So viel kassierten die Top 10 der bestverdienenden Sportler

Kein Sportler verdiente in den vergangenen zwölf Monaten mehr als Cristiano Ronaldo. Das berichtet das Wirtschaftsmagazin «Forbes» in der jährlichen Liste der bestverdienenden Athleten der Welt. Demnach hatte der Portugiese ein Verdienst von 136 Millionen Dollar. Damit ist er erstmals seit 2017 und zum dritten Mal insgesamt an der Spitze dieses Rankings.

Auch auf den Plätzen zwei und drei folgen Fussballer. Mit Lionel Messi (130 Millionen) und Kylian Mbappé (120 Millionen) sind dies zwei Teamkollegen bei Paris Saint-Germain. Dahinter dominieren US-Amerikaner die Liste. Mit LeBron James auf Platz 4, Stephen Curry auf Platz 8 und Kevin Durant auf dem 10. Platz sind ebenso viele Basketballer wie Fussballer in der Top 10.

Doch mit Roger Federer ist auch ein Schweizer vertreten – wegen seines Rücktritts im vergangenen September zum letzten Mal. Beim 41-jährigen Baselbieter kommt aber nur noch ein Bruchteil seines Einkommens vom Sport selber, nämlich 100'000 Dollar von 95,1 Millionen. Die restlichen Einnahmen stammen aus zahlreichen Sponsorenverträgen sowie seiner Marke «RF».

Damit ist Federer aber nicht alleine. Die meisten Sportler, die in dieser Liste vertreten sind, verdienen neben dem Feld mehr als darauf. Bei Boxer «Canelo» Alvarez sowie den Golfern Dustin Johnson und Phil Mickelson ist dies hingegen nicht der Fall. Auch Mbappé ist hauptsächlich wegen des Gehalts seines Arbeitgebers in dieser Liste vertreten.

Auffällig ist zudem, dass die Rangliste stark von Geldern aus dem Nahen Osten beeinträchtigt ist. Ronaldo spielt in Saudi-Arabien, während PSG von katarischen Investoren finanziert wird. Und die beiden Golf-Stars Johnson und Mickelson spielen auf der vom saudischen Investmentfonds PIF finanzierten LIV-Tour. Vor allem deshalb konnte der Rekord von 2018 für die höchsten gemeinsamen Einnahmen der zehn bestverdienenden Sportler gebrochen werden. Dieser liegt neu bei geschätzt 1,11 Milliarden Dollar.

Die Werte sind Schätzungen von Forbes und beinhalten Gehälter der laufenden Saison sowie Einnahmen durch Sponsorenaktivitäten, Lizenzen oder sonstige Geschäfte neben dem Sport.

