sonnig18°
DE | FR
burger
Sport
Fussball

Samuel Mbangula: Warum Werder Bremens Stürmer den Fans Trikots bezahlt

Flanke von Samuel Mbangula SV Werder Bremen 19, SV Werder Bremen - Udinese Calcio , Fussball, Bundesliga, 09.08.2025 DFB regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-vid ...
Auf Samuel Mbangula ruhen in Bremen viele Hoffnungen.Bild: www.imago-images.de

Warum Werders Neuzugang den Fans Trikots bezahlt

Kurz nach seiner Verpflichtung entscheidet sich Werder-Neuzugang Samuel Mbangula für einen Nummerntausch. Damit dem Verein und den Fans keine Kosten entstehen, greift er selbst in die Tasche.
14.08.2025, 07:5514.08.2025, 07:55
Florian Vonholdt / t-online
Mehr «Sport»
Ein Artikel von
t-online

Ende Juli machte Werder Bremen die Verpflichtung von Samuel Mbangula offiziell. Der 21-jährige Belgier wurde für zehn Millionen Euro Ablöse von Juventus Turin an die Weser gelotst.

Bei den Bremern erhielt der Linksaussen die Rückennummer 19. Doch damit wird er in der bevorstehenden Saison nicht auflaufen. Denn: Mbangula entschied sich kurzerhand für einen Nummernwechsel. Ab sofort wird er mit der 7 auf dem Rücken auf dem Platz stehen. Die wurde frei, weil Torjäger Marvin Ducksch in der Zwischenzeit nach England transferiert wurde.

Samuel Mbangula Werder Bremen praesentiert sein neues Trikot mit der Rueckennummer 19, 28.07.2025, Training Werder Bremen, Parkstadion am 28. July 2025 in Zell am Ziller, Oesterreich. Foto von Marco S ...
Bild: www.imago-images.de

Die gute Nachricht für alle Werder-Fans, die sich bereits ein Jersey von Mbangula mit der 19 gesichert hatten: Sie können es gegen eines mit der Nummer 7 tauschen. Die Kosten für den Umtausch übernimmt Mbangula höchstpersönlich.

Mbangula übernimmt die Ducksch-Nummer

Die Bremer teilten auf ihrer Webseite mit: «Nach dem Wechsel von Marvin Ducksch zum englischen Zweitligisten Birmingham City kam der Belgier mit dem Wunsch auf die sportlichen Verantwortlichen zu und unterbreitete zudem das Angebot, die anfallenden Kosten zu übernehmen.» Damit dürften seine Sympathie-Werte unter den Werder-Anhängern nach oben schnellen.

Fans können nun ihre Jerseys per Retourenschein einschicken und erhalten innerhalb von zehn bis 14 Werktagen ein Exemplar mit der 7 in identischer Grösse.

Der spannende Mix, der das kleine Mjällby vom Meistertitel träumen lässt

Mbangula, der in Turin übrigens die Nummer 51 trug, stand bereits bei der Generalprobe gegen Udinese Calcio (1:2) am vergangenen Samstag in der Startelf, damals noch mit der 19 auf dem Rücken. Zum Saisonauftakt im DFB-Pokal am Freitagabend gegen Arminia Bielefeld will der Flügelspieler von Beginn an mithelfen, Revanche für das Viertelfinal-Aus im Februar zu nehmen. Dann mit der ehemaligen Ducksch-Nummer.

Mehr Fussball:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Schrille, kuriose und schlicht hässliche Trikots
1 / 80
Schrille, kuriose und schlicht hässliche Trikots
Der italienische Serie-B-Klub Delfino Pescara spielt 2020/21 in den Trikots, die der sechsjährige Luigi entworfen hat. Der Junge gewann einen Wettbewerb.
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Wir haben das unverschmutzbare T-Shirt getestet
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Entwürfe für neue Schweizer Banknoten sind da – welche gefallen dir am besten?
2
Das sind die beliebtesten Badis der Schweiz
3
Die Tesla-Verkäufe in Europa sind im freien Fall und die Probleme fangen erst gerade an
4
Weil Ferien auch fail sind: ein kleines, lustiges Special für alle Daheimgebliebenen
5
Zoo erhält nach Aufruf erste Tierspenden – Mutter verfüttert Pony ihrer Tochter an Löwen
Meistkommentiert
1
So viel kassiert YB für Athekame +++ Sichert sich Liverpool Defensiv-Doppelpack?
2
«Schlicht nicht für Frauen geschaffen» – Präsident des FC Horw über Frauenfussball
3
Der Bundesrat will den Bau von neuen AKWs in der Schweiz wieder erlauben
4
Kein Fixpreis, keine Volksabstimmung – das Wichtigste aus der Pressekonferenz zum F-35
5
Strassenbauer packt aus: «Sie motzen im Büro auf hohem Niveau, wir schuften in der Hitze»
Meistgeteilt
1
USA setzen Sanktionen für Putin und Co. aus +++ Trump will Treffen von Putin mit Selenskyj
2
Deutsche Rüstungsfirma Renk könnte Lieferstopp nach Israel umgehen
3
Wie soll die Schweiz auf die US-Zölle reagieren? Das meint die Bevölkerung
4
Pokémon-Fans kaufen McDonald's-Menu und werfen Pommes weg
5
Diese Stadt verbannt ab jetzt Abgasschleudern von der Strasse
Hund vernachlässigt? – Schalke-Stürmer Moussa Sylla wehrt sich gegen Vorwürfe
Schalke-Stürmer Moussa Sylla gerät wegen seines Hundes negativ in die Schlagzeilen. Jetzt wehrt er sich und erhebt seinerseits Vorwürfe. Es bleiben jedoch Widersprüche.
Schalke-Torjäger Moussa Sylla wehrt sich vehement gegen den Vorwurf, er habe seinen Hund bei einer Hundesitterin zurückgelassen und ihn nicht mehr zurückhaben wollen. «Seit mehreren Tagen sind Herr Moussa Sylla und seine Familie Ziel einer Medienkampagne, die auf falschen, verzerrten und aus dem Zusammenhang gerissenen Informationen basiert», heisst es in einer Mitteilung des französischen Anwalts Dylan Bourkab, die Sylla auf seinem Instagram-Account veröffentlichte.
Zur Story