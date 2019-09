Sport

Rückendeckung von Trainer Emery: Granit Xhaka definitiv Arsenal-Captain



Rückendeckung vom Coach – Xhaka definitiv Arsenal-Captain

Vor dem Hit bei Manchester United am Montagabend hat Arsenals Trainer Unai Emery den Schweizer Granit Xhaka offiziell zum Captain ernannt. Der Entscheid zugunsten des heute 27 Jahre alt gewordenen Mittelfeldspielers fiel wenige Tage, nachdem er von den eigenen Fans ausgepfiffen wurde. Er ist deshalb so zu werten, dass der Coach Xhaka damit seine Rückendeckung signalisiert.

Nach dem Weggang von Laurent Koscielny im Sommer war das Kapitänsamt bei den «Gunners» verwaist. Xhaka führte sein Team in sechs von acht Pflichtspielen mit der Binde am Arm an. Dass er nun fix der Captain Arsenals ist, habe Emery seinen Spielern heute mitgeteilt, berichtet die BBC. Der Trainer habe nach Rücksprache mit der Mannschaft so entschieden.

Noch offen ist, wer Vizecaptain wird. Mutmasslich wird es einer der beiden Knipser Alexander Lacazette und Pierre-Emerick Aubameyang sein. (ram)

