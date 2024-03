Ronaldo gegen Ali Albulayhi von Al-Hilal. Bild: keystone

Saudi-Klub stellt neuen Weltrekord auf – es ist nicht der von Cristiano Ronaldo

Mehr «Sport»

Ein 2:0-Sieg von Al-Hilal in der asiatischen Champions League schlägt Wellen. Denn der Erfolg über Al-Ittihad war der 28. Sieg hintereinander – eine Serie, die offenbar noch nie zuvor ein Fussballklub hingelegt hat.

Wie unter anderem die BBC berichtet, hielt The New Saints aus Wales mit 27 Siegen bisher den Weltrekord. Das letzte Mal, das Al-Hilal nicht gewonnen hat, war Mitte September. Damals gab es ein 1:1. Seither gab es 16 Siege in der Meisterschaft, neun in der Champions League und drei im Cup.

Für den Klub steht unter anderem Neymar unter Vertrag, seit seinem Transfer für 222 Millionen Euro vom FC Barcelona zu Paris Saint-Germain der teuerste Fussballer der Geschichte. Der Brasilianer fällt aber schon seit längerer Zeit verletzt aus. So sind derzeit der Brasilianer Malcom, Kalidou Koulibaly aus Senegal, der Portugiese Ruben Neves, Marokkos WM-Held Bono, und die Serben Sergej Milinkovic-Savic und Aleksandar Mitrovic die grössten Stars des Saudi-Klubs.

In der Liga führt Al-Hilal mit zwölf Punkten Vorsprung auf Al-Nassr, den Klub mit Superstar Cristiano Ronaldo. In der Champions League zog Al-Hilal dank dem Sieg in die Halbfinals ein. (ram)