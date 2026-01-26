YB-Spieler bei der Auswärtsreise nach Bukarest im Herbst. Bild: keystone

YB reist mit dem Flieger ans Auswärtsspiel nach Stuttgart

Am Donnerstag treffen die Young Boys in der letzten Runde der Europa-League-Gruppenphase auswärts auf den VfB Stuttgart. Warum die Berner mit dem Flugzeug dorthin reisen.

In der heimischen Super League läuft es dem BSC Young Boys überhaupt nicht. Am Sonntag unterlag das Team, das der Papierform nach um den Titel spielen müsste, beim Spitzenreiter Thun mit 1:4.

Besser sieht es auf europäischem Parkett aus. In der Europa League hat YB nach sieben von acht Spielen der Gruppenphase gute Chancen, die K.o.-Phase zu erreichen.

«Kann erheblichen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit haben»

Zum Abschluss treffen die Berner am Donnerstag (21 Uhr) auswärts auf den VfB Stuttgart. Der Mannschafts-Car wird den rund 300 Kilometer und etwa vier Stunden langen Weg dorthin zwar unter die Räder nehmen – aber lediglich mit dem Material an Bord.

Die Spieler hingegen werden ein Flugzeug besteigen. Man habe dies «im Sinn der bestmöglichen Vorbereitung» entschieden, teilten die Young Boys mit: «Erfahrungswerte zeigen, dass die längere Anreise mit dem Bus oder dem Zug einen erheblichen Einfluss auf die sportliche Leistungsfähigkeit der Spieler haben kann.»

Nur eine Leerfahrt

Immerhin: Auf dem Rückweg wird der Car nicht mehr leer unterwegs sein. Der Chauffeur wird die Mitglieder des YB Special Needs Team nach Hause fahren. Diese inklusive Fussball-Mannschaft bestreitet im Rahmen des Europa-League-Spiels ein Turnier in Stuttgart und besucht anschliessend den Match der ersten Mannschaft.

«Damit möchte der Klub mit kleinen, gezielten Massnahmen und einem zusätzlichen sozialen Projekt eine verantwortungsvolle Balance zwischen bestmöglichen Voraussetzungen für den sportlichen Erfolg und nachhaltigem Handeln schaffen», schreibt YB. (ram)