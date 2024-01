Nächste Auszeichnung abgeräumt: Lionel Messi ist Weltfussballer des Jahres

Mehr folgt in Kürze ...

Novak Djokovic steht beim ersten Grand Slam des Jahres 2024 erwartungsgemäss in der 2. Runde. Doch tat sich die Weltnummer 1 gegen den 18-jährigen Kroaten Dino Prizmic (ATP 178) in dessem ersten Grand-Slam-Match überhaupt zwischenzeitlich überraschend schwer. Den zweiten Satz verlor er gar im Tie-Break und auch im Schlussatz verlor er nach 4:0-Führung noch einmal drei Games in Folge und benötigte mehrere Matchbälle, bis er seinen sechsten nach vier Stunden dann zum 6:2, 6:7 (5:7), 6:3, 6:4 nutzte.