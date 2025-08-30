freundlich17°
Premier League: Granit Xhaka führt Sunderland zum Sieg

Sunderland&#039;s Granit Xhaka celebrates after the English Premier League soccer match between Sunderland and Brentford at the Stadium of Light, Sunderland, England, Saturday, Aug. 30, 2025. (Owen Hu ...
Granit Xhaka führte sein neues Team zum zweiten Sieg.Bild: keystone

Sunderland siegt in der Nachspielzeit dank Xhaka – ManUnited feiert seltenen Sieg

30.08.2025, 21:1030.08.2025, 21:10
Premier League

Sunderland – Brentford 2:1

Abstiegskandidat Sunderland feiert im dritten Saisonspiel seinen zweiten Sieg. Die Black Cats gewannen zuhause gegen Brentford mit 2:1 – dank dem Schweizer Nati-Captain Granit Xhaka. Der Mittelfeldspieler bereitete in der 96. Minute den Ausgleich von Wilson Isidor vor.

Sunderland - Brentford 2:1 (0:0).
Tore: 77. Thiago 0:1. 82. La Fee (Penalty) 1:1. 96. Isidor 2:1.
Bemerkungen: Sunderland mit Xhaka (Vorlage zum 2:1). 59. Roefs (Sunderland) wehrt Penalty von Schade ab.

Manchester United – Burnley 3:2

Den ersten Saisonsieg feierte Manchester United. Die Red Devils bezwangen Burnley zuhause mit 3:2. Das erlösende Tor schoss Bruno Fernandes erst in der 97. Minute vom Penaltypunkt.

epa12337552 Bruno Fernandes of Manchester United speaks to Matthijs de Ligt of Manchester United (R) during the English Premier League soccer match between Manchester United and Burnley FC, in Manches ...
Bild: keystone

Manchester United - Burnley 3:2 (1:0)
Tore: 27. Cullen (Eigentor) 1:0. 55. Foster 1:1. 57. Mbeumo 2:1. 66. Anthony 2:2. 97. Fernandes (Penalty) 3:2.
Bemerkungen: Burnley ohne Amdouni (verletzt).

Leeds – Newcastle 0:0

Keine Tore und somit auch keinen Sieger gab es im Schweizer Duell zwischen Noah Okafors Leeds und Newcastle United mit Fabian Schär. Während letzterer über 90 torlose Minuten durchspielte, verbrachte Okafor das ganze Spiel auf der Bank.

Newcastle United&#039;s William Osula, left, and Leeds United&#039;s Joe Rodon battle for the ball during the English Premier League soccer match between Leeds United and Newcastle United at Elland Ro ...
Bild: keystone

Leeds - Newcastle 0:0
Bemerkungen: Leeds ohne Okafor (Ersatz). Newcastle mit Schär. (abu/sda)

Serie A

La Liga

Ligue 1

