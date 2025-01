Viel Kampf, aber kein Sieger zwischen Lugano und Basel. Bild: keystone

Munteres Spitzenspiel endet ohne Sieger – Lugano bleibt Leader +++ Keine Tore in Lausanne

Der FC Lugano bleibt Leader der Super League. Die Tessiner halten den FC Basel mit dem 2:2 im Spitzenspiel der 19. Runde auf Distanz. Auch Lausanne-Sport und Luzern spielen unentschieden.

Lugano – Basel 2:2

Einmal mehr war es Xherdan Shaqiri, der für den FC Basel entscheidend war. Zwar reichte es den Gästen in Lugano nicht zum Sieg und damit zum Sprung an die Tabellenspitze. Aber die Niederlage verhinderte ihr Captain und Starspieler.

Shaqiris Pass in der 86. Minute ging dem Foul an Bénie Traoré im Tessiner Strafraum voraus. Den fälligen Penalty verwertete der frühere Schweizer Nationalspieler sicher. Es war sein bereits sechstes Saisontor. Am ersten Basler Treffer, dem 1:0 von Kevin Carlos Mitte der ersten Halbzeit, war Shaqiri mit einem perfekten Assist beteiligt.

Das 1:0 durch Kevin Carlos. Video: SRF

Während Basel die Start- und Schlussphase gehörte, zeigte Lugano seine Qualitäten vor allem zu Beginn der zweiten Halbzeit. Nachdem kurz vor der Pause Anto Grgic mittels Penalty zum 1:1 ausgeglichen hatte, stürmten die Gastgeber vehement Richtung Basler Tor. Albian Hajdari, der in Basel ausgebildete Innenverteidiger, traf in der 53. Minute zum 2:1. Der 21-Jährige stand nach einer Hereingabe freistehend im Basler Strafraum. Kurz zuvor hatten die Luganesi schon Pfosten und Latte getroffen.

Hajdari trifft kurz nach der Pause. Video: SRF

Durch das Remis bleiben in der Tabelle die Spitzenteams eng zusammen. Basel, das am nächsten Sonntag Sion empfängt, liegt einen Punkt hinter Lugano, das am Samstag in Winterthur gastiert.



Lugano - Basel 2:2 (1:1)

4888 Zuschauer.

SR Wolfensberger.

Tore: 24. Kevin Carlos (Shaqiri) 0:1. 45. Grgic (Penalty) 1:1. 53. Hajdari (Valenzuela) 2:1. 87. Shaqiri (Penalty) 2:2.

Lugano: Saipi; Zanotti (84. Brault-Guillard), Papadopoulos, Hajdari, Valenzuela; Mahmoud, Grgic (71. Doumbia); Steffen, Bislimi (84. Mai), Bottani (57. Mahou); Vladi (71. Koutsias).

Basel: Hitz; Mendes (79. Sigua), Barisic, Adjetey, Schmid (46. Cissé); Avdullahu, Leroy (62. Soticek), Kade (62. Romário Baró); Shaqiri, Traoré; Kevin Carlos (79. Fink).

Verwarnungen: 28. Mendes, 36. Leroy, 42. Schmid, 57. Steffen, 74. Cissé, 92. Brault-Guillard.

Lausanne – Luzern 0:0

Im Verfolgerduell trennten sich Lausanne-Sport und Luzern 0:0. Damit bleibt es an der Spitze eng. Die Top 6 ist nur durch zwei Punkte getrennt. Zu dieser gehören auch Servette, das am Samstag daheim gegen St. Gallen 1:1 spielte, und der FC Zürich. Dieser beendete gegen Yverdon seine Durststrecke nach sechs Spielen ohne Sieg. Der 18-jährige Cheveyo Tsawa traf in den Schlussminuten zum 1:0-Heimerfolg.

Dussenne vergibt eine riesige Chance. Video: SRF

Lausanne-Sport - Luzern 0:0

7743 Zuschauer.

SR Cibelli.

Lausanne-Sport: Letica; Giger, Sow, Dussenne, Poaty; Roche, Bernede (87. Koindredi); Okou, Sanches, Diabaté (87. de la Fuente); Ajdini (82. Sène).

Luzern: Loretz; Ottiger, Jaquez, Knezevic, Ciganiks; Stankovic; Dorn, Rrudhani (86. Kadák), Owusu (88. Winkler); Klidje (72. Villiger), Spadanuda (72. Karweina).

Verwarnungen: 6. Sow, 95. Ottiger. (riz/sda)

Zürich – Yverdon 1:0