Bundesliga-Profi Niklas Schmidt spricht offen über seine Depressionen

Bundesligaprofi Niklas Schmidt von Werder Bremen hat in einem Interview mit dem «Spiegel» über seine Depressionen gesprochen und vor sozialen Medien gewarnt. Bereits im Januar hatte Schmidt öffentlich gemacht, dass er psychische Probleme gehabt habe.

Kurz nach seinem ersten Bundesligator gegen Borussia Dortmund im August 2022 sei er in ein Loch gefallen. Er habe keine Lust mehr gehabt, vor die Tür zu gehen oder andere Menschen zu sehen, sagte der 25-Jährige. «Nach dem Training wollte ich nur noch schlafen.» Seine Freundin habe ihn in dieser Frage fast dazu zwingen müssen, zum Training zu fahren.