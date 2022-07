«Uns Uwe» ist nicht mehr – der Fussball trauert um HSV-Ikone Uwe Seeler

Bereut hat Seeler fast nichts in seinem Leben . «Ich glaube, ich habe so weit alles richtig gemacht. Ich bin zufrieden und meine Familie ist es auch», resümierte er. Nur zwei Dinge bezeichnete er als Fehlentscheide: zum einen die unglückliche Präsidentschaft beim HSV von 1995 bis 1998, als er an den Finanzen und falschen Freunden scheiterte, zum anderen den Bau eines Swimmingpools im eigenen Garten. Beide Male hatte Seeler nicht auf den Rat seiner Frau Ilka gehört. (ram/sda/apa/dpa)

Mehrmals war er zuletzt in seinem Haus in Norderstedt nahe Hamburg gestürzt. Einmal hatte er sich dabei die rechte Hüfte und drei Rippen gebrochen. Termine und Einladungen konnte er immer seltener wahrnehmen.

«Uns Uwe» war bei vier WM-Turnieren dabei, war WM-Zweiter 1966 in England und WM-Dritter 1970 in Mexiko . Er war als einer der besten Mittelstürmer seiner Zeit die Vereins-Ikone des HSV, für den er zeit seiner aktiven Karriere spielte.

