«Schauen, wer ein Bier öffnen wird»: Stimmen der Schweizerinnen zum historischen Erfolg

«Wir haben nicht schlecht begonnen und hatten die Kontrolle. Danach spielten die Finninnen ihre Stärken aus, mit ihrer Box im Mittelfeld. Es fühlt sich nach einem solchen Treffer wie ein Sieg an.



Ich bin unheimlich stolz auf das Team. Wir hatten so viele auf und abs und hatten so viel Druck auf uns. Auch für mich war der Druck einer Heim-EM neu. Dass wir jetzt mit den Fans das erreichen konnten, bedeutet mir die Welt. Dass wir jetzt nochmals in Bern spielen dürfen, ist ein Traum, welcher in Erfüllung geht. Alles haben wir nicht richtig gemacht, aber am Schluss zählt nur das Resultat.



Es bedeutet mir alles. Was wir erleben dürfen, ist etwas, was wir nie erträumt haben. Ich könnte jederzeit in Tränen ausbrechen, obwohl ich nicht der emotionalste Mensch bin. Wir haben so lange für solche Momente gekämpft. Die Fans geben uns soviel Energie.»