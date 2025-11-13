Frankreich löst das WM-Ticket gegen die Ukraine ++ Auch Azzuri gewinnen
Gruppe D
Frankreich – Ukraine 4:0
Es war ein lange Zeit mühsamer Abend für die Franzosen im Pariser Prinzenpark. Gegen die Ukraine tat sich der zweifache Weltmeister schwer – bis Kylian Mbappé in der 55. Minute zum Penalty anlaufen konnte und souverän verwandelte. Von da an lief es der Equipe tricolore deutlich besser. Michael Olise, wieder Mbappé und Hugo Ekitiké, dem von Sturmpartner Mbappé sein erstes Länderspieltor aufgelegt wurde, sorgten für einen schliesslich deutlichen 4:0-Erfolg, der die WM-Teilnahme der Mannschaft von Didier Deschamps im nächsten Sommer endgültig sicherstellt.
Gruppe F
Irland – Portugal
Portugal musste in Irland eine überraschende 0:2-Niederlage verkraften. Troy Parrott traf in der ersten Halbzeit zweimal. Nach einer Tätlichkeit nach einer Stunde mussten die Portugiesen zudem den Schluss des Spiels ohne Ikone Cristiano Ronaldo bestreiten. Der Fauxpas der Lusitaner dürfte jedoch ohne grössere Konsequenzen bleiben.
Gruppe I
Moldau – Italien 0:2
Auch Verfolger Italien gewann eine harzige Partie in Moldawien dank zwei späten Toren 2:0 und liegt vor dem abschliessenden Direktduell am Sonntag drei Punkte hinter den Norwegern. Die Azzurri haben jedoch die deutlich schlechtere Tordifferenz und dürften in die Playoffs gehen müssen.
Gruppe K
England – Serbien 2:0
England - Serbien 2:0 (1:0)
London. - SR Kruzliak (SVK).
Tore: 28. Saka 1:0. 90. Eze 2:0.