recht sonnig23°
DE | FR
burger
Sport
Fussball

Jonathan Asp Jensen von GC ist der Spieler der 6. Runde der Super League

Eine junge Bayern-Leihgabe ist der Spieler der Runde in der Super League

Der FC St.Gallen grüsst nach sechs Runden vom Thron der Super League. Ins Team der Runde schaffte es nach dem 1:0-Sieg gegen Lugano trotzdem kein Grün-Weisser.
15.09.2025, 13:1815.09.2025, 13:23
Ralf Meile
Ralf Meile
Mehr «Sport»

Sechs Runden dauerte es, bis es Xherdan Shaqiri erstmals ins Team der Runde schaffte. Der grosse Star der Basler Meistersaison steuerte zum 3:1-Sieg des FCB gegen den FC Thun zwei Tore und eine Vorlage bei.

Das Team der Runde präsentiert watson in Zusammenarbeit mit Sofascore und Opta. Es wird rein auf Grundlage statistischer Werte erstellt:

Team der Runde, Super League 6. Runde
grafik: sofascore.com

Für ein Quartett war es bereits die zweite Berufung in das Team der Runde. Antonios Papadopoulos vom FC Lugano gelang das ebenso wie den YB-Spielern Chris Bedia und Edimilson Fernandes. Sion-Stürmer Josias Lukembila traf beim Sieg gegen seinen Ex-Klub Winterthur.

Cheveyo Tsawa (FCZ) (rechts) jubelt nach der 2. Tor fuer den FCZ im Fussball Meisterschaftsspiel der Swiss Super League zwischen Zuerich, FCZ, und Servette FC, SFC, vom Samstag, 13. September 2025 in ...
U21-Nationalspieler Cheveyo Tsawa küsst nach seinem zweiten Treffer das FCZ-Trikot.Bild: keystone

Für Furore sorgte ein Youngster. Cheveyo Tsawa schoss beide Tore (das zweite war wegen eines möglichen Stürmerfouls umstritten) beim 2:1-Heimsieg des FC Zürich gegen Servette. Der 18-Jährige hat nun nach 27 Einsätzen in der Super League fünf Treffer auf seinem Konto – und damit einen mehr als Vater Dorjee Tsawa, der als Abräumer im Mittelfeld in 194 Spielen der höchsten Schweizer Liga vier Mal ins Schwarze traf.

Hätte Tsawas Tor zählen dürfen?Video: SRF

Der Spieler der Runde

Die beste Bewertung sicherte sich an diesem Wochenende jedoch ein junges Talent der anderen Stadtzürcher Mannschaft: Jonathan Asp Jensen. Beim 3:1-Erfolg von GC – dem ersten Saisonsieg – schoss der Däne ein Tor und gab den Assist zu einem weiteren.

Bild
grafik: sofascore.com

Asp Jensen wurde im Sommer vom FC Bayern München ausgeliehen, wo er in den vergangenen drei Jahren ausgebildet worden ist. In der vergangenen Saison lief er in der viertklassigen Regionalliga auf, nun soll er Spielpraxis auf einem höheren Niveau sammeln.

Eine gute Technik und Übersicht attestiert der «Tages-Anzeiger» dem 1,82 m grossen Offensivspieler. Trotz seiner Jugend trage Asp Jensen die Verantwortung für die Angriffe der Grasshoppers, «weil er ein besonderes Talent am Ball hat». Auch dank ihm ist der Rekordmeister auf dem aufsteigenden Asp Ast.

KEYPIX - Torjubel GC nach dem 3:0 durch Jonathan Asp Jensen (GC), Mitte, waehrend dem Meisterschaftsspiel der Super League zwischen dem Grasshopper Club Zuerich und dem FC Lausanne Sport am Sonntag, 1 ...
Die Kollegen feiern Torschütze Jonathan Asp Jensen (Mitte).Bild: keystone

So geht es weiter

Nachdem die Super League zuletzt wegen der Länderspiele im Rahmen der WM-Qualifikation ruhte, folgt erneut ein Unterbruch. Am nächsten Wochenende stehen die meisten Teams im Schweizer Cup im Einsatz. In der 2. Runde kommt es unter anderem zum Ostschweizer Derby zwischen dem FC Wil und St.Gallen. Basel muss zu Etoile Carouge, YB nach Aarau zum ungeschlagenen Challenge-League-Spitzenreiter und GC nach Bellinzona.

Mehr von der Super League:

Das Team der letzten Runde:

Endlich trifft Bedia für YB – und ist damit der beste Super-League-Spieler der Runde
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Alle Super-League-Teams der Woche in der Saison 2025/26
1 / 7
Alle Super-League-Teams der Woche in der Saison 2025/26
quelle: sofascore.com
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Angst vor dem Erbrechen - Sarah erzählt von ihrer Emetophobie
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Jetzt erreichen auch Wanderer diese SAC-Hütte – das sind die Folgen
2
Wenn Wildtiere Fotografen unterbrechen – in 23 lustigen Bildern
3
Nach dem Lehrabschluss ausgesteuert – 3 junge Frauen erzählen, warum sie keinen Job finden
4
Tatverdächtiger kooperiert nicht +++ Kreml: Tod von Kirk ist Folge von Polarisierung
5
Das wissen wir über den mutmasslichen Kirk-Attentäter
Meistkommentiert
1
In der «Arena» zum Eigenmietwert führt ein FDP-Politiker die Bürgerlichen vor
2
Die Mär vom ach so tollen Atomstrom aus Frankreich
3
Trump-Zölle: Bundesrat will Import von US-Chlorhühnern erlauben – die Sonntagsnews
4
Offenbar mehr als 30 Menschen wegen Charlie-Kirk-Posts entlassen
5
«Kämpft oder sterbt»: Elon Musk befeuert rechte Riesendemo in London
Meistgeteilt
1
Würfel, Kraftwerke, Kanäle – 7 Mega-Bauwerke, an denen 2025 gearbeitet wird
2
Standing Ovations für abgesetzten Stephen Colbert bei den Emmys
3
Russland-Expertin Anne Applebaum: «Die Schweiz sollte der Nato beitreten»
4
Langnaus «alternative Fakten» – der wichtigste Ausländer fällt aus. Na und?
5
Chiefs verlieren Super-Bowl-Revanche +++ 17-Jährige gewinnt WTA-500-Turnier
Wackelt Seoanes Stuhl? Gladbachs Sportchef weicht auf Trainerfrage aus
Bayer Leverkusen hat sich bereits von seinem Trainer getrennt. Wenige Kilometer entfernt wächst in Mönchengladbach der Druck auf den Chefcoach ebenfalls. Gerardo Seoanes Borussia kassierte am Sonntag eine 0:4-Heimschlappe gegen Werder Bremen.
Gladbachs Sport-Geschäftsführer Roland Virkus hat nach dem 0:4 gegen Werder Bremen ausweichend auf die Frage nach der Zukunft von Trainer Gerardo Seoane reagiert. «Ich verstehe die Nachfragen. Aber seht es mir bitte nach, dass ich zum jetzigen Zeitpunkt, nach so einem Spiel, erstmal schauen muss, was die Gründe waren. Deswegen werdet ihr die Frage jetzt von mir nicht so beantwortet kriegen, wie ihr das vielleicht möchtet», sagte Virkus zu Reportern.
Zur Story