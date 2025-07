Trotz der Gerüchte, dass sichmit dem Saudi-Arabischen Aufsteigergeeinigt hat, ist der Schweizer Nationalspieler am Montagabend mit Bayer Leverkusen in das Trainingslager nach Rio de Janeiro geflogen. Dies war auf den Social-Media-Accounts der Leverkusener zu sehen.Bereits die ganze Sommerpause gibt es Gerüchte über einen Wechsel von Xhaka und er wurde auch lange Zeit mit der AC Milan in Verbindung gebracht. Am Sonntagabend vermeldete Sky Sport, dass sich der 32-Jährige mit Neom SC mündlich geeinigt hat und nun die Verhandlung zwischen den beiden Vereinen noch aussteht. Nach der Vermeldung von Sky wurde darüber spekuliert, dass Xhaka die Reise nach Brasilien nicht antreten wird. Ebenfalls am Transferpoker beteiligt ist Fenerbahce Istanbul mit Star-Trainer José Mourinho. (riz)🇨🇭Alter: 32Position: Defensives MittelfeldMarktwert: 12 Mio. EuroBilanz 2024/25: 49 Spiele, 2 Tore, 7 Assists

Eineinhalb Wochen vor dem Saisonstart verstärkt sichmit dem 23-jährigen. Der Ivorer war zuvor bei ASEC Mimosas unter Vertrag und wechselt nun für zwei Jahre zum Rekordmeister.In der Schweiz ist Diarrassouba kein Unbekannter. Bereits von 2020 bis 2022 spielte der Mittelfeldspieler beim FC St.Gallen und kam zu insgesamt in der Super League. Damals war GC-Sportchef Alain Sutter bei St.Gallen im Amt und kennt den Ivorer aus früheren Zeiten. «Damals schon, als 18-Jähriger, war er enorm fleissig, aufmerksam und wissbegierig. Es ist schön zu sehen, dass er sich seither so weiterentwickelt hat und zu einem klasse Fussballer geworden ist. Er hat uns in der Vorbereitung überzeugt», schwärmt Sutter über die Neuverpflichtung. (riz)🇨🇮Alter: 23Position: Offensives MittelfeldMarktwert: UnbekanntBilanz 2024/25: 11 Spiele, 5 Tore

Derhat ein Angebot für den kolumbianischen Flügelspielerabgegeben, ist damit beim FC Liverpool jedoch abgeblitzt. Wie « The Athletic » berichtet, hätten die Reds die gebotenen 67,5 Millionen Euro sofort abgelehnt. Liverpool möchte den 28-Jährigen zwingend behalten und informierte neben den Münchnern auch den FC Barcelona bereits darüber. Diaz hingegen will den Klub verlassen und habe diesen bereits darüber informiert. Sein Vertrag läuft noch bis 2027. (nih)🇨🇴Alter: 28Position: LinksaussenMarktwert: 70 Mio. EuroBilanz 2024/25: 50 Spiele, 17 Tore, 8 Assists

Der Schweizer Junioren-Internationaleverlässt denund wechselt nach Italien. Dort unterschreibt der ehemalige GC-Junior mit derseinen ersten Profivertrag.Der in Suhr geborene 18-jährige Kospo verliess die Schweiz vor zwei Jahren und wechselte in die Nachwuchsabteilung des FC Barcelona. Bei den Katalanen trug der grossgewachsene Innenverteidiger mit bosnischer Abstammung letzte Saison als fester Bestandteil der U19-Auswahl massgeblich zum Gewinn der Youth League bei. Zeitweise konnte der Youngster bei Barça mit den grossen Stars trainieren.Nach Haris Seferovic, Valon Behrami, Edimilson Fernandes und Nicky Beloko ist Kospo der fünfte Schweizer, der sich der Fiorentina anschliesst. (hkl/sda)🇨🇭Alter: 18Position: InnenverteidigerMarktwert: k. A.

Auf der bisher glücklosen Suche nach einem neuen linken Flügel könntebald ein neues Ziel haben. Weil der Bundesligist bei Liverpool mit seinem Angebot von 67,5 Millionen Euro für Luis Diaz sofort abgeblitzt ist, könnte Real Madridszum Thema werden. Dies berichtet die spanische « AS ». Sollte beim Kolumbianer Diaz kein Durchbruch erzielt werden, wäre Bayern bereit, über 100 Millionen Euro für den 24-jährigen Brasilianer zu bezahlen. Unter anderem auch Arsenal und Liverpool sollen an dem Offensivstar dran sein. (nih)🇧🇷Alter: 24Position: RechtsaussenMarktwert: 90 Mio. EuroBilanz 2024/25: 54 Spiele, 14 Tore, 11 Assists

