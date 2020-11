Sport

Fussball

Champions League: Haaland trifft bei BVB-Gala gegen Brügge doppelt



Bild: keystone

Haaland trifft und trifft ++ Neymar verhilft PSG zum Sieg ++ Morata rettet Juventus

Gruppe H

PSG – Leipzig 1:0

Paris Saint-Germain hat das drohende Aus in der Gruppenphase der Champions League fürs Erste abgewendet. Die Franzosen revanchierten sich bei Leipzig mit einem 1:0 für die Niederlage vor drei Wochen.

Ein Foul von Marcel Sabitzer an Angel Di Maria nach acht Minuten stellte sich im Pariser Prinzenpark als die entscheidende Aktion in der Partie zwischen den beiden Offensiv-Mannschaften heraus. Neymar, der im Hinspiel gefehlt hatte, verwandelte den fälligen Penalty.

Bei einem erneuten Fehltritt hätte dem Vorjahresfinalisten das Aus in der Gruppenphase gedroht. Nun sind PSG und Leipzig drei Zähler hinter Leader Manchester United punktgleich. Wie die Pariser nahm auch Manchester United erfolgreich Revanche, mit einem 4:1 gegen Basaksehir. Bruno Fernandes (7./19. Minute) und Marcus Rashford per Penalty (35.) stellten Manchesters Heimsieg früh sicher.

Paris Saint-Germain - RB Leipzig 1:0 (1:0)

SR Makkelie (NED).

Tor: 11. Neymar (Foulpenalty) 1:0.

Paris Saint-Germain: Navas; Florenzi, Diallo, Marquinhos, Bakker; Herrera (83. Verratti), Pereira, Paredes; Di Maria (64. Rafinha), Neymar (90. Sarabia), Mbappé (90. Kean).

Bemerkungen: Paris Saint-Germain ohne Bernat, Draxler, Icardi und Kehrer (alle verletzt) sowie Gueye und Kimpembe (beide gesperrt). RB Leipzig u.a. ohne Halstenberg, Laimer und Klostermann (alle verletzt).

ManUnited – Basaksehir 4:1

Manchester United - Basaksehir Istanbul 4:1 (3:0)

SR Hategan (ROU).

Tore: 7. Fernandes 1:0. 19. Fernandes 2:0. 35. Rashford (Foulpenalty) 3:0. 75. Türüc 3:1. 92. James 2:1.

Manchester United: De Gea; Wan-Bissaka (59. Williams), Lindelöf (46. Tuanzebe), Maguire, Telles; Fred, Van de Beek; Martial (82. Matic), Fernandes (59. Greenwood), Rashford (59. James); Cavani.

Bemerkungen: Manchester United ohne Bailly, Jones, Lingard und Shaw (alle verletzt).

Die Tabelle:

Gruppe G

Juventus – Ferencvaros 2:1

Juventus Turin tat sich gegen aufsässige Ungarn lange schwer. Myrto Uzuni hatte Ferencvaros in der 19. Minute sogar in Führung gebracht, ehe Cristiano Ronaldo in der 35. Minute für den Ausgleich sorgte. Nach Aluminium-Treffern von Federico Bernardeschi und Alvaro Morata erlöste der spanische Stürmer die «Alte Dame» schliesslich in der 92. Minute mit dem späten Siegtreffer.

Juventus Turin - Ferencvaros Budapest 2:1 (1:1)

SR Siebert (GER).

Tore: 19. Uzuni 0:1. 35. Ronaldo 1:1. 92. Morata 2:1.

Juventus: Szczesny; Cuadrado, Danilo, De Ligt, Alex Sandro; McKennie (62. Kulusevski), Bentancur (82. Rabiot), Arthur (82. Ramsey), Bernardeschi (62. Chiesa); Dybala (62. Morata), Ronaldo.

Bemerkungen: Juventus ohne Bonucci, Chiellini und Demiral (alle verletzt).

Kiew – Barcelona 0:4

Ohne den geschonten Lionel Messi machte der FC Barcelona gegen Dynamo Kiew souverän das Achtelfinale klar. Trainer Ronald Koeman setzte ausserdem Stammkräfte wie Antoine Griezmann, Jordi Alba oder Ousmane Dembele auf die Bank. Doch die zweite Garde der Katalanen trumpfte erst nach dem Seitenwechsel trumpfte so richtig auf.

Martin Braithwaite bereitete in der 52. Minute die 1:0-Führung durch Sergino Dest vor – der Aussenverteidiger traf aus spitzem Winkel ins lange Eck. Danach schnürte der 29-jährige Däne selbst einen Doppelpack, grätschte in der 57. Minute eine Kopfball-Vorlage von Oscar Mingueza zum 2:0 über die Linie, besorgte in der 70. Minute vom Elfmeterpunkt das 3:0, ehe Joker Antoine Griezmann in der 92. Minute den Schlusspunkt setzte.

