Bild: keystone

Haaland-Doppelpack reicht nicht – die Bayern schlagen Dortmund dank Lewandowski-Hattrick

Auch eine frühe 2:0-Führung reicht Dortmund nicht, um die Negativserie gegen Bayern München zu beenden. Der Leader und Meister setzt sich im Spitzenspiel der 24. Bundesliga-Runde mit 4:2 durch.

In der 88. Minute war die Welt von Borussia Dortmund noch in Ordnung. Es schien, als würde die Mannschaft erstmals seit April 2014 in der Meisterschaft wieder einmal mit etwas Zählbarem aus München heimreisen. Der Champions-League-Sieger hielt seinen Druck aber bis zuletzt aufrecht und wurde dafür in der Schlussphase noch mit zwei Toren belohnt. Leon Goretzka erzielte zunächst mit einem Volley an der Strafraumgrenze das 3:2, bevor Robert Lewandowski noch zum Schlussstand traf und damit den Schweizer Goalie Marwin Hitz zum persönlich dritten Mal überwand.

«Wir haben gut angefangen, gingen 2:0 in Führung, für meine Gefühle sind wir dann zu passiv geworden. Wir haben diese Pressingsituationen nicht mehr gehabt, standen zu tief, die ersten beiden Tore kannst du locker verteidigen.»

Lewandowski hatte schon in der ersten Halbzeit zweimal getroffen und damit nicht nur den frühen 0:2-Rückstand wettgemacht, sondern auch Erling Haaland, den anderen überragenden Stürmer in der Bundesliga, gekontert. Der Norweger hatte mit zwei Toren innerhalb der ersten neun Minuten für das erste Ausrufezeichen gesorgt, musste aber nach einer Stunde mit einem schmerzenden rechten Fuss ausgewechselt werden. Im Duell der beiden Ausnahmestürmer steht es nun 31:19 Toren für Lewandowski. Genauso deutlich ist die Differenz zwischen den Klubs. Mit 16 Punkten Rückstand liegt Dortmund wieder ausserhalb der Champions-League-Ränge.

«Dortmund ist nach der Führung sehr weit zurückgewichen. Wir konnten uns so ein bisschen festsetzen, da brauchst du dann auch das nötige Quäntchen Glück, durch das 1:2 haben wir Lunte gerochen, unsere Intensität in den Zwekämpfen war nach dem Anschlusstor sehr sehr gut.»

«Das 2:3 war ein klares Foulspiel. Ich sag ihnen ganz ehrlich, wenn das bei Bayern gewesen wäre, hätte er 100 Prozent gepfiffen, ist einfach so.»

«Das will ich nicht sagen, einfach, bei Bayern wäre es gepfiffen worden.»

«Ich glaube nicht, dass wir wollen, dass solche Duelle an der Mittellinie abgepfiffen werden. Natürlich ist danach dann das Tor gefallen, es hatte aber keinen direkten Einfluss auf die nächste Aktion, ich hätte es, auch wenn das jetzt schwer zu glauben ist, auch gegen uns nicht als Foul gesehen.»

