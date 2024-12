Zu mehr als Resultatkosmetik durch Jonny Evans in der 94. Minute kam Manchester United nicht mehr. (ram)

Die «Spurs» führten nach 54 Minuten mit 3:0, doch ManUtd kam durch Joshua Zirkzee (63.) und Amad Diallo (70.) zurück ins Spiel. Für die Entscheidung sorgte dann Tottenhams südkoreanischer Star Heung-min Son. In der 88. Minute verwandelte er einen Corner zum 4:2.

In diesem Rückblick geht es nicht um Resultate oder Stars, sondern einzig um das einzigartige Bild.

Am Wochenende kehrt Lindsey Vonn in St.Moritz in den Ski-Weltcup zurück. Nach fünf Jahren Absenz und mit künstlichem Knie. Dass ihr Comeback kritisch beurteilt wird, ärgert die 40-jährige Amerikanerin enorm.

Es ist der Winter der Comebacks. Jenes von Marcel Hirscher ging in die Hosen: Drei Rennen, als 23. nur einmal in den Weltcuppunkten und nach einem Kreuzbandriss das frühe Saisonende.