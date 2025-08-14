Auf Samuel Mbangula ruhen in Bremen viele Hoffnungen. Bild: www.imago-images.de

Warum Werders Neuzugang den Fans Trikots bezahlt

Kurz nach seiner Verpflichtung entscheidet sich Werder-Neuzugang Samuel Mbangula für einen Nummerntausch. Damit dem Verein und den Fans keine Kosten entstehen, greift er selbst in die Tasche.

Florian Vonholdt / t-online

Mehr «Sport»

Ein Artikel von

Ende Juli machte Werder Bremen die Verpflichtung von Samuel Mbangula offiziell. Der 21-jährige Belgier wurde für zehn Millionen Euro Ablöse von Juventus Turin an die Weser gelotst.

Bei den Bremern erhielt der Linksaussen die Rückennummer 19. Doch damit wird er in der bevorstehenden Saison nicht auflaufen. Denn: Mbangula entschied sich kurzerhand für einen Nummernwechsel. Ab sofort wird er mit der 7 auf dem Rücken auf dem Platz stehen. Die wurde frei, weil Torjäger Marvin Ducksch in der Zwischenzeit nach England transferiert wurde.

Bild: www.imago-images.de

Die gute Nachricht für alle Werder-Fans, die sich bereits ein Jersey von Mbangula mit der 19 gesichert hatten: Sie können es gegen eines mit der Nummer 7 tauschen. Die Kosten für den Umtausch übernimmt Mbangula höchstpersönlich.

Mbangula übernimmt die Ducksch-Nummer

Die Bremer teilten auf ihrer Webseite mit: «Nach dem Wechsel von Marvin Ducksch zum englischen Zweitligisten Birmingham City kam der Belgier mit dem Wunsch auf die sportlichen Verantwortlichen zu und unterbreitete zudem das Angebot, die anfallenden Kosten zu übernehmen.» Damit dürften seine Sympathie-Werte unter den Werder-Anhängern nach oben schnellen.

Fans können nun ihre Jerseys per Retourenschein einschicken und erhalten innerhalb von zehn bis 14 Werktagen ein Exemplar mit der 7 in identischer Grösse.

Mbangula, der in Turin übrigens die Nummer 51 trug, stand bereits bei der Generalprobe gegen Udinese Calcio (1:2) am vergangenen Samstag in der Startelf, damals noch mit der 19 auf dem Rücken. Zum Saisonauftakt im DFB-Pokal am Freitagabend gegen Arminia Bielefeld will der Flügelspieler von Beginn an mithelfen, Revanche für das Viertelfinal-Aus im Februar zu nehmen. Dann mit der ehemaligen Ducksch-Nummer.