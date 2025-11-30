Shaqiri scheitert hier an «Katze» Zigi. Bild: keystone

FCB verpasst Sieg gegen St.Gallen fahrlässig – Leader Thun verliert in Lausanne

Basel – St.Gallen 0:0

Das Verfolgerduell vor 27'666 Zuschauern in Basel zwischen dem FCB und St. Gallen hätte Tore verdient gehabt. Aber Goalie Lawrence Ati Zigi rettet St. Gallen das 0:0. Mindestens zwei Tore hätte der FC Basel aufgrund seiner Chancen erzielen müssen. Der Wert der «expected Goals» (der zu erwartenden Tore) stand am Ende bei 2,32 Chancen.

Zigi, der 29-jährige Keeper aus Ghana, verzückte im St. Jakob Park allerdings mit einer «Zauber-Show». Er parierte alle sieben Schüsse auf sein Gehäuse. Fünf Grosschancen boten sich dem FC Basel. Die grösste wohl in der 52. Minute, als Shaqiri mit einem Penalty an Zigi scheiterte.

Shaqiri scheitert mit seinem Penalty an Zigi. Video: SRF

Auch Zigi kann nicht alles halten. Aber als in der Nachspielzeit Bénie Traoré aus bester Position Richtung Tor schiesst, kann St. Gallens Chima Okoroji klären.

All das passte gut zur offensiven Tristesse des FC Basels im Monat November. In vier Meisterschaftspartien gegen die Young Boys (0:0/a), Lugano (0:1/h), gegen die Grasshoppers (1:1) und St. Gallen (0:0) gelang bloss ein einziges Tor. Und Shaqiri vergab schon bei der Heimniederlage gegen Lugano vom Punkt aus.

Basel - St.Gallen 0:0

27'666 Zuschauer. - SR Schärer.

Basel: Hitz; Tsunemoto, Adjetey, Daniliuc, Schmid; Soticek (66. Agbonifo), Metinho, Leroy, Otele; Shaqiri (66. Ajeti); Traoré.

St.Gallen: Zigi; May (59. Vallci), Ambrosius (66. Witzig), Stanic; Neziri; Vandermersch, Görtler (46. Balde), Daschner (66. Stevanovic), Okoroji; Vogt (84. Efekele), Boukhalfa.

Bemerkungen: 52. Zigi hält Penalty von Shaqiri. Verwarnungen: 26. Stanic, 34. May, 80. Vallci, 81. Witzig.

Das Runde wollte in Basel einfach nicht ins Eckige. Bild: keystone

Lausanne – Thun 2:1

Théo Bair verwandelt für Lausanne-Sport gegen Leader Thun schon nach 16 Minuten einen Penalty zur 2:0-Führung. Es bleibt dabei: Wenn Bair trifft, dann gewinnt Lausanne. Der 26-jährige Kanadier, dessen Vorname Théolonius lautet, steht mittlerweile bei sechs Saisontreffern. Er hält sich damit in den Top 10 der Torschützenliste der Super League. Die ersten fünf Goals gelangen ihm bei den klaren Heimsiegen gegen die Young Boys (5:0/Hattrick) und Basel (5:1/2 Tore).

Gegen Thun traf Bair erneut, gegen den Leader musste indessen bis zum Schluss gezittert werden. Schon das frühe 2:0 schmeichelte Lausanne - denn Franz-Ethan Meichtry hätte Thun vor dem Lausanner Doppelschlag in Führung bringen können. Dann verhinderte der VAR nach den Goals von Beyatt Lekoueiry (13.) und Bair einen Penalty für die Gäste. Dafür sprach er ihnen in der 67. Minute einen Penalty zu, nachdem Schiedsrichter Marijan Drmic bloss auf Freistoss ausserhalb des Strafraums entschieden hatte.

Lekoueiry trifft herrlich per Flugkopfball. Video: SRF

Leo Bertone verkürzte für Thun, das zu diesem Zeitpunkt bereits in Unterzahl spielte. Diese Rot-Gelbe Karte gegen den Nordmazedonier Elmin Rastoder gab zu reden. Denn die Thuner wollten nach einem Schiedsrichterball den Ball fair zu Lausannes Goalie spielen. Rastoder kapierte das Ganze nicht, übernahm den Ball und lief auf Lausannes Goalie zu, der retten konnte. Danach kam es zu halb-wilden Szenen, nach denen Rastoder die zweite Gelbe Karte sah.

Thun verlor nach dem 0:1 daheim gegen Lugano zum zweiten Mal diese Saison zwei Meisterschaftsspiele de suite. Im September unterlagen die Thuner hintereinander Basel (1:3/h) und den Young Boys (2:4/a).

Lausanne-Sport - Thun 2:1 (2:0)

5833 Zuschauer. - SR Drmic.

Tore: 13. Lekoueiry (Diakite) 1:0. 16. Bair (Penalty) 2:0. 67. Bertone (Penalty) 2:1.

Lausanne-Sport: Letica; Soppy, Lippo, Okoh, Poaty; Sigua (74. Butler-Oyedeji), Roche, Mollet (62. Beloko); Lekoueiry (62. Custodio); Bair, Diakite (74. Kana Biyik).

Thun: Steffen; Fehr (46. Montolio), Bamert, Bürki, Heule; Bertone; Matoshi (46. Reichmuth), Meichtry (59. Labeau), Roth (72. Imeri); Ibayi (76. Gutbub), Rastoder.

Bemerkungen: 50. Gelb-Rote Karte gegen Rastoder. Verwarnungen: 24. Rastoder, 43. Bertone, 45. Mollet, 50. Letica, 58. Heule, 78. Custodio, 81. Soppy, 96. Kana Biyik. (pre/sda)

Leader Thun ist in Lausanne unter die Räder gekommen. Bild: keystone

