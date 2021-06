Sport

Fussball

EM 2020: 5 auffällige Szenen bei Frankreichs Sieg gegen Deutschland



Bild: keystone

5 Szenen, die bei Frankreichs Sieg gegen Deutschland zu reden gaben

Weltmeister Frankreich ist mit einem 1:0-Sieg gegen Deutschland in die EM gestartet. Das einzige Tor das zählte, schoss DFB-Rückkehrer Mats Hummels ins eigene Netz.

Vor dem Anstoss des Hits in der EM-Gruppe F zwischen Deutschland und Frankreich sorgte eine Störaktion für Aufsehen. Ein motorisierter Gleitschirmflieger verhedderte sich dabei an Seilen in der Münchner Arena, bei der Aktion wurde offenbar eine Stadionmitarbeiterin verletzt.

Das Tor des Abends

Mats Hummels will klären – trifft aber den Ball nicht richtig. In der 20. Minute erzielt er damit Frankreichs 1:0.

Neben diesem Treffer gaben auch diese 5 Szenen zu reden:

Rüdiger macht den Suarez

Seltsames trug sich kurz vor der Halbzeitpause zu. Deutschlands Verteidiger Antonio Rüdiger vom Champions-League-Sieger Chelsea hatte wohl Hunger und ehe er diesen in der Kabine stillen konnte, knabberte er Paul Pogba an:

Wo er gelernt hat, wie man sich auf dem Fussballplatz eine Zwischenmahlzeit genehmigen kann, liegt auf der Hand. Luis Suarez muss ihm diese Gabe offensichtlich telepathisch übertragen haben, als er und Rüdiger sich im Frühling in der Champions League gegenüberstanden:

Suarez has some weird voodoo curse. He literally turned Rüdiger into a vampire too. pic.twitter.com/oWkIMoa3mu — Darragh 🦦 (@DaraCFC) June 15, 2021

Natürlich hat Suarez die Szene im EM-Hit der Gruppe F auch gesehen – und es hat ihn sichtlich bewegt, dass Rüdiger noch nicht ganz so gut zubeissen kann wie er selber:

Suarez quand il a vu que s'était pas lui qui avait mordu Pogba mais Rudiger pic.twitter.com/i6E9o1DvIf — Aahhmo 🇹🇷 ( pas à jour dans Bleach) (@Aahhmo1) June 15, 2021

Gosens knockt Pavard aus

Einen Moment lang musste man sich Sorgen machen um den Franzosen Benjamin Pavard. Der im zweiten Stock daher fliegende Robin Gosens checkte ihn wuchtig um:

Die Aktion rief umgehend Erinnerungen wach an die WM 1982. Damals rammte DFB-Torhüter Toni Schumacher den Franzosen Patrick Battiston vorsätzlich zu Boden.

Diesem Twitter-Account kam noch eine weitere Szene in den Sinn, um Gosens Aktion zu vergleichen:

Pavard konnte weiter machen – und Gosens kam, etwas überraschend, ungescholten davon. Kurze Schaltung in den Kontrollraum des Videoschiedsrichters:

En direct de la régie VAR au moment du coup de genou de Gosens sur Pavard.#FRAALL pic.twitter.com/ENC9YBusjP — Lolo70 (@LoLo70110) June 15, 2021

Jogi in der Schnupperlehre

Schliesslich braucht Bundestrainer Joachim Löw einen neuen Job, die EM 2020 ist sein letztes Turnier im Amt.

Mbappés Tor zählt nicht

Drei Abwehrspieler getrauen sich nicht in die Nähe von Kylian Mbappé. Der Weltmeister führt den Ball ganz eng am Fuss, tanzt Katz' und Maus mit den Deutschen und bezwingt dann mit einem hochpräzisen Schlenzer via Innenpfosten auch Torhüter Manuel Neuer:

Das Weltklassetor war jedoch nicht das 2:0 – weil Mbappé ganz knapp aus einer Offsideposition zu seiner Solo-Einlage im Strafraum gestartet war.

Benzemas Tor zählt nicht

Der VAR schaute ein weiteres Mal genau hin, nachdem der Ball im deutschen Tor lag. Ein Konter der Franzosen führte zu einem Zuspiel auf Mbappé, der quer legte zum vermeintlichen Torschützen Karim Benzema:

Auch wenn die beiden Tore nicht zählten, gelang dem amtierenden Weltmeister Frankreich der Start in die EM wunschgemäss mit einem Sieg. Derweil steht Deutschland bereits unter Druck, es trifft in seiner zweiten Vorrundenpartie auf Portugal. Der Titelverteidiger war am frühen Abend mit einem 3:0-Erfolg über Ungarn in die Euro 2020 gestartet.

DANKE FÜR DIE ♥ Würdest du gerne watson und Journalismus unterstützen? Mehr erfahren (Du wirst umgeleitet um die Zahlung abzuschliessen) 5 CHF 15 CHF 25 CHF Anderer Oder unterstütze uns per Banküberweisung

Die besten Bilder der EM 2020 1 / 30 Die besten Bilder der EM 2020 quelle: keystone / alexander hassenstein Was ist erotischer: Flirten auf Schwiizerdütsch oder Französisch? Das könnte dich auch noch interessieren:

Abonniere unseren Newsletter