Der Fmöchte seine Offensive trotz der 125 Millionen Euro teuren Verpflichtung von Florian Wirtz weiter verbessern. Besonders ein Mittelstürmer wird gesucht. Darwin Nuñez konnte bisher nicht konstant überzeugen und mit dem Tod von Diogo Jota fällt die einzige echte Alternative fürs Sturmzentrum weg. Deshalb baggert das Team von Trainer Arne Slot nun an, wie « The Athletic » berichtet. Newcastle möchte den 25-jährigen Schweden jedoch nicht verkaufen. Ein offizielles Angebot von Liverpool stehe noch aus, jedoch seien sie bereit, knapp 140 Millionen Euro zu bezahlen. Es wäre ein neuer Rekordtransfer.Pikant an der Sache: Sollte Newcastle bei Isak nicht einknicken, könnte Liverpool die Bemühungen umverstärken. Der Franzose von Eintracht Frankfurt ist eigentlich der Wunschspieler von Newcastle, die Magpies träumen von einem Sturm aus Isak und Ekitiké. Noch steht aber sowohl eine Einigung mit dem 23-Jährigen als auch mit Frankfurt aus. Liverpool könnte also noch dazwischenfunken, wenn es Wunschspieler Isak nicht bekommt. (nih)🇸🇪Alter: 25Position: MittelstürmerMarktwert: 120 Mio. EuroBilanz 2024/25: 42 Spiele, 27 Tore, 6 Assists

Nach sieben Jahren bei den Young Boys kehrtnach Israel zurück. Der fünffache Schweizer Meister und zweifache Cupsieger wechselt zu, wie die Berner mitteilen. Der 27-jährige Innenverteidiger stand in 193 Pflichtspielen für YB im Einsatz. «Es waren unglaubliche sieben Jahre», sagt Camara dazu. Der Nationalspieler Guineas spielte bereits vor seinem Wechsel in die Super League eine Saison in Israel für Zweitligist Hapoel Raanana. Mit seinem neuen Klub bestreitet Camara die Qualifikation zur Champions League. (nih)🇬🇳Alter: 27Position: InnenverteidigerMarktwert: 1,8 Mio. EuroBilanz 2024/25: 28 Spiele

Sportchef Alain Sutter werkelt weiter am Kader derfür die bald beginnende Saison. Mitwurde nun ein 22-jähriger Stürmer verpflichtet, der sich bereits in der Vorbereitung und in drei Testspielen beweisen konnte. Der Engländer stand bis zuletzt bei Crystal Palace unter Vertrag, kam dort aber nie für die Profis zum Einsatz. In der letzten Saison war er erst an HJK Helsinki und dann nach Schottland zum FC Motherwell verliehen. Bis zu seinem 19. Lebensjahr durchlief er die Nachwuchsabteilung von Arsenal. Sutter bezeichnet ihn als «zuverlässigen Knipser mit viel Spielerfahrung». (nih)🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Alter: 22Position: MittelstürmerMarktwert: 500'000 EuroBilanz 2024/25: 16 Spiele, 3 Tore, 1 Assist

bemüht sich vorerst nicht länger um Frankfurt-Stürmer, nachdem ihr Angebot in Höhe von 80 Millionen Euro abgelehnt wurde. Wie « The Athletic » berichtet, buhlen die Magpies mittlerweile eher um Brentfords. Damit istnun Favorit bei Ekitiké. Die Reds bereiten angeblich ein höheres Angebot vor, der 23-jährige Franzose bevorzuge demnach ohnehin einen Transfer zum englischen Meister. Somit sollte eine Einigung mit dem Spieler kein Problem sein. Womöglich bedeutet das aber, dass Liverpool nicht mehr länger an Newcastles Alexander Isak, den sein Klub als unverkäuflich bezeichnet, baggert. (nih)🇫🇷Alter: 23Position: MittelstürmerMarktwert: 75 Mio. EuroBilanz 2024/25: 48 Spiele, 22 Tore, 12 Assists🇨🇩Alter: 28Position: MittelstürmerMarktwert: 32 Mio. EuroBilanz 2024/25: 39 Spiele, 20 Tore, 5 Assists

hat sein Kader mit dem portugiesischen Stürmerverstärkt. Der 20-Jährige kommt vomund unterschrieb im Wallis einen bis Sommer 2028 gültigen Dreijahresvertrag.Rodrigues durchlief von der U15 bis zur U20 die portugiesischen Nachwuchs-Nationalteams. In der letzten Saison spielte er für Bragas U23-Equipe, für die er in 29 Spielen 15 Tore erzielte. (abu/sda)🇵🇹Alter: 20Position: MittelstürmerMarktwert: 0,6 Mio. EuroBilanz 2024/25: 29 Spiele, 15 Tore