Dynamo Kie-w - FC Barcelona 0:4 (0:0)

SR Jug (SLO).

Tore: 52. Dest 0:1. 57. Braithwaite 0:2. 70. Braithwaite (Foulpenalty) 0:3. 92. Griezmann 0:4.

Barcelona: Ter Stegen; Dest, Mingueza, Lenglet (65. Alba), Firpo; Pjanic (65. Puig), Aleña; Trincão (83. De la Fuente), Coutinho (65. Griezmann), Pedri (73. Matheus Fernandes); Braithwaite.

Bemerkungen: Kiew fehlen u.a. sieben Spieler wegen Coronavirus, Barcelona u.a. ohne Messi und De Jong (beide geschont) sowie Busquets, Fati, Piqué, Sergi Roberto und Umtiti (alle verletzt).

Die Tabelle:

Gruppe F

Dortmund – Brügge 3:0

In der Gruppe F machten Borussia Dortmund und Lazio Rom grosse Schritte Richtung Achtelfinals. Der BVB gewann zuhause gegen den FC Brügge dank einer Doublette von Erling Haaland und einem direkt verwandelten Freistoss von Jadon Sancho souverän mit 3:0. Dortmunds 20-jähriger Stürmer aus Norwegen hatte schon am Samstag gegen Hertha Berlin vier Treffer erzielt. In der Champions League hält er nun bei 16 Toren in 12 Spielen.

Borussia Dortmund - FC Brügge 3:0 (2:0)

SR Kruzliak (SVK).

Tore: 18. Haaland 1:0. 45. Sancho 2:0. 60. Haaland 3:0.

Dortmund: Bürki; Meunier (72. Morey), Akanji, Hummels, Guerreiro (80. Passlack); Bellingham, Delaney (72. Can); Sancho, Hazard, Reyna (80. Brandt); Haaland (80. Reus).

Bemerkungen: Dortmund ohne Hitz (Ersatz), Reinier (krank), Schmelzer und Zagadou (beide verletzt).

Lazio – Zenit 3:1

Lazio schlägt Zenit St. Petersburg dank Doppeltorschütze Ciro Immobile mit 3:1. Zwar kommen die Russen kurz nach dem 2:0 durch Artem Dsjuba noch einmal heran, doch Immobile macht in der zweiten Halbzeit mit einem souverän versenkenten Penalty alles klar.

Lazio Rom - Zenit St. Petersburg 3:1 (2:1)

SR Oliver (ENG).

Tore: 3. Immobile 1:0. 22. Parolo 2:0. 25. Dsjuba 2:1. 55. Immobile (Foulpenalty) 3:1.

Die Tabelle:

Gruppe E

Rennes – Chelsea 1:2

Der FC Chelsea qualifiziert sich dank eines hart erkämpften 2:1-Siegs bei Stade Rennes vorzeitig für die K.o.-Runde der Champions League. Der eingewechselte Olivier Giroud schiesst in der Nachspielzeit den entscheidenden Treffer, nachdem die «Blues» kurz davor den für Rennes verdienten Ausgleich durch Sehrou Guirassy kassiert haben. Zu Beginn des Spiels war Chelsea noch die klar bessere Mannschaft und ging durch Callum Hudson-Odoi verdient in Führung. Danach baute das Team von Frank Lampard aber stark ab und so ist der Sieg am Ende etwas schmeichelhaft.

Rennes - Chelsea 1:2 (0:1)

SR Kuipers (NED)

Tore: 22. Hudson-Odoi 0:1. 85. Guirassy 1:1. 91. Giroud 1:2.

Chelsea: Mendy; Azpilicueta, Zouma, Thiago Silva, Chilwell; Jorginho, Kovacic (76. Havertz); Hudson-Odoi (75. Ziyech), Mount (68. Kanté), Werner (92. James); Abraham (69. Giroud).

Bemerkungen: Chelsea ohne Pulisic (verletzt).

Krasnodar – Sevilla 1:2

Auch Sevilla sichert sich durch einen Last-Minute-Treffer die vorzeitige Achtelfinal-Qualifikation. Rückkehrer Ivan Rakitic brachte den Europa-League-Sieger per Dropkick früh mit 1:0 in Führung, doch Wanderson glich nach der Pause für Krasnodar aus. Zum Sieg brauchte es schliesslich einen Lucky-Punch von Munir El Haddadi tief in der Nachspielezit.

Krasnodar - Sevilla 1:2 (0:1)

SR Guida (ITA).

Tore: 4. Rakitic 0:1. 56. Wanderson 1:1. 95. El Haddadi 1:2.

Die Tabelle:

