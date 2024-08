Im Letzigrund hatten nur die Gäste Grund zum Jubeln. Bild: keystone

FCZ nach klarer Heimniederlage vor dem Europacup-Aus

Mehr «Sport»

Zürich – Vitoria Guimarães 0:3

Der FC Zürich reist mit einem grossen Handicap zu den Portugiesen von Vitoria Guimarães. Er verliert das Heimspiel der 3. Qualifikationsrunde für die Conference League mit 0:3.

In einer Partie mit langer Zeit wenigen Torchancen unterliefen dem FCZ die entscheidenden Fehler in der zweiten Halbzeit. In der 54. Minute verpasste er es nach einem Eckball mehrmals, die Aktion der Portugiesen zu entschärfen, die schliesslich mit einer flachen Hereingabe den am zweiten Pfosten völlig freistehenden Ricardo Mangas fanden (54.).

Ein Schritt zu spät: Krasniqi gegen Gaspar. Bild: keystone

Okita ein- und wieder ausgewechselt

In der Schlussphase verspielte der FCZ dann wohl die Qualifikations-Chancen komplett. Der eingewechselte, an diesem Donnerstag 33 Jahre alt gewordene Nelson Oliveira köpfelte zuerst eine Flanke via Beine von Zürichs Verteidiger Mariano Gomez zum 2:0 ein (87.) und machte in der Nachspielzeit auch noch das 3:0.

Dem in dieser Saison noch ungeschlagenen FC Zürich fehlte die Durchschlagskraft in beiden Strafräumen. Die beste Torchance der Gastgeber vergab Ume Emmanuel in der 32. Minute. Der Nigerianer scheiterte alleine vor dem gegnerischen Goalie etwas leichtfertig. Nach dem 0:1 kam nicht mehr viel Kreatives von den Zürchern. Für die erstaunlichste Aktion des Super-League-Vertreters sorgte Trainer Ricardo Moniz, der den zur Pause eingewechselten Jonathan Okita nach nur 17 Minuten auf dem Feld wieder herausnahm.

Zürich – Vitoria Guimarães 0:3 (0:0)

SR Barbu (ROU). - Tore: 54. Mangas 0:1. 87. Gomez (Eigentor) 0:2. 93. Oliveira 0:3.

Zürich: Brecher; Katic, Gomez, Kryeziu, Wallner; Matthew (46. Okita/63. Oko-Flex), Condé, Chouiar; Krasniqi, Perea (63. Bajrami), Emmanuel (89. Kamberi).

Partizan Belgrad – Lugano

Spielbeginn 20.00 Uhr –> zum Liveticker

Lugano hat die Europacup-Qualifikation in der Champions League begonnen und steht nach dem Out gegen Fenerbahce Istanbul nun in der Europa League. Dort ist der Gegner mit Partizan Belgrad wohl eine Spur weniger stark als die Türken. Die Serben schieden gegen Dynamo Kiew sang- und klanglos mit dem Gesamtskore von 2:9 aus. In der Liga läuft es Partizan allerdings: Nach drei Runden steht es wie Lugano an der Spitze der Tabelle.

Braga – Servette

Spielbeginn 21.30 Uhr –> zum Liveticker

Um in die Playoffs der Europa League vorzustossen und damit auch auf sicher in einer Ligaphase zu stehen, müssen die Genfer den Vierten der letzten portugiesischen Meisterschaft eliminieren. Braga, das mit Qatar Sports Investments den gleichen Mehrheitsaktionär wie Paris Saint-Germain hat, zählt eine Reihe von Topspielern in seinem Kader. Der berühmteste unter ihnen ist João Moutinho, der mittlerweile 37-jährige Organisator im Mittelfeld. (ram/sda)