West Ham United gewinnt als zweiter Klub die Conference League. Bild: keystone

Blutender Captain und brennender Bowen – die Aufreger des Conference-League-Finals

West-Ham-United sichert sich den Titel in der Conference League. Der Fiorentina-Captain muss deswegen gleich in doppelter Hinsicht leiden.

Dafür ist das Bier doch viel zu schade

Eine Szene, die so nicht in ein Fussball-Stadion gehört. Einige Fans von West Ham United haben den Sinn eines Bierbechers wohl nicht ganz so verstanden und hielten es für nötig diesen bei einem Eckball für die Fiorentina auf deren Captain Cristiano Biraghi zu werfen.

Dummerweise traf einer dieser Becher, den Mann mit der Nummer drei auf dem Trikot, am Hinterkopf. Biraghi trug glücklicherweise nur eine Platzwunde davon, doch er musste die restliche Partie mit einem Dieter-Hoeness-Gedächtnis-Turban zu Ende spielen.

Biraghi wird von einem Bierbecher am Kopf getroffen. Video: streamja

So sollte das schon eher aussehen

Die Anhänger des Klubs aus London hatten so ihren Spass mit dem Werfen von Bechern. Wie man richtig mit einem Becher umgeht, machte ihnen dann Nicolas Gonzalez vor. Der Argentinier zeigte den Fans, dass man eigentlich aus den Bechern trinken sollte.

Bowen's on fire

Fussball wurde zwischenzeitlich auch gespielt. In der 90. Minute gelang den «Hammers» der erlösende Siegtreffer zum 2:1. Lucas Paqueta schickte Jarrod Bowen auf die Reise und der blieb vor Florenz-Keeper Terracciano eiskalt und schob den Ball zum umjubelten 2:1 ins Tor.

Bowen mit dem Last-Minute-Treffer. Video: streamja

Feiern können sie die Briten

Nach dem Abpfiff kannte der Jubel bei den Spielern und Fans von West Ham United keine Grenze mehr. Besonders Siegtorschütze Jarrod Bowen wurde von den Anhängern gefeiert.

Auch Coach David Moyes schwang nach dem Ende der Partie das Tanzbein. Für ihn war es der erste Gewinn einer Trophäe seit dem Titel im englischen Super-Pokal 2014 mit Manchester United.

Auch später im Hotel ging die Jubelarie der «Hammers» weiter. Besonders beliebt war dabei der Song «Freed from Desire» von Gala, allerdings mit einem etwas abgeänderten Text, welcher nicht ganz jugendfrei war.

Das ist wahre Vater-Sohn-Liebe

Das muss wahre Liebe sein. David Moyes verschenkte im Anschluss an die Pokalübergabe seine Siegermedaille an seinen Vater.

Simply the best

West Ham musste auf dem Weg zum Conference-League-Titel keine einzige Niederlage hinnehmen. Zwölf Siege und lediglich ein Unentschieden im Viertelfinal beim 1:1 gegen den KAA Gent stehen für den diesjährigen Titelträger zu buche.

Kurios daran ist, dass West Ham damit in den 13 Spielen in der Conference League mit zwölf Siegen einen mehr einfahren konnten als in den 38 Spielen in der diesjährigen Premier-League-Saison.

Der wahre G.O.A.T.

Im letzten Jahr wurde José Mourinho zum ersten Trainer, der alle europäischen Klubwettbewerbe gewinnen konnte. Nun setzte West-Ham-Verteidiger Emerson Palmieri noch einen obendrauf. Er ist der erste Spieler, der alle fünf Wettbewerbe, die von der UEFA ausgerichtet werden, gewinnen konnte. Champions-League-Sieger 2021, Europa-League-Sieger 2019, UEFA-Supercup-Sieger 2021 mit dem FC Chelsea, Europameister 2020 mit Italien und jetzt Conference-League-Sieger mit West Ham.

