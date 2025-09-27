klar10°
DE | FR
burger
Sport
Fussball

AWSL: FCB-Frauen kassieren späten Ausgleich, Leader Servette patzt

KEYPIX - Torschuetzin Lia Kamber (FCB), links, und Sabina Jackson (FCB), rechts, jubeln nach dem Tor zum 1:0 im Fussballspiel der Women&#039;s Super League zwischen dem FC Basel 1893 und dem FC Thun i ...
Die Frauen des FC Basel verspielen den Sieg gegen Luzern.Bild: keystone

FCB-Frauen kassieren späten Ausgleich – Leader Servette lässt in Rapperswil Punkte liegen

27.09.2025, 21:0727.09.2025, 21:07

Zürich – Aarau 3:2

Die FCZ-Frauen befinden sich weiterhin ein gutes Stück von ihrer Topform entfernt. Zuhause gegen die Red Boots Aarau bekunden die Zürcherinnen viel mehr Mühe als erwartet. Nach einer frühen FCZ-Führung durch Martina Cavar kämpften sich die Gäste zurück. Und auch als die Gastgeberinnen nach dem Seitenwechsel scheinbar entscheidend mit 3:1 in Führung gingen, gab sich Aarau nicht geschlagen. Donika Deda erzielte in der 82. Minute den Anschlusstreffer und sorgte so dafür, dass der FCZ in den Schlussminuten noch einmal zittern musste.

Basel – Luzern 2:2

Erstmals seit der Trennung von Trainerin Kim Kulig gewinnen die FCB-Frauen nicht. Zwar gingen die Baslerinnen durch Sofia Dominguez und Coumba Sow zweimal in Führung. Doch die Luzernerinnen hatten stets eine Antwort parat. Das 2:2 der Schwedin Jennie Egeriis fiel erst in der 95. Minute, tief in der Nachspielzeit.

Rapperwil – Servette 0:0

Ebenfalls überraschend keinen Sieger gab es im Duell zwischen Rapperswil-Jona und den Tabellenführerinnen von Servette. Die Genferinnen fanden gegen die kompakte Abwehr der St.Gallerinnen keine Lösung und mussten sich mit einem torlosen Remis begnügen.

Thun – YB Frauen 1:4

Meister YB scheint nach dem komplizierten Start in die Saison den Tritt langsam aber sicher gefunden zu haben. Auswärts bei Thun gewinnen die Bernerinnen deutlich mit 4:1. Dabei sorgte eine gute Startphase für den Unterschied: Zwischen der 6. und der 35. Minute trafen die YB-Frauen dreifach. Laura Frey war einmal, Malaurie Granges gleich doppelt erfolgreich.

DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Diese Klubs wurden Schweizer Meister im Frauenfussball
1 / 8
Diese Klubs wurden Schweizer Meister im Frauenfussball

24 Titel: FC Zürich Frauen (inkl. FFC Zürich Seebach und SV Seebach Zürich)
quelle: keystone / salvatore di nolfi
Auf Facebook teilenAuf X teilen
50 Jahre Frauenfussball in der Schweiz
Video: srf
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
VW bringt endlich bezahlbare E-Autos – dieses Modell wird wohl der neue Verkaufsschlager
2
Zalando ergreift Massnahmen gegen Rücksendungen – und sperrt Kundenkonten
3
Die Ukraine trifft Russland an der schmerzhaftesten Stelle
4
Sexuelle Belästigung am Oktoberfest: Dieser Vorfall sorgt im Netz für Aufruhr
5
Das sind die (un)attraktivsten Gemeinden der Schweiz
Meistkommentiert
1
Geisel-Familien kritisieren Netanjahu nach UN-Rede
2
«Keine 10-Millionen-Schweiz»: Das besprach der Nationalrat
3
Pajtim Kasami verstärkt den FC Winterthur +++ Saliba verlängert bei Arsenal
4
Trump ersetzt Bidens Portrait mit Bild einer Unterschriftenmaschine
5
Donald Trump kündigt 100-Prozent-Zölle auf Pharmaprodukte an – das Wichtigste in 7 Punkten
Meistgeteilt
1
«Goldener Moment für Palästina» – Hamas-Vertreter äussert sich zum 7. Oktober
2
Gerüchte über Wegzug der UBS lassen den Bundesrat kalt
3
Europas Golfer bauen Führung aus +++ Vaduz gibt Punkte ab
4
Hunderte demonstrieren in Bern gegen Wolfsabschüsse
5
Trump und die Freikirchen nutzen die Ermordung von Charlie Kirk aus
Extremsportler fährt ohne zusätzlichen Sauerstoff auf Ski vom Mount Everest herunter
Andrzej Bargiel sorgt für eine Premiere. Der Red-Bull-Athlet ist als erster Mensch ohne Flaschensauerstoff auf den Mount Everest geklettert und danach auf Ski bis ins Base Camp des Everests hinuntergefahren.
Zur Story