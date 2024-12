Die Citizens gerieten bereits nach einer guten Viertelstunde in Rückstand, weil die Gastgeber die gegnerische Defensive innert zwei Pässen aus dem eigenen Strafraum komplett aushebelten und Jhon Duran Goalie Ederson überwand. City-Coach Guardiola wirkte nach dem Gegentor verzweifelt. In der zweiten Halbzeit erhöhte Morgan Rogers auf 2:0, wieder sah die Defensive um Manuel Akanji nicht gut aus. Der Anschlusstreffer durch Phil Foden fiel erst in der 93. Minute und damit zu spät.

Die Misere von Manchester City findet kein Ende. Bei Aston Villa muss sich der amtierende Meister 1:2 geschlagen geben und erleidet damit die neunte Niederlage in den letzten zwölf Spielen. Damit stürzt das Team von Trainer Pep Guardiola in der Premier League auf Platz 6 ab und könnte im Verlaufe des Spieltags gar noch weiter zurückfallen.

Bundesrat Rösti will Atomkraft-Verbot wieder kippen – die Reaktionen haben es in sich

So sieht es in den Sugus-Häusern wirklich aus

Politiker wollen «Schumi» nicht als Ehrenbürger – Bruder Ralf meldet sich

Michael Schumacher ist nicht nur in Deutschland bekannt. Doch die Politik in Kerpen will den siebenfachen F1-Weltmeister nicht als Ehrenbürger – das macht Bruder Ralf wütend.

Michael Schumacher ist mit seinen Formel-1-Erfolgen neben Lewis Hamilton Rekordhalter. Seine Anfänge machte der frühere Ferrari-Pilot auf einer Kartbahn in Kerpen (Nordrhein-Westfalen). Sein Vater war Pächter. Zudem ging «Schumi» auf die Realschule in Kerpen und heiratete dort auch seine Frau Corinna. In der Stadt wurde viel darüber diskutiert, ob die Rennfahrerlegende zum Ehrenbürger ernannt werden soll. Doch die Politik in Kerpen entschied sich dagegen.