bayern.

Jan-Christian Dreesen ist bereits seit 2013 Mitglied der Vorstandschaft des FC Bayern München. Er kam damals als Finanzvorstand zum deutschen Rekordmeister. Der 55-Jährige stammt nicht wie sein Vorgänger aus der Fussballbranche. Dreesen war früher als Bänker tätig und war hier unter anderem Vorstandsvorsitzender der UBS in Deutschland.

Trotz des Gewinns der elften deutschen Meisterschaft in Folge trennte sich der FC Bayern München am Wochenende vom Vorstandvorsitzenden Oliver Kahn und von Sportvorstand Hasan Salihamidzic. Mit Jan-Christian Dreesen ist der Nachfolger für Kahn bereits gefunden, doch wie es sonst beim deutschen Rekordmeister weitergeht, scheint derzeit noch unklar zu sein.

Beim FC Bayern München kehrt trotz des Gewinns der deutschen Meisterschaft keine Ruhe ein. Die Meisterfeier geriet durch die Entlassung des Vorstandsvorsitzenden Oliver Kahn und des Sportchefs Hasan Salihamidzic völlig in den Hintergrund.

Zum elften Mal in Folge wurde der FC Bayern München am vergangenen Wochenende deutscher Meister. Bild: keystone

«Wunder geschafft»: Berner nach Winterthurs Ligaerhalt emotional – Zukunft bleibt unklar

Mit dem kleinsten Etat der Liga und trotz vieler Rückschläge hat der FC Winterthur den Verbleib in der Super League gesichert. Trainer Bruno Berner ist stolz auf sein Team – zu seiner Zukunft will er aber keine Stellung beziehen.

Das sagt Trainer Bruno Berner über seine Winterthurer nach dem 1:2 in Bern. Denn der FC Winterthur hat trotz der Niederlage den direkten Ligaerhalt geschafft. «Eines unserer grossen Ziele», wie Präsident Mike Keller ebenfalls bei «blue» sagt. Dabei habe vor der Saison niemand so recht an den Aufsteiger geglaubt, wie Berner erzählt.