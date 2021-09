Der FC Luzern kommt in der neuen Saison einfach nicht vom Fleck. Bild: keystone

Luzern bleibt sieglos – Lugano siegt dank Doppelschlag vor der Pause

Der FC Luzern bleibt auch nach der 8. Runde ohne Sieg. Die Innerschweizer unterliegen daheim dem FC Lugano 2:3. An allen Tessiner Toren ist Neuzugang Zan Celar entscheidend beteiligt.

Luzern – Lugano 2:3

Für Fabio Celestini werden die Tage nicht ruhiger. In der momentanen Situation zählen nur Punkte. Zumindest einen hätte der Cupsieger gegen Lugano holen können, wenn er eine seiner Torchancen in der Schlussphase genutzt hätte. Luganos Keeper Sebastian Osigwe musste in der letzten fünf Minuten öfters eingreifen als in der gesamten Partie zuvor.

Celestini: «Wir müssen das Glück erzwingen.» Video: SRF

Lange Zeit dominierte Luzern das Spiel, ohne dabei die nötige Durchschlagskraft zu zeigen. Das 1:1 von Filip Ugrinic in der 21. Minute war eine der seltenen zwingenden Aktionen, das 2:3 fiel eine gute Viertelstunde vor Schluss nach einem diskutablen Penaltypfiff. Dejan Sorgic nutzte den Elfmeter für sein erstes Saisontor.

Lugano sorgte vor der Pause für den Unterschied dank zwei Kontertoren zum 3:1. Der erstmals von Beginn weg eingesetzte Slowene Celar traf mit einer schönen Einzelaktion zum 2:1 und lieferte zu den beiden anderen Treffern von Asumah Abubakar (3.) und Mattia Bottani (45.) den Assist

Der Doppelschlag von Celar vor der Pause.. Video: SRF

Luzern - Lugano 2:3 (1:3)

8218 Zuschauer. - SR Bieri.

Tore: 3. Abubakar (Celar) 0:1. 21. Ugrinic (Cumic) 1:1. 35. Celar (Lovric) 1:2. 45. Bottani (Celar) 1:3. 72. Sorgic (Foulpenalty) 2:3.

Luzern: Vasic; Sidler, Burch, Badstuber, Grether (59. Farkas/80. Alounga); Gentner, Wehrmann, Ugrinic; Campo (59. Schulz); Sorgic, Cumic (59. Tasar).

Lugano: Osigwe; Hajrizi, Maric, Daprelà, Facchinetti; Lavanchy, Sabbatini, Lovric, Abubakar (59. Guidotti); Bottani (81. Yuri), Celar (73. Amoura).

Bemerkungen: Luzern ohne Alabi, Frydek, Müller, Ndenge, Ndiaye und Schürpf (alle verletzt). Lugano ohne Custodio (gesperrt), Baumann, Muci und Ziegler (alle verletzt). Verwarnungen: 28. Bottani (Foul). 30. Ugrinic (Foul). 39. Lovric (Foul). 63. Hajrizi (Unsportlichkeit). 71. Daprelà (Foul). 87. Lavanchy (Unsportlichkeit). 90. Osigwe (Unsportlichkeit). (pre/sda)

Verflixt, schon wieder jubelt der Gegner. Bild: keystone