YB siegt in Lettland knapp, aber immerhin

Waldbrandgefahr im Kanton Zürich ++ Gewitter richten in Nordwestschweiz grossen Schaden an

Giger scheitert im Halbfinal +++ Semenya wenig überraschend out +++ Diskus-Überraschung

Einzig Yasmin Giger vertrat in der Nacht auf Donnerstag die Schweizer Farben im Hayward Field. Die St. Gallerin mass sich im Halbfinal über 400-m-Hürden primär an den eigenen Ansprüchen und nicht an den Leistungen der Konkurrenz. Sie kam in 56,31 Sekunden ins Ziel und verpasste die gute Leistung aus dem Vorlauf (55,90). Yasmin Giger wird noch mit der 4x400-m-Staffel im Einsatz stehen.