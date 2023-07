Alexandra Popp (rechts) stellte die deutsche Weichen früh auf Sieg. Bild: keystone

Deutschland und Brasilien schiessen sich warm +++ Italien jubelt über späten Sieg

Gruppe G

Italien – Argentinien 1:0

Italien startet erfolgreich in die Frauen-WM. Die Azzurre bezwingen in Auckland Argentinien dank einem spät erzielten Tor 1:0. Für die Entscheidung war Cristiana Girelli besorgt. Die Stürmerin von Juventus Turin traf nach 87 Minuten – nur vier Minuten nach ihrer Einwechslung.

In der ersten Halbzeit hatten die Italienerinnen Argentiniens bald 40-jährige Torhüterin Vanina Correa bereits zweimal bezwungen. Die Tore von Arianna Caruso und Valentina Giacinti wurden aber wegen Offside-Stellungen annulliert. Correa ist übrigens 23 Jahre älter als die 16-jährige Guilia Dragoni, die bei Italien in der Startelf stand und in der 83. Minute der späteren Siegtorschützin Platz machte.

Die Italienerinnen hatten in der Ausscheidung für diese WM das Duell um die direkte Qualifikation gegen die Schweiz für sich entschieden. An der WM vor vier Jahren erreichten sie die Viertelfinals. Argentinien seinerseits wartet auch nach seinem zehnten Spiel an einer WM-Endrunde auf den ersten Sieg.

Gruppe H

Deutschland – Marokko 6:0

Deutschland kommt in seinem ersten Gruppenspiel an der Frauen-WM zu einem Kantersieg. Das Team von Trainerin Martina Voss-Tecklenburg schlägt Marokko in Melbourne 6:0.

Die Weichen zum klaren Erfolg stellten die Deutschen schon in der ersten Halbzeit. Alexander Popp sorgte mit zwei Treffern für eine beruhigende Führung. Für die Stürmerin von Cupsieger Wolfsburg waren es die Länderspiel-Tore 63 und 64.

Die letzten Zweifel beseitigte der EM-Zweite wenige Sekunden nach der Pause mit dem 3:0 durch Klara Bühl von Meister Bayern München. Nach zwei Eigentoren der erstmals an einer WM teilnehmenden Nordafrikanerinnen sorgte die eingewechselte Lea Schüller, eine Klubkollegin Brühls, in der Schlussphase für den Endstand.

Gruppe F

Brasilien – Panama 4:0

Wie Deutschland konnte auch Brasilien mit einem überzeugenden Sieg in die WM starten. Die beste Spielerin der Partie war dabei Ary Borges, die drei Tore selbst erzielte und einen weiteren vorbereitete. So war die 23-jährige Stürmerin von MLS-Klub Louisville an allen Toren beim 4:0-Erfolg gegen Panama beteiligt.

Besonders sehenswert war dabei die Vorlage zum 3:0, als Borges den Ball vor der Torhüterin stehend zurücklegte, damit Mitspielerin Bia Zaneratto den Ball frei stehend im Tor unterbringen konnte. Nach 75 Minuten wurde Borges dann durch Altstar Marta ersetzt. Die 37-Jährige will ihre grossartige Karriere mit ihrem ersten WM-Titel krönen, dank ihrer 17 Tore an Weltmeisterschaften ist Marta bereits die Rekordtorschützin.

