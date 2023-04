Zwischen Roma und Milan ging es in der Schlussphase noch einmal spektakulär zu und her. Bild: keystone

Verrückte Schlussphase zwischen Roma und Milan +++ Real und Barça siegen

Roma – Milan 1:1

Lange keine Tore und dann absolutes Chaos in der Schlussphase. Die AS Rom freute sich zuhause gegen die AC Milan schon über den Sieg, nachdem Tammy Abraham in der 94. Minute zum 1:0 traf. Doch die Römer hatten die Rechnung ohne die Moral der Mailänder gemacht. Drei Minuten später glich Alexis Saelemaekers das Spiel wieder aus.

Tore: 94. Abraham 1:0. 97. Saelemaekers 1:1. (sda)

Real – Almería 4:2

Real Madrid darf weiterhin auf einen überragenden Karim Benzema zählen. Beim 4:2-Heimsieg gegen Almería erzielte der Franzose in der ersten Halbzeit einen lupenreinen Hattrick und führte die Madrilenen so zum Sieg.

Benzema komplettiert den Hattrick vom Punkt. Video: streamja

Tore: 5. Benzema 1:0. 17. Benzema 2:0. 42. Benzema (Penalty) 3:0. 45. Lazaro 3:1. 47. Rodrygo 4:1. 61. Robertone 4:2. (abu/sda)

Barcelona – Betis 4:0

Weil der FC Barcelona gleichzeitig gegen Betis Sevilla mit 4:0 gewann, bleibt der Rückstand von Real auf den Leader mit elf Punkten gleich gross.

Das 4:0 für Barça ist noch ein Eigentor. Video: streamable

Tore: 14. Christensen 1:0. 36. Lewandowski 2:0. 39. Raphinha 3:0. 82. Rodriguez (Eigentor) 4:0.

Bemerkungen: 33. Gelb-Rote Karte gegen Gonzalez (Betis Sevilla). (abu/sda)