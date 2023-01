Stürmt Youssoufa Moukoko auch nächste Saison noch für Dortmund? Bild: keystone

Angebot annehmen oder gehen – BVB setzt Moukoko eine Deadline

Noch hat der junge Nationalstürmer Youssoufa Moukoko in Dortmund nur einen Vertrag bis zum Sommer. Bleibt es dabei?

BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl hat mit klaren Worten Stellung zu den aktuellen Verhandlungen mit Sturmtalent Youssoufa Moukoko bezogen. Der Vertrag des 18 Jahre alten Toptalents läuft im Sommer aus. Dortmund will mit ihm verlängern, doch bisher kam es noch nicht zu einer Einigung.

Im «Kicker»-Interview sagte Kehl nun: «Wir sind seit vielen Monaten bestrebt, seinen Vertrag zu verlängern, weil wir felsenfest davon überzeugt sind, dass für Youssoufas sportliche Perspektive dieser Klub und diese Konstellation richtig sind. Wir haben ihm ein sehr attraktives Angebot geschnürt, das viel Raum für Entwicklung gibt. Das sollte zu einer Entscheidung führen. Die muss er mit seinem Umfeld und seinem Berater treffen.»

Entscheid noch diese Woche

Weiter sagte Kehl: «Youssoufa kann dieses Angebot nun annehmen und sich zu Borussia Dortmund bekennen – oder die Wege werden sich trennen. Ich würde mir wünschen, dass er sich für uns entscheidet, weil er mit seiner Entwicklung noch nicht am Ende ist und ich riesiges Potenzial in ihm sehe. Aber es gibt für uns als Verein Grenzen. Und diese Grenzen haben wir aufgezeigt. Jetzt liegt es an ihm, sich zeitnah zu bekennen.»

Am Freitag startet die Bundesliga ins neue Jahr, der BVB spielt erstmals am Sonntag. Bis dahin ist auch die Deadline für Moukoko gültig: «Youssoufa und seine Berater wissen, dass wir in dieser Woche eine Entscheidung erwarten, da wir das Thema vor dem ersten Spieltag geklärt haben wollen.»

Am Sonntag spielt Dortmund zu Hause gegen den FC Augsburg. Vielleicht kann dann im Signal Iduna Park bereits eine Vertragsverlängerung verkündet werden. (ram/t-online)