Genonis Brief an Sommer: «Unüberwindbar – ich hoffe, du fühlst das gegen Italien auch»

Möglich machen solche Abende aber vor allem die Teamleistung. Und so weit ich eure Leistungen an der Europameisterschaft einschätzen kann, stimmt bei euch der Teamspirit. Niemand stellt sich über die Mannschaft. Ihr seid gemeinsam auf einer Mission. Genau dieser Zusammenhalt hat uns in Tschechien bis in den WM-Final gebracht. Auch wir hatten eine Mannschaft mit absoluten Topspielern, aber schlussendlich haben alle 26 Kaderspieler am gleichen Strang gezogen – wir sind zusammen durch dick und dünn gegangen.



Ich war nach der Rückkehr überrascht, welch Euphorie diese Weltmeisterschaft in der Schweiz ausgelöst hat. Genau dasselbe passiert mir momentan auch wieder. An Spieltagen sehe ich Schweizer Trikots auf den Strassen, auf den Tribünen im Stadion sind die Schweizer zu sehen und zu hören. Für mich sind die Einsätze für unser Land mitunter die grösste Motivation und Freude. Keine Spur von Nervosität. Ich kann diese Momente einfach nur geniessen. Ich bin sicher, das ist bei dir genauso.



Lieber Yann, wir kennen uns nur flüchtig. Damals, im Dezember 2021, haben wir uns im Rahmen der Sports Awards in Zürich getroffen. Du bist extra aus Mönchengladbach angereist, um den Preis für den MVP des Jahres abzuholen. Coronabedingt waren keine Zuschauer anwesend, was jedoch dazu führte, dass wir zusammen so lange an der Bar verweilten, bis sie uns aus dem Studio des Schweizer Fernsehens geworfen haben. Schöne Erinnerungen!