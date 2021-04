Sport

Arsenal patzt gegen Slavia Prag – was lief bei Xhaka & Co. schief?



Einzelkämpfer Xhaka und ein verheerender Fehler – das lief bei Arsenal gestern schief

Das kriselnde Arsenal kam gestern im ersten Europa-League-Viertelfinal nicht über ein Unentschieden gegen Slavia Prag hinaus. Mangelnde Chancenverwertung und fehlende Sicherheit führten zum enttäuschenden 1:1 in der Nachspielzeit.

Es ist eine Szene, die stellvertretend für den Abend von Arsenal London steht. Granit Xhaka prescht vor und bedrängt den gegnerischen Torwart und seinen Verteidiger beim Zusammenspiel – als einziger Akteur der Engländer. Der Schweizer Nati-Captain bekommt beim Pressing keine Unterstützung und allgemein passt bei Arsenal gestern nicht viel zusammen.

So ging es auch 85 Minuten bis die Hausherren trotz zahlreicher guter Chancen durch Nicolas Pépé in Führung gingen. Zuvor hatten Pierre-Emerick Aubameyang und Alexandre Lacazette gute Chancen vergeben, welche die missliche Situation der Londoner hätten verhindern können. Doch aufgrund der mangelnden Chancenverwertung kam es in der Nachspielzeit so, wie es kommen musste.

In der 94. Minute kommen die Tschechen zum doch noch zum Ausgleich. Nicht unverdient: Slavia hielt das ganze Spiel gut mit, die Torschussstatistik nach dem Spiel sprach mit 4:2 sogar für die Gäste.

Vor allem Granit Xhaka war nach dem Gegentreffer überhaupt nicht zufrieden mit seinen Mitspielern. Angeblich soll der Schweizer geflucht haben: «Schiesst einfach den sch*** Ball weg.» Er meinte damit die beiden Verteidiger Cedric Soares und Gabriel, die mit ihrem verunglückten Zusammenspiel die Ecke, die anschliessend zum Tor führte, verschuldeten.

Trainer Mikel Arteta schlug nach dem Spiel in dieselbe Kerbe. Es sei ein Fehler gewesen, den Ball in das eigene Gefahrengebiet zu spielen, wo man nicht mehr rauskam und so die Ecke verursachte. So verspielte Arsenal den Sieg leichtfertig und kassierte ein unnötiges Gegentor. Das zeigt die fehlende Standfestigkeit der Arsenal-Verteidigung aufs Neue. Seit 14 Spielen haben die «Gunners» immer mindestens einen Gegentreffer zugelassen.

Die gestrige Partie war ein weiterer Tiefpunkt in der schwachen Saison von Arsenal. Der Klub aus Nordlondon droht zum ersten Mal seit der Saison 1995/96 nicht europäisch zu spielen. In der Premier League stehen die «Gunners» auf Platz 10, sieben Punkte hinter dem Siebtplatzierten Liverpool, das auf dem letzten Platz steht, der noch für Europa berechtigt, sollten die Sieger des FA Cups und des EFL Cups sich bereits durch die Liga qualifizieren.

Nächste Woche geht es für Xhaka & Co. nach Prag, dort muss ein Erfolg her. Ansonsten wird es im Emirates Stadium nächste Saison keinen europäischen Fussball zu sehen geben. (nih)

