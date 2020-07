Sport

Fussball

Sportkalender August 2020: Was im Fussball, Tennis und Eishockey läuft



bild: shutterstock/Keystone/watson

Fussball, Tennis, Eishockey – der grosse Sport-Überblick für den August

Das Coronavirus hat sämtliche Sportkalender der Welt gehörig durcheinander gebracht. So wurden auch die im August geplanten Olympischen Spiele von Tokio um ein Jahr auf 2021 verschoben. Dennoch ist der Sportkalender für den August wegen der vielen Verschiebungen rappelvoll. Wir haben die grosse Übersicht, damit du garantiert nichts verpasst.

Fussball

Super League

3. August: Letzte Runde

Falls die Young Boys heute Abend gegen Sion gewinnen, sind sie Meister. Patzen sie allerdings und gewinnt der FC St.Gallen gegen Xamax, kommt es am Montag im Direktduell zur grossen Finalissima um den Meistertitel. Am anderen Ende der Tabelle kämpfen Sion und Thun um Platz 8 und damit gegen die Teilnahme an der Barrage, wo es um den Abstieg geht.

Challenge League

2. August: Letzte Runde

Lausanne steht bereits als Aufsteiger fest, aber zwischen GC und Vaduz geht es noch um Rang 2 und die Teilnahme an der Barrage. GC empfängt Winterthur, Vaduz muss zum FC Kriens und könnte sich mit einem Punktgewinn den 2. Platz sichern.

Schweizer Cup

5.-6. August: Viertelfinals

Die verbleibenden Cup-Viertelfinals Luzern – YB, Winterthur – Bavois und Rapperswil – Sion werden am 5. und 6. August gespielt. Lausanne – Basel wurde bereits im Juni ausgetragen.

8.-9. August: Halbfinal(s)

Der Halbfinal zwischen dem Sieger aus Luzern/YB und Rapperswil/Sion wird am 8./9. August gespielt. Der andere Halbfinal zwischen Basel und Winterthur/Bavois ist ebenfalls auf diese Daten geplant, findet aber nur dann statt, wenn der FC Basel den Einzug in die Europa-League-Viertelfinals verpasst. Wahrscheinlich ist eine Verschiebung der Cup-Spiele des FC Basel. Sie dürften nach dem Ende der Europacup-Saison des FCB neu angesetzt werden.

Bild: keystone

Serie A

1. und 2. August: Letzte Runde

Der letzte Spieltag steht an, die wichtigen Entscheidungen sind aber schon gefallen. Beim Spitzenspiel Atalanta – Inter geht es immerhin noch um die Vizemeisterschaft.

FA Cup

1. August: Finale

Im Final des FA Cups stehen sich die beiden Londoner Klubs Arsenal und Chelsea gegenüber. Die Partie beginnt um 18:30 Uhr. Mit Granit Xhaka ist auch ein Schweizer mit von der Partie.

Champions League

7. August: Achtelfinal-Rückspiele

Juventus – Lyon (HS: 0:1)

Manchester City – Real Madrid (HS: 2:1)

Bild: keystone

8. August: Achtelfinal-Rückspiele

Bayern München – Chelsea (HS: 3:0)

Barcelona – Napoli (HS: 1:1)



12.-23. August: Finalturnier

In einem Finalturnier in Lissabon wird im K.o.-System (ohne Rückspiele) aus den verbleibenden 8 Mannschaften der Sieger ausgespielt. Hier geht's zum genauen Spielplan.

Ab 18./19. August: Qualifikation für die Saison 2020/21

Noch bevor die alte Champions-League-Kampagne zu Ende geht, beginnt am 18./19. August bereits die Qualifikation für die neue Champions-League-Saison. Der Meister der Super League wird aber erst in der 2. Qualifikationsrunde (25./26. August) einsteigen – und muss dann drei Runden überstehen, um die Gruppenphase zu erreichen. Die Begegnungen bis einschliesslich der 3. Qualifikationsrunde werden in einem Spiel entschieden. Das Heimrecht wird ausgelost. Die letzte Quali-Runde (Playoffs) wird dann in Hin- und Rückspiel ausgetragen.

Europa League

5.-6. August: Achtelfinal-Rückspiele

Unter anderem mit Basel – Frankfurt (Hinspiel 3:0) am 6. August.



