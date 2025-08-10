sonnig29°
DE | FR
burger
Sport
Fussball

FCB unterliegt kriselndem Lugano + FCZ siegt + Servette und GC mit 1:1

Anto Grgic (LUG) celebrates 1-0 goal during the Super League soccer match FC Lugano against FC Basel, at the Cornaredo Stadium in Lugano, Sunday, August 10, 2025. (KEYSTONE/Ti-Press/Pablo Gianinazzi)
Im sechsten Spiel der Saison holte sich der FC Lugano ausgerechnet gegen Meister FCB den ersten Sieg.Bild: keystone

FCB unterliegt kriselndem Lugano + FCZ siegt in Lausanne + Servette und GC teilen Punkte

Der FC Basel kassiert in der 3. Runde eine überraschende Niederlage in Lugano. Wie die Tessiner siegt auch der FC Zürich erstmals. Servette und GC müssen sich mit je einem Punkt zufriedengeben.
10.08.2025, 18:2810.08.2025, 18:58
Mehr «Sport»
Inhaltsverzeichnis
Lugano – BaselLausanne – ZürichServette – GCYB – SionSt.Gallen – WinterthurLuzern – ThunDie Tabelle

Lugano – Basel

Der FC Basel stolpert beim formschwachen FC Lugano. Die Tessiner kommen mit dem erkämpften 3:1 zum ersten Saisonsieg.

Nach neun Spielen in der Super League und im Europacup ohne Sieg reichte es der Mannschaft von Mattia Croci-Torti wieder einmal zu einem Vollerfolg. Die Tessiner nahmen das Spieldiktat in der ersten Halbzeit in die Hand und profitierten von der Passivität der Basler. Anto Grgic verwertete in der 11. Minute einen Penalty zum 1:0. Diesen hatte Philip Otele verschuldet, indem er zu spät und zu wenig konsequent einen Ball aus dem eigenen Strafraum beförderte.

Der Führungstreffer vom Punkt für Lugano.Video: SRF

Oteles Aktion war symptomatisch für den FCB, der eine katastrophale erste Halbzeit zeigte. Antonios Papadopoulos sorgte nach einer Flanke vom wieder in das Team integrierten Renato Steffen für die 2:0-Pausenführung, die Lugano in den zweiten 45 Minuten über die Zeit rettete. Albian Ajeti verkürzte zwar nach einer guten Stunde sehenswert auf 1:2, den möglichen Ausgleich verhinderte aber später bei einem Schuss von Anton Kade die Latte.

Der schöne Treffer von Albian Ajeti.Video: SRF

Tief in der Nachspielzeit gelang Georgios Koutsias das erlösende 3:1, das für Lugano und vor allem für Trainer Croci-Torti nach mühevollen Wochen ein Befreiungsschlag ist.

«Wir haben in der 1. Halbzeit nicht richtig gepresst, nicht das gemacht, was der Trainer von uns will. Dann hatte Lugano das Spiel in der Hand, hat uns laufen lassen und ist durch zwei Standardtore in Führung gegangen. Nach der Pause waren wir besser, aber es hat nicht gereicht.»
FCB-Stürmer Albian Ajeti

Lugano - Basel 3:1 (2:0)
4256 Zuschauer. SR Turkes.
Tore: 11. Grgic (Penalty) 1:0. 31. Papadopoulos (Steffen) 2:0. 63. Ajeti (Otele) 2:1. 96. Koutsias (Daniel Dos Santos) 3:1.
Lugano: Saipi; Doumbia, Mai (79. El Wafi), Papadopoulos, Martim Marques (64. Alioski); Steffen (80. Pihlström), Bislimi, Grgic, Mahou (56. Mahmoud); Daniel Dos Santos; Behrens (64. Koutsias).
Basel: Hitz; Tsunemoto (46. Soticek), Barisic (46. Vouilloz), Adjetey, Schmid; Metinho (67. Koindredi), Leroy (82. Kaio Eduardo); Kade, Shaqiri, Otele; Kevin Carlos (46. Ajeti).
Verwarnungen: 29. Kade, 39. Metinho, 55. Grgic, 87. Koutsias, 94. Shaqiri.

Antonios Papadopoulos vom FC Lugano gegen den FC Basel FCB
Lugano-Verteidiger Papadopoulos zeigte an beiden Enden eine starke Leistung.Bild: sofascore
Jetzt wird sogar für Croci-Torti die Luft dünn

Lausanne – Zürich

Einen ersten Sieg feierte der von Mitchell van der Gaag trainierte FC Zürich, der in Lausanne dank Toren von Bledian Krasniqi und Neuzugang Jorge Segura 2:1 gewann. Die Vorlage vor dem Siegtreffer kam von Steven Zuber, der einmal mehr einer der wichtigsten Spieler des FCZ war.

Das entscheidende Tor von Jorge Segura.Video: SRF
«Die Hitze und das Spiel an sich haben uns zu schaffen gemacht, so haben wir fast wieder ins Spiel zurückgebracht.»
FCZ-Leader Steven Zuber
«Wir hätten einen Punkt verdient gehabt.»
Lausanne-Trainer Peter Zeidler

Lausanne-Sport - Zürich 1:2 (1:1)
SR Schnyder.
Tore: 24. Krasniqi 0:1. 41. Sène (Butler-Oyedeji) 1:1. 66. Segura (Zuber) 1:2.
Lausanne-Sport: Letica; Mouanga (72. de la Fuente), Dussenne, Okoh, Poaty (81. Fofana); Roche; Soppy, Custodio (72. Muhannad Al-Saad), Diakite; Butler-Oyedeji (61. Lekoueiry), Sène (81. Ajdini).
Zürich: Brecher; Kamberi, Gómez, Segura, Sauter (57. Volken); Tsawa (73. Bangoura), Palacio, Krasniqi; Markelo (82. Comenencia), Zuber, Emmanuel (72. Phaëton).
Verwarnungen: 28. Okoh, 30. Butler-Oyedeji, 41. Tsawa, 50. Sauter, 51. Dussenne, 92. Phaëton.

