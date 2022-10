Eric-Maxim Choupo-Moting machte beim Bayern-Sieg gegen Freiburg eine ganz starkes Spiel. Bild: keystone

Bayern schiesst Freiburg ab – Union gewinnt auch gegen Dortmund

Köln – Augsburg 3:2

Zur Pause führte der FC Augsburg gegen den FC Köln noch dank eines Treffers von Florian Niederlechner in der 14. Minute. Doch in der zweiten Halbzeit drehten die Hausherren so richtig auf. Allen voran Steffen Tigges, welcher mit dem FC Köln mit seinem Doppelpack den 3:2 Sieg sicherte. Beim FC Augsburg stand Ruben Vargas in der ersten Halbzeit auf dem Platz.

Köln - Augsburg 3:2 (0:1).

Tore: 14. Niederlechner 0:1. 47. Tigges 1:1. 61. Huseinbasic 2:1. 69. Caligiuri 2:2. 81. Tigges 3:2.

Bemerkungen: Augsburg mit Vargas (bis 46.).

Tigges mit dem Siegtreffer. Video: streamja

Union Berlin – Dortmund 2:0

Die Mannschaft von Urs Fischer marschiert in der Bundesliga weiter vorne weg. Auch Borussia Dortmund kann die Berliner nicht stoppen. Die Köpenicker gewinnen durch 2 Treffer von Janik Haberer.

Beim ersten Treffer profitierte er davon, dass Gregor Kobel wegrutschte und Haberer den Ball nur noch ins leere Tor einschieben musste. Gegen Ende der Partie ging den Berliner etwas die Luft aus und Dortmund kam zu zahlreichen Chancen. Der BVB scheiterte allerdings mehrfach am starken Frederik Rönnow.

Haberer trifft zur Führung für Union. Video: streamja

Union Berlin - Borussia Dortmund 2:0 (2:0).

Tore: 8. Haberer 1:0. 21. Haberer 2:0.

Bemerkungen: Dortmund mit Kobel.

Bayern – Freiburg 5:0

Der Rekordmeister sorgte im Heimspiel gegen das ähnlich wie Union stark gestartete Freiburg früh für klare Verhältnisse. Dank Toren von Serge Gnabry und Eric Choupo-Moting ging das Heimteam beruhigt in die Pause und setzte in der zweiten Halbzeit zur Kür an. Leroy Sané, Sadio Mané und Marcel Sabitzer trafen für den FC Bayern in den zweiten 45. Minuten. Am Schluss stand es somit 5:0, wobei die fünf Treffer von fünf verschiedenen Spielern erzielt wurden.

Choupo-Moting trifft zum 2:0 für Bayern. Video: streamja

Sadio Mané trifft zum 4:0 für den FC Bayern. Video: streamja

Bayern München - SC Freiburg 5:0 (2:0).

Tore: 13. Gnabry 1:0. 33. Choupo-Moting 2:0. 53. Sané 3:0. 55.Mané 4:0. 80. Sabitzer 5:0.