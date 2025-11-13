freundlich
Fussball

WM 2026: Frankreich löst das WM-Ticket gegen die Ukraine

epa12524420 Frances Kylian Mbappe (L) and Ukraines Taras Mykhavko (R) in action during the 2026 FIFA World Cup European Qualifiers Group D soccer match between France and Ukraine in Saint Denis, nea ...
Kylian Mbappe (links) aus Frankreich und Taras Mykhavko (rechts) aus der Ukraine in Saint Denis bei Paris, Frankreich, am 13. November 2025.Bild: keystone

Frankreich löst das WM-Ticket gegen die Ukraine ++ Auch Azzuri gewinnen

Frankreich qualifiziert sich als zweite Mannschaft aus Europa für die Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Kanada und Mexiko. Norwegen ist das Ticket auch nur noch theoretisch zu nehmen.
13.11.2025, 23:3913.11.2025, 23:39
Inhaltsverzeichnis
Gruppe DGruppe FGruppe IGruppe K

Gruppe D

Frankreich – Ukraine 4:0

epa12524398 Frances Michael Olise (R) celebrates with Frances Kylian Mbappe (L) after scoring the 2-0 goal during the 2026 FIFA World Cup European Qualifiers Group D soccer match between France and ...
Bild: keystone

Es war ein lange Zeit mühsamer Abend für die Franzosen im Pariser Prinzenpark. Gegen die Ukraine tat sich der zweifache Weltmeister schwer – bis Kylian Mbappé in der 55. Minute zum Penalty anlaufen konnte und souverän verwandelte. Von da an lief es der Equipe tricolore deutlich besser. Michael Olise, wieder Mbappé und Hugo Ekitiké, dem von Sturmpartner Mbappé sein erstes Länderspieltor aufgelegt wurde, sorgten für einen schliesslich deutlichen 4:0-Erfolg, der die WM-Teilnahme der Mannschaft von Didier Deschamps im nächsten Sommer endgültig sicherstellt.


Gruppe F

Irland – Portugal

Portugal musste in Irland eine überraschende 0:2-Niederlage verkraften. Troy Parrott traf in der ersten Halbzeit zweimal. Nach einer Tätlichkeit nach einer Stunde mussten die Portugiesen zudem den Schluss des Spiels ohne Ikone Cristiano Ronaldo bestreiten. Der Fauxpas der Lusitaner dürfte jedoch ohne grössere Konsequenzen bleiben.

Portugal&#039;s Cristiano Ronaldo reacts during a World Cup 2026 group F qualifying soccer match between Ireland and Portugal in Dublin, Thursday, Nov. 13, 2025. (Niall Carson/PA via AP) APTOPIX Irela ...
Der Portugiese Cristiano Ronaldo reagiert während eines Qualifikationsspiels zur Weltmeisterschaft 2026 in der Gruppe F zwischen Irland und Portugal in Dublin am Donnerstag, 13. November 2025.Bild: keystone

Gruppe I

Moldau – Italien 0:2

Auch Verfolger Italien gewann eine harzige Partie in Moldawien dank zwei späten Toren 2:0 und liegt vor dem abschliessenden Direktduell am Sonntag drei Punkte hinter den Norwegern. Die Azzurri haben jedoch die deutlich schlechtere Tordifferenz und dürften in die Playoffs gehen müssen.

Italy&#039;s Raoul Bellanova passes the ball next to Moldova&#039;s Stefan Bitca during a group 1, World Cup qualifier soccer match between Moldova and Italy in Chisinau, Moldova, Thursday, Nov. 13, 2 ...
Der Italiener Raoul Bellanova passt den Ball neben dem Moldawier Stefan Bitca während eines Fussballspiels der Gruppe 1 der WM-Qualifikation zwischen Moldawien und Italien in Chisinau, Moldawien, am Donnerstag, 13. November 2025.Bild: keystone

Gruppe K

England – Serbien 2:0

England&#039;s Ezri Konsa in action in front of Serbia&#039;s Sasa Lukic during a World Cup qualifier group K soccer match between Serbia and England in London, Thursday, Nov. 13, 2025. (AP Photo/Kirs ...
Der englische Spieler Ezri Konsa im Zweikampf mit dem serbischen Spieler Sasa Lukic während eines WM-Qualifikationsspiels der Gruppe K zwischen Serbien und England in London am Donnerstag, 13. November 2025.Bild: keystone

England - Serbien 2:0 (1:0)
London. - SR Kruzliak (SVK).
Tore: 28. Saka 1:0. 90. Eze 2:0.

