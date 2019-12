Sport

Fussball

Bundesliga: Zirkzee erlöst die Bayern – Leipzig ist Herbstmeister



Schon wieder Zirkzee! Youngster erlöst Bayern kurz vor Schluss – Leipzig ist Herbstmeister

Der VfL Wolfsburg ist bei Bayern München auf gutem Weg, ein torloses Unentschieden zu erreichen, das verdient gewesen wäre. Aber zwei späte Tore der Bayern verhindern es.

Bayern – Wolfsburg 2:0

Bayern München feiert gegen Wolfsburg einen schmeichelhaften 2:0-Sieg und hält den Abstand auf RB Leipzig damit bei vier Punkten. Zunächst bissen sich die Bayern an der kompakten «Wölfe»-Abwehr immer wieder die Zähne aus. David Alaba, Thomas Müller, Serge Gnabry und Philippe Coutinho liessen Grosschancen liegen, auf der anderen Seite rettete Manuel Neuer einmal gegen Felix Klaus, dann auch gegen Maximilian Arnold.

Erlöser für die Bayern wird in Halbzeit zwei erneut der erst 18-jährige Joshua Zirkzee. Wie schon gegen Freiburg unter der Woche sorgt er als Joker spät für die 1:0-Führung. Trainer Hansi Flick wechselt ihn nach 83 Minuten ein, worauf er einen Querpass von Thomas Müller mit einer Direktabnahme verwertet. Wenig später doppelt Serge Gnabry nach.

Ein Teil der guten Wolfsburger Defensive war Kevin Mbabu. Der YB-Meisterspieler hat seinen angedachten Platz auf der rechten Abwehrseite offensichtlich gefunden. Nach langem Warten auf der Ersatzbank hat Mbabu die letzten vier Wettbewerbsspiele über 90 Minuten bestritten.

Bayern München - Wolfsburg 2:0 (0:0)

75'000 Zuschauer.

Tore: 86. Zirkzee 1:0. 89. Gnabry 2:1.

Bemerkungen: Wolfsburg mit Mbabu, bis 66. mit Steffen, ohne Mehmedi (verletzt).

Leipzig – Augsburg 3:1

RB Leipzig ist zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte Herbstmeister. Die «Roten Bullen» schlagen den FC Augsburg nach einem 0:1-Rückstand verdient mit 3:1 und überwintern damit auf Rang 1. Florian Niederlechner bringt Augsburg, das mit Stephan Lichtsteiner und Ruben Vargas antritt, in der ersten Halbzeit zwar früh in Führung, nach der Pause wenden Konrad Laimer, Patrik Schick und Timo Werner mit ihren Toren das Blatt aber noch.

Leipzig - Augsburg 3:1 (0:1)

40'562 Zuschauer.

Tore: 8. Niederlechner 0:1. 68. Laimer 1:1. 80. Schick 2:1. 90. Poulsen 3:1.

Bemerkungen: Leipzig ohne Mvogo (Ersatz). Augsburg mit Vargas/verwarnt und Lichtsteiner.

Schalke – Freiburg 2:2

Trotz zweier Elfmeter und eines Rekordtors von Nils Petersen gibt der SC Freiburg einen Sieg auf Schalke noch aus der Hand gegeben. Die Breisgauer müssen sich nach einer 2:1-Führung mit einem 2:2 zufrieden geben.

Nils Petersen erzielt seinen 83. Treffer für den SC und zieht damit mit Bundestrainer Joachim Löw als bester Torschütze des Klubs gleich. Der 31-Jährige verwandelt kurz nach der Pause einen Foulelfmeter nach Videobeweis zum 1:1-Ausgleich. Auch Vincenzo Grifo trifft wenig später vom Punkt. Suat Serdar hatte Schalke in der ersten Halbzeit in Führung gebracht, der eingewechselte Ahmed Kutucu sichert den Königsblauen kurz vor Schluss mit dem 2:2 noch einen Punkt.

Schalke - Freiburg 2:2 (1:0)

61'867 Zuschauer.

Tore: 27. Serdar 1:0. 54. Petersen (Foulpenalty) 1:1. 67. Grifo (Foulpenalty) 1:2. 80. Kutucu 2:2.

Mainz – Leverkusen 0:1

Beim 0:1 zwischen Mainz und Leverkusen zappelt der Ball zunächst zwar dreimal im Netz, doch stets greift der VAR ein und erkennt sämtliche Treffer wieder ab. Bayers Kevin Volland steht erst im Abseits, genau wie wenig später Mainz-Stürmer Adam Szalai. Beim dritten Mal berührt Nadiem Amiri den Ball mit der Hand, bevor er auf Volland auflegt.

Bis zur Geld-Roten Karte von Wendell in der 71. Minute ist Leverkusen die aktivere Mannschaft, danach übernimmt Mainz das Zepter. Zu gefährlichen Szenen kommt es aber kaum mehr. Schliesslich schiesst Lucas Alario die «Werkself» in der Nachspielzeit in Unterzahl noch zum Sieg.

Mainz - Bayer Leverkusen 0:1 (0:0)

24'345 Zuschauer.

Tor: 93. Alario 0:1.

Bemerkungen: Mainz mit Edimilson Fernandes. 71. Gelb-rote Karte gegen Wendell (Bayer Leverkusen).

Köln – Bremen 1:0

Der so schlecht in die Saison gestartete 1. FC Köln überwintert dank eines 1:0-Minisiegs gegen Werder Bremen, dem dritten Vollerfolg in Serie, auf einem Nichtabstiegsplatz. Den einzigen Treffer des Nachmittags erzielt der Kolumbianer Jhon Cordoba kurz vor der Pause. Bremen, das einmal mehr ohne Michael Lang antrat, rutscht nach der vierten Niederlage in Serie dagegen auf Rang 16 ab.

Köln - Werder Bremen 1:0 (1:0)

50'000 Zuschauer.

Tor: 39. Cordoba 1:0.

Bemerkungen: Werder Bremen ohne Lang (Ersatz). (pre/sda)

