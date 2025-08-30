Sunderland siegt in der Nachspielzeit dank Xhaka – ManUnited feiert seltenen Sieg

Abstiegskandidat Sunderland feiert im dritten Saisonspiel seinen zweiten Sieg. Die Black Cats gewannen zuhause gegen Brentford mit 2:1 – dank dem Schweizer Nati-Captain Granit Xhaka. Der Mittelfeldspieler bereitete in der 96. Minute den Ausgleich von Wilson Isidor vor.
Sunderland - Brentford 2:1 (0:0).
Tore: 77. Thiago 0:1. 82. La Fee (Penalty) 1:1. 96. Isidor 2:1.
Bemerkungen: Sunderland mit Xhaka (Vorlage zum 2:1). 59. Roefs (Sunderland) wehrt Penalty von Schade ab.
Den ersten Saisonsieg feierte Manchester United. Die Red Devils bezwangen Burnley zuhause mit 3:2. Das erlösende Tor schoss Bruno Fernandes erst in der 97. Minute vom Penaltypunkt.
Manchester United - Burnley 3:2 (1:0)
Tore: 27. Cullen (Eigentor) 1:0. 55. Foster 1:1. 57. Mbeumo 2:1. 66. Anthony 2:2. 97. Fernandes (Penalty) 3:2.
Bemerkungen: Burnley ohne Amdouni (verletzt).
Keine Tore und somit auch keinen Sieger gab es im Schweizer Duell zwischen Noah Okafors Leeds und Newcastle United mit Fabian Schär. Während letzterer über 90 torlose Minuten durchspielte, verbrachte Okafor das ganze Spiel auf der Bank.
Leeds - Newcastle 0:0
Bemerkungen: Leeds ohne Okafor (Ersatz). Newcastle mit Schär. (abu/sda)