spielt auch in der kommenden Saison und darüber hinaus beim. Der Schweizer Meister hat den 22-jährigen brasilianisch-kongolesischen Mittelfeldspieler fix von der City Football Group übernommen und ihn mit einem Fünfjahresvertrag langfristig an sich gebunden. Dies teilte der FC Basel am Donnerstagabend mit.Metinho, mit vollem Namen Abemly Meto Silu, spielte bereits das erste Halbjahr 2025 beim FC Basel und trug mit starken Auftritten und seiner Polyvalenz zum Doublegewinn bei. 2021 war er von Fluminense nach Frankreich zu Troyes gewechselt. Der französische Erstligist gehört zur City Football Group mit Manchester City als Flaggschiff. Es folgten Leihstationen in Belgien (Lommel SK) und in den Niederlanden (Sparta Rotterdam). (abu/sda)🇧🇷Alter: 22Position: Zentrales MittelfeldMarktwert: 3 Mio. EuroBilanz 2024/25: 28 Spiele, 2 Vorlagen

Nach der erfolgreichen EM mit der Schweiz hatauch im Klub eine hervorragende Saison gespielt. Der 24-Jährige schoss Bologna im Cupfinal zum Titel und traf auch in der Serie A regelmässig. Nun möchte er wohl den nächsten Schritt gehen. Wie Transfer-Insider Fabrizio Romano berichtet, habe erfür einen Wechsel zugesagt. Die beiden Klubs würden jetzt verhandeln, der 22-fache Nati-Spieler stehe beim Premier-League-Klub, der in der nächsten Saison in der Europa League vertreten ist, hoch auf der Liste der Wunschspieler. (nih)🇨🇭Alter: 24Position: RechtsaussenMarktwert: 35 Mio. EuroBilanz 2024/25: 41 Spiele, 9 Tore, 6 Assists

Der Offensivspielerwechselt innerhalb der Super League vomnach Luzern. Der 24-jährige Zürcher unterschrieb in der Zentralschweiz einenDi Giusto war in den letzten drei Jahren bei Winterthur ein Leistungsträger. In 119 Pflichtspielen erzielte er 22 Tore.Mit Julian von Moos stösst von Servette ein weiterer Angreifer zu den Luzernern. Der 24-jährige Ostschweizer kommt leihweise für eine Saison, der FCL besitzt eine Kaufoption. (cpf/sda)🇨🇭Alter: 24Position: Offensives MittelfeldMarktwert: 1,2 Mio. EuroBilanz 2024/25: 41 Spiele, 9 Tore, 2 Assists🇨🇭Alter: 24Position: RechtsaussenMarktwert: 500'000 EuroBilanz 2024/25: 20 Spiele, 3 Tore, 1 Assists

Österreichs Rekord-Nationalspielerwechselt vonmit einem Zweijahresvertrag zuDer serbische Meister aus Belgrad bestätigte die Verpflichtung auf seinen Social-Media-Kanälen mit einem Foto, das den 36-jährigen Arnautovic mit erhobenen Daumen in einem Fan-Shirt von Roter Stern zeigt. Der in Wien geborene Sohn eines Österreichers und einer Serbin war seit dem Vertragsende bei Inter Mailand nach der letzten Saison. (cpf/apa)🇦🇹Alter: 36Position: MittelstürmerMarktwert: 3 Mio. EuroBilanz 2024/2025: 23 Spiele, 7 Tore, 2 Vorlagen

Der Stürmerwird vom französischen Ligue-1-Verein OGC Nice erneut in die Schweiz ausgeliehen. Dermeldete, dass der 22-jährige Westafrikaner aus Guinea in der kommenden Saison in der Ostschweiz spielen wird.Baldé hat in Nizza einen laufenden Vertrag bis 2028 und war bereits letzte Saison leihweise bei Lausanne in der Super League engagiert. (nih/sda)🇬🇳Alter: 22Position: LinksaussenMarktwert: 800'000 EuroBilanz 2024/2025: 23 Spiele, 2 Tore, 1 Assist

Wer schafft es ins Endspiel? Favoritenrolle in beiden Halbfinals klar verteilt

Da waren es nur noch vier. An der Europameisterschaft in der Schweiz stehen am Dienstag und Mittwoch die Halbfinals an. Dabei sind England und Spanien jeweils die klaren Favoritinnen.

Nach teils sehr dramatischen Viertelfinals starten am Dienstag die Halbfinals. Mit England, Italien, Spanien und Deutschland kämpfen noch vier Nationen um den begehrten Pokal. Dabei sind die Rollen in beiden Spielen klar verteilt, doch an dieser Europameisterschaft gab es schon einige Überraschungen und besonders ein Punkt spricht für die Aussenseiterinnen.