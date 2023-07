Argentinien und Italien lieferten sich einen harten Kampf. Bild: keystone

Italien (mit 16-Jähriger in der Startelf) jubelt über spätes Siegtor gegen Argentinien

Gruppe G

Italien – Argentinien 1:0

Italien startet erfolgreich in die Frauen-WM. Die Azzurre bezwingen in Auckland Argentinien dank einem spät erzielten Tor 1:0. Für die Entscheidung war Cristiana Girelli besorgt. Die Stürmerin von Juventus Turin traf nach 87 Minuten – nur vier Minuten nach ihrer Einwechslung.

In der ersten Halbzeit hatten die Italienerinnen Argentiniens bald 40-jährige Torhüterin Vanina Correa bereits zweimal bezwungen. Die Tore von Arianna Caruso und Valentina Giacinti wurden aber wegen Offside-Stellungen annulliert. Correa ist übrigens 23 Jahre älter als die 16-jährige Guilia Dragoni, die bei Italien in der Startelf stand und in der 83. Minute der späteren Siegtorschützin Platz machte.

Die Highlights des Spiels. Video: SRF

Die Italienerinnen hatten in der Ausscheidung für diese WM das Duell um die direkte Qualifikation gegen die Schweiz für sich entschieden. An der WM vor vier Jahren erreichten sie die Viertelfinals. Argentinien seinerseits wartet auch nach seinem zehnten Spiel an einer WM-Endrunde auf den ersten Sieg.

Gruppe H

Deutschland – Marokko, 10.30 Uhr

(abu/sda)