«Raul ist ein Culer»: Mit dieser Aussage eröffnet Barça seinen Fanshop in Madrid. bild: twitter.com/FCBarcelona

Barça eröffnet ersten Fanshop in Madrid – und provoziert den Erzrivalen

Die Rivalität zwischen Real Madrid und dem FC Barcelona ist eine der am weitesten verbreiteten in der Welt des Fussballs. Egal, woher man kommt, fast jeder Fussballfan sympathisiert entweder mit den «Blancos» oder mit den «Blaugrana». Kein Wunder also, dass sich der FC Barcelona einen kleinen Seitenhieb bei der Eröffnung des ersten offiziellen Barça-Fanshops in der spanischen Hauptstadt nicht verkneifen kann.

Am Donnerstag wagte sich der FC Barcelona mitten ins Gebiet des Erzrivalen. In der Madrider Innenstadt, nahe der Puerta del Sol und fast direkt gegenüber eines Real-Madrid-Stores, wurde der erste offizielle Fanshop überhaupt ausserhalb von Katalonien eröffnet. Über diesem prangt ein riesiges Banner mit der Aufschrift «Raul es Culer». Also: Raul ist ein Barça-Fan. Damit spielen die Katalanen auf die madrilenische Vereinslegende Raul Gonzalez an, die zwischen 1994 und 2010 741 Spiele für Real Madrid absolvierte und dabei 323 Tore schoss.

Bereits gegen Mittag kündigte Barcelona eine grosse Neuigkeit an. «Es passiert etwas in Madrid. Bleibt dran!», schrieb der Klub auf Twitter. Zudem teilte der Klub mit, dass es nur ein erster Schritt auf dem Weg zu einer globalen Expansion des Klubs, der sich bisher vor allem auf seine katalanischen Wurzeln besann, sei. Real Madrid seinerseits hat bereits seit längerer Zeit einen eigenen Fanshop in der Stadt des grossen Rivalen. (nih)