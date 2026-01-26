recht sonnig
DE | FR
burger
Sport
Fussball

Young Boys: YB reist mit dem Flieger ans Auswärtsspiel zum VfB Stuttgart

YB players Sergio Cordoba and Chris Bedia, right, at the airport in Bucharest one day prior the Europa League League phase Matchday 2 soccer match between FCSB Bucharest and BSC Young Boys, in Buchare ...
YB-Spieler bei der Auswärtsreise nach Bukarest im Herbst.Bild: keystone

YB reist mit dem Flieger ans Auswärtsspiel nach Stuttgart

Am Donnerstag treffen die Young Boys in der letzten Runde der Europa-League-Gruppenphase auswärts auf den VfB Stuttgart. Warum die Berner mit dem Flugzeug dorthin reisen.
26.01.2026, 16:59

In der heimischen Super League läuft es dem BSC Young Boys überhaupt nicht. Am Sonntag unterlag das Team, das der Papierform nach um den Titel spielen müsste, beim Spitzenreiter Thun mit 1:4.

Besser sieht es auf europäischem Parkett aus. In der Europa League hat YB nach sieben von acht Spielen der Gruppenphase gute Chancen, die K.o.-Phase zu erreichen.

Die Ausgangslage:

Basel braucht ein Wunder – YB könnte sogar mit einer Niederlage weiterkommen

«Kann erheblichen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit haben»

Zum Abschluss treffen die Berner am Donnerstag (21 Uhr) auswärts auf den VfB Stuttgart. Der Mannschafts-Car wird den rund 300 Kilometer und etwa vier Stunden langen Weg dorthin zwar unter die Räder nehmen – aber lediglich mit dem Material an Bord.

Die Spieler hingegen werden ein Flugzeug besteigen. Man habe dies «im Sinn der bestmöglichen Vorbereitung» entschieden, teilten die Young Boys mit: «Erfahrungswerte zeigen, dass die längere Anreise mit dem Bus oder dem Zug einen erheblichen Einfluss auf die sportliche Leistungsfähigkeit der Spieler haben kann.»

«Gemütslage? Beschissen!» – neues Jahr, alte YB-Probleme

Nur eine Leerfahrt

Immerhin: Auf dem Rückweg wird der Car nicht mehr leer unterwegs sein. Der Chauffeur wird die Mitglieder des YB Special Needs Team nach Hause fahren. Diese inklusive Fussball-Mannschaft bestreitet im Rahmen des Europa-League-Spiels ein Turnier in Stuttgart und besucht anschliessend den Match der ersten Mannschaft.

«Damit möchte der Klub mit kleinen, gezielten Massnahmen und einem zusätzlichen sozialen Projekt eine verantwortungsvolle Balance zwischen bestmöglichen Voraussetzungen für den sportlichen Erfolg und nachhaltigem Handeln schaffen», schreibt YB. (ram)

Mehr Fussball:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die YB-Trainer in diesem Jahrtausend
1 / 22
Die YB-Trainer in diesem Jahrtausend
Nicht jeder Übungsleiter erhielt bei YB Kultstatus wie Adi Hütter, der als «Trainergott» verehrt wird. Die Trainer seit dem Jahr 2000.
quelle: keystone / peter klaunzer
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Warum heisst es ii-Be und nicht Ypsilon-B?
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Kuriose Szene beim Skifliegen: Ski von Domen Prevc springen ohne ihn von der Schanze
Kuriose Szene bei der Skiflug-WM in Oberstdorf: Der Einzel-Weltmeister «verliert» seine Ski, darf nicht starten und bringt Slowenien um eine sicher geglaubte Medaille. Felix Trunz übertrifft erstmals die 200 m und darf auf Olympia hoffen.
Das sieht man nicht alle Tage. Als sich der Norweger Marius Lindvik am Absprungbalken für seinen Sprung bereit macht, kommen von oben zwei Skis gerutscht, einer trifft ihn am Fuss und rutscht dann die Anlaufspur und über die Schanze herunter. Schnell stellt sich heraus: Die Skis gehörten ausgerechnet dem überragenden Springer der Saison, Domen Prevc.
Zur Story