Jorge Segura vom FC Zürich FCZ gegen Lausanne-Sport
Er war der Mann des Spiels.Bild: sofascore

Servette – GC

Das wie Lugano miserabel in die Saison gestartete Servette kam beim Duell der Punktelosen gegen GC zu einem ersten Zähler. Lamine Fomba glich für die Genfer eine gute Viertelstunde vor Schluss zum 1:1 aus, nachdem Saulo Decarli die Gäste in der ersten Halbzeit in Führung geschossen hatte.

Die Highlights des Spiels.Video: YouTube/blue Sport

Servette - Grasshoppers 1:1 (0:1)
SR von Mandach.
Tore: 33. Decarli (Plange) 0:1. 74. Fomba (Ayé) 1:1.
Servette: Mall; Srdanovic, Bronn, Severin, Njoh; Cognat, Ondoua (46. Fomba); Stevanovic, Jallow (87. Atangana), Keyan Varela (46. Ayé); Guillemenot (73. Ouattara).
Grasshoppers: Hammel; Abels, Decarli, Paloschi; Arigoni (80. Creti), Hassane, Zvonarek, Stroscio (60. Verón Lupi); Plange, Muci (67. Diarrassouba), Jensen (60. Giandomenico).
Bemerkungen: 56. Hammel hält Penalty von Ayé.
Verwarnungen: 16. Stroscio, 32. Ondoua, 96. Ouattara. (nih/sda)

Lamine Fomba von Servette gegen GC Grasshopper Club Zürich
Der Ausgleichsschütze war der Beste auf dem Platz.Bild: sofascore

YB – Sion

Die Goalies glänzen bei Remis – YB bleibt auch gegen Sion ohne Sieg

St.Gallen – Winterthur

3. Sieg im 3. Spiel: FCSG schiesst Winterthur ab und übernimmt Tabellenführung

Luzern – Thun

Als erster Aufsteiger der Geschichte: Thun gewinnt in Luzern auch das 3. Spiel der Saison

Die Tabelle

Mehr Sport:
Erst noch die Lehre abgeschlossen – jetzt begeistert FCSG-Stürmer Vogt gar Alex Frei
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Die wichtigsten Transfers im Sommer 2025
1 / 57
Die wichtigsten Transfers im Sommer 2025

Nach drei Jahren bei YB wechselt Mittelfeldspieler Filip Ugrinic für rund drei Millionen Euro – exklusive Bonuszahlungen – zum FC Valencia.
quelle: instagram.com/valenciacf/
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Viel Sonne, bunte Kleider und Musik! So war die Street Parade 2025
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
2 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
2
Meistgelesen
1
Wer genau hinschaut, sieht die nächste Katastrophe, die sich in der Ukraine anbahnt
2
Der geplante grosse Nachtzug-Ausbau wird gestrichen, Personal wird abgezogen
3
Bilanz zur Street Parade: 800'000 Feierfreudige, 48 Festnahmen, 757 Behandlungen
4
34 krass sexistische Werbungen, die tatsächlich mal gedruckt wurden
5
Die Trump-Versteher: Warum die SVP jetzt neue Sündenböcke braucht
Meistkommentiert
1
Mit diesem Klub verhandelt ManCitys Jack Grealish +++ ManUnited will Höjlund abgeben
2
Ist eine Welt voller Elend und Leiden im Sinne von Gott?
3
Zum internationalen Tag der Katze gibt es ....🐈‍⬛
4
Diese zwei Gebiete soll die Ukraine abtreten – Selenskyj lehnt Vorschlag strikt ab
5
Roche und Novartis verlagern Pharma-Produktion in USA – Schweizer Arbeitsplätze bedroht
Meistgeteilt
1
Kriegsgegner stürmen Live-Sendung in Israel +++ Islamischer Dschihad feuert Raketen ab
2
Auch wegen F-35-Jets: Viola Amherd holte sich bei Anwälten für 2,5 Millionen Franken Hilfe
3
Nächster Schlag für die Schweiz: US-Zölle gelten jetzt auch für Goldbarren
4
US-Regierung will Verwirrung um Zölle auf Goldbarren beenden
5
Der grösste Trade der Geschichte mit Gretzky macht aus der NHL ein Millionen-Business
Gerechter Fussball? Was der VAR verspricht, ist gar nicht erstrebenswert
Auch nach mehreren Jahren gibt es trotz Videobeweis noch immer einige Fehlentscheide. Und das ist auch gut so.
Es ist langsam müssig, über Fehler des VAR zu diskutieren. Zu eruieren, was denn angepasst werden müsste, damit das Konzept des Videobeweises im Fussball funktionieren könnte. Oder abzuwägen, ob die Verringerung von Fehlentscheiden den Verlust von Emotionen beim Torjubel wert ist. Schliesslich wird dies schon seit vielen Jahren getan. In der Schweiz und in den grossen Ligen kennt man den Videoschiedsrichter seit sechs oder mehr Jahren.
Zur Story