Toni Kroos feiert das 1:0 von Real Madrid. Bild: keystone

Kroos brilliert mit Traumpass – und spielt die Szene danach herunter

Alles offen nach dem Hinspiel im Champions-League-Halbfinal. Beim 2:2 zwischen Bayern München und Real Madrid ragt eine Szene heraus: Das Zuspiel von Toni Kroos vor dem Führungstor der Spanier.

Das vielleicht schönste Tor des Abends schossen die Bayern. So wie es früher Arjen Robben machte, zog Leroy Sané von der rechten Seite zur Mitte, um abzuschliessen und zu treffen.

Sané macht die Bayern-Fans glücklich. Video: SRF

Das Tor war der Ausgleich zum 1:1 – und die zweite Aktion, bei der ein deutscher Nationalspieler brillierte. Die erste gehörte Toni Kroos, der seine Schuhe seit einem Jahrzehnt für Real Madrid schnürt. Er sorgte nicht mit einem Treffer für Furore, sondern mit einem Pass.

In der Münchner Arena läuft die 23. Minute, als Kroos an der Mittellinie den Ball erhält. Der Stratege führt ihn am Fuss, erspäht dann freien Raum, schickt Vinicius Junior auf die Reise und der Brasilianer bezwingt Manuel Neuer im Tor der Bayern.

Kroos passt, Vinicius trifft. Video: SRF

Der Pass des 34-jährigen Kroos war ein Meisterwerk. Und doch spielte der Weltmeister von 2014 die Szene nach dem Spiel herunter. «Ich weiss, dass Vini den Ball lieber in den Raum haben will als in den Fuss. Und dann macht er mir den Pass eigentlich einfach mit seinem Laufweg», meinte Kroos bei «Prime Video».

Die Bayern drehten die Partie in der Folge. Doch weil Verteidiger Min-jae Kim, der schon beim 0:1 Torschütze Vinicius aus den Augen verlor, ein zweites Mal patzte, wurde es nichts mit einem Heimsieg. Verteidiger Kim foulte im Strafraum Rodrygo, Vinicius verwertete den Penalty zum 2:2-Endstand.

«Er steht die ganze Zeit besser, und im Moment des Passes steht er falsch», analysierte Trainer Thomas Tuchel das Verhalten des Südkoreaners. «Und dann ist er schon falsch, dann kommt noch Eric Dier zum Helfen – da darf er nie, boah ey, das ist … das ist zu gierig. Wenn es schon passiert, okay, dann bleib auf den Füssen», ärgerte sich Tuchel.

Die Auswärtstore-Regel im Europacup gibt es nicht mehr. Daher ist das Unentschieden im Hinspiel kein Beinbruch für Bayern München. Ob es mit dem Einzug in den Champions-League-Final klappt, entscheidet sich im Rückspiel am nächsten Mittwoch, 8. Mai, im Bernabéu-Stadion von Madrid.

Real-Assistgeber Toni Kroos hat keinen Zweifel daran, dass es nun die «Königlichen» sind, die ins Endspiel im Londoner Wembley einziehen werden. «Wir sind natürlich davon überzeugt, dass wir zu Hause weiterkommen», sagte er. Kroos hat den sechsten persönlichen Champions-League-Triumph im Visier – den ersten erlangte er mit Bayern, die weiteren vier mit Real Madrid.