Bild: dpa

10.-21. August: Finalturnier

In einem Finalturnier wird im K.o.-System (ohne Rückspiele) aus den verbleibenden 8 Mannschaften der Turniersieger ausgespielt. Setzt sich der FC Basel gegen Eintracht Frankfurt durch, trifft er am 11. August im Viertelfinal auf Wolfsburg oder Schachtar Donezk. Das ganze Finalturnier findet in Nordrhein-Westfalen statt und zwar in Gelsenkirchen, Düsseldorf, Duisburg und Köln.

The Champions League and Europa League schedule for August:



5th: UEL R16

6th: UEL R16

7th: UCL R16

8th: UCL R16

10th: UEL QFs

11th: UEL QFs

12th: UCL QF

13th: UCL QF

14th: UCL QF

15th: UCL QF

16th: UEL SF

17th: UEL SF

18th: UCL SF

19th: UCL SF

21st: UEL Final

23rd: UCL Final pic.twitter.com/YkZNvrNBol — PF | Transfer News (@PurelyFootball) July 29, 2020

Ab 27. August: Qualifikation für die Saison 2020/21

Die Qualifikation für die neue Europa-League-Saison beginnt Ende August. Mit dabei sein werden in dieser ersten Qualirunde Servette Genf als Vierter der Super League sowie der FC Vaduz als klassenhöchste liechtensteinische Mannschaft in den Schweizer Fussballligen. Alle Begegnungen werden in einem Spiel entschieden, das Heimrecht wird ausgelost. Der drittplatzierte der Super League wird in Quali-Runde 2 (17. September) einsteigen, der Vizemeister in der dritten Runde (24. September).

Eishockey

NHL

Ab dem 1. August: Pre-Playoffs

Weil die Regular Season nicht beendet werden konnte, findet die «Post Season» dieses Jahr mit 24 statt wie üblich 16 Teams statt – mit je zwölf Vertretern aus der Eastern und der Western Conference. Die jeweils vier besten Mannschaften der beiden Conferences stehen bereits im Conference-Viertelfinal. Die anderen Teams spielen in «Pre-Playoffs» ab morgen die restlichen Teilnehmer in Best-of-5-Serien aus. Pro Tag gibt es zwischen vier und sechs Partien zu sehen.

Ab dem 11. August: Playoffs

Die «richtigen» Playoffs mit den verbleibenden 16 Teams beginnen.

Tennis

Der geplante Rogers Cup in Toronto (ATP 1000, 10.-16. August) und das Citi Open in Washington (ATP 500, 14.-21. August) wurden bereits abgesagt. Zwei Tennisturniere könnten aber dennoch stattfinden.

Cincinnati Masters

20.-28. August

Das 1000er-Turnier von Cincinnati soll nicht in Cincinnati im Bundesstaat Ohio, sondern in New York ausgetragen werden. Ob das Turnier, welches als Vorbereitung für das US Open dienen soll, aber trotz der schwierigen Corona-Lage in den USA durchgeboxt wird, ist noch unklar. Ganz bestimmt nicht dabei sein werden die beiden Schweizer Stan Wawrinka und Roger Federer.

US Open

31. August - 13. September

Das US Open würde Ende August ohne Zuschauer und unter strengsten Hygiene- und Isolationsmassnahmen beginnen. Bis spätestens 3. August soll eine endgültige Entscheidung fallen, ob das Grand-Slam-Tuenier tatsächlich stattfindet. Viele Topspieler und Topspielerinnen haben bereits angekündigt, dass sie auf eine Teilnahme verzichten. Darunter auch die Weltnummer 1 der Frauen, die Australierin Ashleigh Barty.

Motorsport

Formel 1

Rennkalender für August:

2. August: Grossbritannien, Silverstone

9. August: 70 Jahre Formel 1, Silverstone

16. August: Spanien, Barcelona

30. August: Belgien, Spa-Francorchamps

Bild: keystone

Motorrad

Rennkalender für August:

9. August: Tschechien, Brünn

16. August: Österreich, Spielberg 1

23. August: Österreich, Spielberg 2

Rad

Strade Bianche 2020

1. August:

Als erstes Rennen nach der Coronapause findet morgen die «Strade Bianche» mit Start und Ziel in Siena statt.

Mailand-Sanremo

8. August:

Im März wäre der Klassiker geplant gewesen, das Eintagesrennen wurde auf den 8. August geschoben.

Bild: EPA/ANSA

Lombardei-Rundfahrt

15. August:

Die Lombardei-Rundfahrt wurde nicht nach hinten verschoben, sondern nach vorne. Ursprünglich wäre das Rennen auf Oktober geplant gewesen, wird nun aber früher ausgetragen.

Tour de France

Ab 29. August

Die im Juni verschobene Tour de France soll ab dem 29. August nachgeholt werden.

