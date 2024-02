Europa League live: YB verliert gegen Sporting Lissabon

Camara sieht kurz vor Schluss die rote Karte. Bild: keystone

Ein Eigentor und ein Penalty besiegeln YBs bittere Niederlage gegen Sporting Lissabon

Die Young Boys verlieren das Hinspiel der Sechzehntelfinals der Europa League gegen Sporting Lissabon 1:3 und haben vor dem Rückspiel in einer Woche damit eine schwierige Ausgangslage.

Der Funke sollte überspringen, meint David von Ballmoos am Mittwoch. Der YB-Goalie hat mit den Young Boys schon viele sogenannt magische Nächte auf europäischer Bühne erlebt. Unter anderem stand der 29-Jährige auch im Tor, als die Young Boys 2021 gegen Bayer Leverkusen in die Achtelfinals der Europa League einzogen. Da wollen die Berner auch in diesem Jahr wieder hin, eben unter anderem mithilfe dieses Funkens, der aufs Publikum überspringen und YB zu einem Exploit gegen Sporting Lissabon tragen soll. Nach der 1:3-Niederlage am Donnerstag scheint dieses Unterfangen aber ungemein schwierig zu bewerkstelligen.

Gyökeres' Präsenz

Um im Umfeld der Portugiesen Zuversicht und Siegesgewissheit zu streuen, genügt jeweils ein Name: Viktor Gyökeres. Der 25-jährige Schwede ungarischer Abstammung ist mit seinen rund 21 Millionen Euro Ablösesumme Sportings Rekordtransfer, seit der englische Zweitligist Coventry City Gyökeres im letzten Sommer in die portugiesische Hauptstadt ziehen liess.

Dass sich die Investition für Sporting mehr als nur auszubezahlen scheint, zeigt ein Blick in die Statistik. Im Berner Wankdorfstadion läuft Gyökeres zum 30. Mal im grün-weissen Trikot des 19-fachen portugiesischen Meisters auf, gegen die Young Boys steht er nach genau 46 Sekunden ein erstes Mal allein vor David von Ballmoos. Die schiere Präsenz des Stürmers scheint Unruhe in die Hintermannschaft des Heimteams zu bringen, obwohl Von Ballmoos bei den ersten drei Schüssen des Skandinaviers zur Stelle ist. Kurz vor der Pause gelingt ihm dann sein 28. Tor für Sporting, nachdem er einen vom YB-Goalie verursachten Penalty zum zwischenzeitlichen 0:2 mit einem platzierten Schuss verwertet.

Ugrinics Ausfall

Es ist ein Moment in dieser Partie, in dem die formstarken Portugiesen, die in der heimischen Liga eine Siegesserie von sieben Spielen am Laufen haben, vollends die Kontrolle über dieses Hinspiel der Sechzehntelfinals der Europa League übernommen zu haben scheinen. Seit YB-Verteidiger Aurèle Amenda eine Hereingabe vor dem einschussbereiten Gyökeres ins eigene Tor abgelenkt hat (31.), treten sie schliesslich mit dem Gefühl des Führenden auf, das sie aus den letzten Wochen gar nicht anders kennen.

Doch die Mannschaft von Raphael Wicky findet postwendend eine Antwort. Über den auffälligen Algerier Jaouen Hadjam und den Norweger Joel Mvuka, die beide erst kürzlich zum Team gestossen sind, kombinieren sich die Young Boys in den Strafraum. Eine scharfe Hereingabe Hadjams lässt Sportings Goalie Antonio Adan nach vorne abprallen, sodass Filip Ugrinic mit einem wuchtigen Schuss die Berner Hoffnungen zurückbringen kann. Der Antreiber im YB-Mittelfeld verletzt sich allerdings, als er beim Torschuss einen Gegenspieler touchiert (42.).

Ugrinics Ausfall ist der Dämpfer vor der Pause, derjenige nach dem Seitenwechsel lässt aber auch nicht lange auf sich warten, als Gonçalo Inacio mit einem Kopfball das dritte Tor für die Portugiesen erzielt (48.). Und es ist der Moment, in dem der Funke Hoffnung definitiv erloschen ist, dass die Young Boys an diesem Abend doch noch eine Überraschung schaffen.Gelingt sie ihnen im Rückspiel in einer Woche in Lissabon, wäre sie umso grösser.

Young Boys - Sporting Lissabon 1:3 (1:2)

31'500 Zuschauer.

SR Bastien (FRA).

Tore: 31. Amenda (Eigentor) 0:1. 41. Gyökeres (Penalty) 0:2. 42. Ugrinic 1:2. 48. Inacio (Pedro Gonçalves) 1:3.

Young Boys: Von Ballmoos; Blum, Camara, Amenda, Hadjam; Lakomy (81. Males), Lauper, Ugrinic (46. Niasse); Colley (61. Monteiro), Itten (61. Ganvoula), Mvuka (61. Elia).

Sporting Lissabon: Adan; Eduardo Quaresma, Matheus Reis, Inacio; Esgaio, Pedro Gonçalves (74. Trincão), Hjulmand (61. Morita), Bragança (85. Kondredi); Edwards, Gyökeres (74. Catamo), Nuno Santos (85. Nel).

Bemerkungen: Young Boys ohne Imeri und Benito (beide verletzt). Sporting Lissabon ohne Paulinho und St. Juste (beide verletzt). 89. Gelb-rote Karte gegen Camara.

Verwarnungen: 21. Camara, 40. Colley, 53. Lakomy.

(kat/sda)