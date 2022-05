Die Frankfurt-Fans in Sevilla sassen mehrheitlich auf dem Trockenen Bild: keystone

30 Grad, kein Wasser und Choreo-Verbot – das Fan-Chaos beim Euro-League-Final in Sevilla

Zahlreiche Fans der Eintracht hatten beim Finale in Sevilla trotz Hitze kaum etwas zu trinken. In den sozialen Medien gab es Beschwerden darüber, dass die Getränke schon kurz nach Anpfiff ausverkauft waren.

Fans von Eintracht Frankfurt haben sich während des Europa-League-Finales in Sevilla gegen die Glasgow Rangers über geschlossene Getränkestände beklagt. Ein Teil des Oberrangs habe sich vor der Partie zwei Stände geteilt, twitterte der TV-Experte Ralph Gunesch, der inzwischen für die Eintracht als Trainer arbeitet. «Seit Anpfiff gibt's nur noch 1 Stand mit ausschliesslich Bier (alle 10 Minuten kommt ein Sixpack Wasser an)», fügte der Ex-Profi an.

Auch t-online-Reporter Lars Wienand war entsetzt. «Es gibt NICHTS mehr zu trinken an der Eintracht-Kurve.» Eineinhalb Stunden vor dem Spielbeginn habe es kein Wasser und keine Softdrinks mehr gegeben. Bier sei aus Dosen und Becher umgefüllt worden. Zudem sei es ein besonders heisser Tag gewesen.

In den sozialen Medien häuften sich in der Nacht zum Donnerstag die Vorwürfe. Ein Besucher des Spiels schrieb: «Mehr als 30 Grad und seit 20:15 Uhr sind die Getränke im Stadion leer. Unmut wird mit Schlagstock beantwortet.» Eine andere Nutzerin von Twitter sorgte sich schon bei Spielbeginn: «Junge, ich dachte, ich kippe vor Aufregung um, wird aber wohl eher sein, weil ich komplett dehydriert bin seit mehreren Stunden und Getränke im Stadion scheinbar überbewertet sind bei über 30 Grad.»

Choreo-Verbot wegen Uefa-Werbung

Ärger gab es nicht nur wegen den fehlenden Getränken, sondern bereits vor der Partie wegen einer geplanten Choreografie. Wie die «Bild» berichtet, haben Frankfurt-Fans eine Mega-Choreo vorbereitet, die Kosten hätten sich auf 50'000 Euro belaufen.

Die Stadion-Ordner versuchen, die Frankfurt-Choreo zu verhindern. Bild: keystone

Doch die Uefa hatte kein Interesse an diesem Unterfangen und schickte Ordner in den Frankfurter Block, weil die weisse Folie zwischen Ober- und Unterrang die Uefa-Werbung verdeckte. Die Eintracht-Fans widersetzten sich jedoch, machten ihre Choreo und entfernten zudem in der ganzen Kurve die Uefa-Werbung.

Die Eintracht hatte die Partie im 44.000 Zuschauer fassenden Estadio Ramón Sánchez Pizjuán am Mittwochabend mit 5:4 im Elfmeterschiessen gewonnen.

