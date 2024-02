DFB-Pokal: Bayer Leverkusen gegen VfB Stuttgart – beide schnuppern am Titel

Im Pokal steht das Duell der bisherigen Überraschungsteams an: Bayer Leverkusen empfängt den VfB Stuttgart. Wer hier gewinnt, ist Topfavorit auf den Titel.

Alexander Kohne / t-online

Mehr «Sport»

Ein Artikel von

Der DFB-Pokal ist in dieser Saison eine Angelegenheit der unterklassigen Teams. Im Viertelfinale stehen allein vier Zweitligisten sowie ein Klub aus der 3. Liga.

Dadurch erhöhen sich naturgemäss die Titelchancen der drei verbliebenen Erstligisten – besonders die von Tabellenführer Bayer Leverkusen und dem drittplatzierten VfB Stuttgart. Diese treffen am Dienstagabend direkt aufeinander. Wer dieses Duell gewinnt, gilt bei Fans und Medien als Topfavorit auf den Pokalsieg.

Dieser Status wird noch verstärkt, da sich in der vergangenen Woche mit Fortuna Düsseldorf (4:3 im Elfmeterschiessen beim FC St. Pauli) und dem 1. FC Kaiserslautern (3:1 bei Hertha BSC) bereits zwei Zweitligisten und die eigentlichen Aussenseiter der Duelle für das Halbfinale qualifiziert haben. Kein Wunder also, dass Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeness konstatiert: «Die Konstellation ist unglaublich reizvoll.»

In Leverkusen schaut der Trainer derweil etwas weiter nach vorne: «Das wird eine Top-Woche für uns», sagte Xabi Alonso und spielt damit auf den dem Pokalspiel anstehenden Bundesliga-Kracher am Samstag gegen den zweitplatzierten FC Bayern München an.

Obwohl für die Leverkusener innerhalb von nur fünf Tagen die beiden wohl wichtigsten Spiele der jüngeren Vereinsgeschichte anstehen, bleibt der Baske demonstrativ gelassen und verkündet: «Wir sind es gewohnt, Englische Wochen zu haben und haben das bisher gut gemacht. Nach Dienstag haben wir noch genug Zeit, uns auf Samstag vorzubereiten.» Sein Team verspüre «in dieser Woche nicht mehr Druck als sonst.»

Alsonso und die Sehnsucht nach einem Titel

So ganz möchte man Alonso das nicht glauben, denn für die seit dem Pokalsieg 1993 auf einen Titel wartenden Leverkusener hätte eine Wiederholung dieses Coups 21 Jahre später besondere Signalwirkung – und würde eine jahrzehntelange Sehnsucht befriedigen.

So gibt Alonso dann auch zu, dass seine Spieler schon diesen grossen «Wunsch» hätten, endlich etwas zu gewinnen – und skizziert im Nachsatz die vermeintlich einfachste Möglichkeit dazu: «Im Pokal ist es der kürzeste Weg, es sind nur zwei Spiele bis zum Finale.»

Darum weiss allerdings auch Stuttgarts Trainer Sebastian Hoeness, dessen Team nach einem 5:2 gegen Leipzig und einem 3:1 am vergangenen Wochenende beim SC Freiburg vor Selbstvertrauen nur so strotzt.

Stuttgarts Coach sieht «unglaubliche Bedeutung»

Obwohl es in der Bundesliga derzeit blendend läuft und der langjährige Abstiegskandidat aus Schwaben dank zwölf Punkten Vorsprung auf Platz sieben eine Europapokalteilnahme klar im Fokus hat, misst Hoeness dem Pokal-Aufeinandertreffen in Leverkusen «unglaubliche Bedeutung» bei.

Entsprechend lässt er sich auch nicht davon beirren, dass die Leverkusener in dieser Saison bisher noch ungeschlagen sind. Bayer sei zwar favorisiert, aber «es ist ein Spiel. Das macht den Reiz aus. Die Chancen sind jetzt nicht riesengross, aber es wird welche geben», so Hoeness

Hoffnung dürfte ihm auch machen, dass der Akteur, welcher im Ausnutzen von Chancen beim VfB bisher herausstach, wohl zurück im Kader ist: Torjäger Serhou Guirassy. Der Guineer schied mit seinem Nationalteam beim Afrika-Cup im Viertelfinale aus und ist zurück in Stuttgart.

Sein Einsatz im Pokalspiel ist dennoch unklar – aufgrund einer verspäteten Rückreise und leichten Magen-Darm-Problemen. «Wir werden ihn durchchecken und dann entscheiden», erklärte Hoeness und unterstrich: «Wir werden ihn in nichts reinjagen, wenn das Risiko zu gross ist.»

Ito steht Stuttgart wieder zur Verfügung

Fix im Kader sein wird Abwehrspieler Hiroki Ito, der sich nach seinem Viertelfinalaus mit der japanischen Nationalelf beim Asien-Cup wieder voll auf seine Leistungen im Klub konzentrieren kann.

«Er macht einen guten Eindruck, aber er hat beim Asien-Cup gespielt und eine längere Rückreise. Ob er beginnen wird, kann ich noch nicht sagen», so der Trainer: Die Entscheidung darüber werde am Dienstag fallen, Ito sei aber «auf jeden Fall eine Option».

Verwendete Quellen: