FCB unterliegt kriselndem Lugano + FCZ siegt in Lausanne + Servette und GC teilen Punkte

Der FC Basel kassiert in der 3. Runde eine überraschende Niederlage in Lugano. Wie die Tessiner siegt auch der FC Zürich erstmals. Servette und GC müssen sich mit je einem Punkt zufriedengeben.

Lugano – Basel

Der FC Basel stolpert beim formschwachen FC Lugano. Die Tessiner kommen mit dem erkämpften 3:1 zum ersten Saisonsieg.

Nach neun Spielen in der Super League und im Europacup ohne Sieg reichte es der Mannschaft von Mattia Croci-Torti wieder einmal zu einem Vollerfolg. Die Tessiner nahmen das Spieldiktat in der ersten Halbzeit in die Hand und profitierten von der Passivität der Basler. Anto Grgic verwertete in der 11. Minute einen Penalty zum 1:0. Diesen hatte Philip Otele verschuldet, indem er zu spät und zu wenig konsequent einen Ball aus dem eigenen Strafraum beförderte.

Oteles Aktion war symptomatisch für den FCB, der eine katastrophale erste Halbzeit zeigte. Antonios Papadopoulos sorgte nach einer Flanke vom wieder in das Team integrierten Renato Steffen für die 2:0-Pausenführung, die Lugano in den zweiten 45 Minuten über die Zeit rettete. Albian Ajeti verkürzte zwar nach einer guten Stunde sehenswert auf 1:2, den möglichen Ausgleich verhinderte aber später bei einem Schuss von Anton Kade die Latte.

Tief in der Nachspielzeit gelang Georgios Koutsias das erlösende 3:1, das für Lugano und vor allem für Trainer Croci-Torti nach mühevollen Wochen ein Befreiungsschlag ist.

«Wir haben in der 1. Halbzeit nicht richtig gepresst, nicht das gemacht, was der Trainer von uns will. Dann hatte Lugano das Spiel in der Hand, hat uns laufen lassen und ist durch zwei Standardtore in Führung gegangen. Nach der Pause waren wir besser, aber es hat nicht gereicht.» FCB-Stürmer Albian Ajeti

Lugano - Basel 3:1 (2:0)

4256 Zuschauer. SR Turkes.

Tore: 11. Grgic (Penalty) 1:0. 31. Papadopoulos (Steffen) 2:0. 63. Ajeti (Otele) 2:1. 96. Koutsias (Daniel Dos Santos) 3:1.

Lugano: Saipi; Doumbia, Mai (79. El Wafi), Papadopoulos, Martim Marques (64. Alioski); Steffen (80. Pihlström), Bislimi, Grgic, Mahou (56. Mahmoud); Daniel Dos Santos; Behrens (64. Koutsias).

Basel: Hitz; Tsunemoto (46. Soticek), Barisic (46. Vouilloz), Adjetey, Schmid; Metinho (67. Koindredi), Leroy (82. Kaio Eduardo); Kade, Shaqiri, Otele; Kevin Carlos (46. Ajeti).

Verwarnungen: 29. Kade, 39. Metinho, 55. Grgic, 87. Koutsias, 94. Shaqiri.

Lausanne – Zürich

Einen ersten Sieg feierte der von Mitchell van der Gaag trainierte FC Zürich, der in Lausanne dank Toren von Bledian Krasniqi und Neuzugang Jorge Segura 2:1 gewann. Die Vorlage vor dem Siegtreffer kam von Steven Zuber, der einmal mehr einer der wichtigsten Spieler des FCZ war.

«Die Hitze und das Spiel an sich haben uns zu schaffen gemacht, so haben wir fast wieder ins Spiel zurückgebracht.» FCZ-Leader Steven Zuber

«Wir hätten einen Punkt verdient gehabt.» Lausanne-Trainer Peter Zeidler

Lausanne-Sport - Zürich 1:2 (1:1)

SR Schnyder.

Tore: 24. Krasniqi 0:1. 41. Sène (Butler-Oyedeji) 1:1. 66. Segura (Zuber) 1:2.

Lausanne-Sport: Letica; Mouanga (72. de la Fuente), Dussenne, Okoh, Poaty (81. Fofana); Roche; Soppy, Custodio (72. Muhannad Al-Saad), Diakite; Butler-Oyedeji (61. Lekoueiry), Sène (81. Ajdini).

Zürich: Brecher; Kamberi, Gómez, Segura, Sauter (57. Volken); Tsawa (73. Bangoura), Palacio, Krasniqi; Markelo (82. Comenencia), Zuber, Emmanuel (72. Phaëton).

Verwarnungen: 28. Okoh, 30. Butler-Oyedeji, 41. Tsawa, 50. Sauter, 51. Dussenne, 92. Phaëton.

Servette – GC

Das wie Lugano miserabel in die Saison gestartete Servette kam beim Duell der Punktelosen gegen GC zu einem ersten Zähler. Lamine Fomba glich für die Genfer eine gute Viertelstunde vor Schluss zum 1:1 aus, nachdem Saulo Decarli die Gäste in der ersten Halbzeit in Führung geschossen hatte.

Servette - Grasshoppers 1:1 (0:1)

SR von Mandach.

Tore: 33. Decarli (Plange) 0:1. 74. Fomba (Ayé) 1:1.

Servette: Mall; Srdanovic, Bronn, Severin, Njoh; Cognat, Ondoua (46. Fomba); Stevanovic, Jallow (87. Atangana), Keyan Varela (46. Ayé); Guillemenot (73. Ouattara).

Grasshoppers: Hammel; Abels, Decarli, Paloschi; Arigoni (80. Creti), Hassane, Zvonarek, Stroscio (60. Verón Lupi); Plange, Muci (67. Diarrassouba), Jensen (60. Giandomenico).

Bemerkungen: 56. Hammel hält Penalty von Ayé.

Verwarnungen: 16. Stroscio, 32. Ondoua, 96. Ouattara. (nih/sda)

